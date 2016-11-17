Наша рецензия

Неладно что-то в городе Нью-Йорке, ой, неладно. Дома рушатся – просто так, без всякой причины. Лошади посреди улицы на дыбы встают. Собаки от лая захлебываются. А некоторые люди как будто из ума выжили. Какую-то ересь бормочут. Мол, видели они, как летел над городом вихрь черный… с глазами. Он-то все дома и порушил, знамо дело, кому же еще. Кстати, вот и агитаторша на площади второй месяц орет: «Ведьмы среди нас, ведьмы…». Хотя какие могут быть ведьмы в 1926-м…