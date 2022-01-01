Фэнтезийные киноленты используют сказочные и мифологические мотивы, адаптированные под современность. Неведомые миры, созданные с помощью потрясающих спецэффектов, погружают зрителя совсем в другую реальность, наполненную необычными существами и явлениями.

Пять лучших фэнтези-фильмов, снятых в Великобритании

Английское фэнтези выделяется среди других представителей жанра: в кинематографе Великобритании более ярко выражается протест против несправедливой реальности. Возможно, эти фильмы более утопичны, но наблюдать за происходящим на экране, представляя, что было бы, претворись сюжет в действительность, – одно удовольствие.

Гарри Поттер и философский камень

Гарри живет под лестницей, прислуживает семье Дурсли и в свой одиннадцатый день рождения особо не ждет от жизни ничего хорошего. Но накануне он получает письмо, сообщающее ему шокирующую новость: оказывается, Поттер – потомственный волшебник, что объясняет странные происшествия, которые случались с мальчиком раньше. Несмотря на отчаянные протесты неприятной семейки, великан Хагрид забирает Гарри в школу магии и рассказывает ему правду о родителях.

В Хогвартсе мальчика ждут множество новых знакомств, увлекательных уроков, интересных познаний и серьезные испытания.

Кошки

Виктория – молодая кошечка, совсем не знающая законов жизни. Брошенная нерадивыми хозяевами, она оказывается в лондонских подворотнях. Однажды она знакомится со стайкой бродячих котов и узнает, что все они с нетерпением предвкушают ежегодный кошачий бал. На этом празднике каждый может выступить с песней, а глава стаи определит победителя, достойного перерождения. Главная героиня знакомится с участниками и узнает их истории: трогательные, печальные, очень важные для каждого из них.

Но из-за высокой ценности главного приза не все согласны играть честно и соблюдать правила конкурса.

Звездная пыль

Огромная, построенная в незапамятные времена стена отделяет маленькую английскую деревню от Штормхолда – параллельной вселенной, которой управляют сверхъестественные силы. Молодой Тристан легкомысленно дает обещание самой прекрасной девушке в Застенье – Виктории Форестер: он говорит, что принесет ей звезду, упавшую за стену с другой стороны.

Теперь он должен сдержать слово, а на пути к цели его ждет множество сложных ловушек, тяжелых испытаний и мистических персонажей.

Выживут только любовники

В основу сюжета легла библейская история о первых людях, Адаме и Еве. Главные герои уже много сотен лет испытывают друг к другу нежные чувства. Они – вампиры, тем не менее избравшие тихий, спокойный и не причиняющий никому вреда образ жизни. Часто им приходится жить порознь, на расстоянии тысяч километров, но их любовь выдерживает любые испытания. Ева предпочитает теплые страны с буйствующей природой, Адам – суровые каменные джунгли мегаполисов.

Главная сложность их существования – кровь, ведь они интеллигентно отказываются от убийств, выбирая лабораторный материал, но доступ к нему ограничен.

Золотое путешествие Синдбада

Синдбад, известный всем мореплаватель, смело встревающий в разнообразнейшие приключения, волей обстоятельств становится хозяином загадочной таблички из золота. Вскоре он узнает, что стал обладателем кусочка карты, которая ведет к невероятным богатствам. Но чтобы их отыскать, недостаточно расшифровать дорогу. Синдбаду и его верной команде придется столкнуться с шестируким изваянием, исполинским грифоном, кентавром и другими мистическими существами.