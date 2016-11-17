Неладно что-то в городе Нью-Йорке, ой, неладно. Дома рушатся – просто так, без всякой причины. Лошади посреди улицы на дыбы встают. Собаки от лая захлебываются. А некоторые люди как будто из ума выжили. Какую-то ересь бормочут. Мол, видели они, как летел над городом вихрь черный… с глазами. Он-то все дома и порушил, знамо дело, кому же еще. Кстати, вот и агитаторша на площади второй месяц орет: «Ведьмы среди нас, ведьмы…». Хотя какие могут быть ведьмы в 1926-м…
первая половина фильма просто безобразная и неинтересная, что-то происходить начинает к концу...
актеры нелепые, как и весь сюжет. такая оценка приходит, хотя бы, после того, как я увидел "танец" главного героя, с носорогом. мне это напомнило танец "джига-дрига" Деппа из Алисы ;)) в общем, вся эта "нелепица"(как говорил Гудок из команды КВН "Федор Двинятин") прослеживается во всём фильме.
порадовали магические существа, хахаха, названия которых "одолжили" из фильма "День Радио"(которые на "ковчеге" тонули)
цитата фильма, которой хочу резюмировать:
"я не должен был всего этого видеть"(с) г-н Зелински(кажется)
оценка 3-
Поздравляем вас с наступившими новогодними праздниками!
Желаем крепкого здоровья и успехов!
Цена в какой именно кинотеатр и в каком городе вас интересует?
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