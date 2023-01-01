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Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари и где они обитают, 2016: актеры и роли
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Фантастические твари и где они обитают
2016 / Великобритания / США
Трейлер
8.0
Оцените
138
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Фантастические твари и где они обитают, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Йейтс
David Yates
В ролях
Эдди Редмэйн
Eddie Redmayne
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Дэн Фоглер
Dan Fogler
Элисон Судол
Alison Sudol
Эзра Миллер
Ezra Miller
Джемма Чан
Gemma Chan
Зои Кравиц
Zoe Kravitz
Рон Перлман
Ron Perlman
Джон Войт
Jon Voight
Саманта Мортон
Samantha Morton
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