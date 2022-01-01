Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Британские фильмы фэнтези
Киноафиша Подборки Британские фильмы фэнтези

Британские фильмы фэнтези

Все 47 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Питер Пэн и Алиса в стране чудес
6.0
фэнтези, драма
2020, США / Великобритания
Таинственный сад
Таинственный сад
5.0
фэнтези, драма, семейный
2020, Великобритания / Франция
Бывшая с того света
Бывшая с того света
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2020, Великобритания
Доктор Сон
Доктор Сон
8.0
мистика, ужасы
2019, США
Кошки
Кошки
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, драма, комедия
2019, США / Великобритания
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
7.0
фэнтези
2018, США
Tomb Raider: Лара Крофт
Tomb Raider: Лара Крофт
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, фэнтези, боевик
2018, США
Рожденный стать королем
Рожденный стать королем
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика
2018, США
Кристофер Робин
Кристофер Робин
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, комедия, семейный
2018, США
Приключения Паддингтона 2
Приключения Паддингтона 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
фэнтези, семейный, приключения
2017, Великобритания / Франция
Натуральные упыри
Натуральные упыри
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия
2017, Великобритания
Тарзан. Легенда
Тарзан. Легенда
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, приключения
2016, США
Макс Стил
Макс Стил
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2016, США
Фантастические твари и где они обитают
Фантастические твари и где они обитают
7.0
семейный, фэнтези, приключения
2016, Великобритания / США
Книга джунглей
Книга джунглей
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, приключения, фэнтези
2016, США
Голос монстра
Голос монстра
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, фэнтези
2016, США / Испания
Фантастическая любовь и где ее найти
Фантастическая любовь и где ее найти
6.0
фэнтези, драма, комедия, мелодрама
2016, США / Великобритания
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, приключения
2014, Великобритания / Франция / США / Канада
Ночь в музее: Секрет гробницы
Ночь в музее: Секрет гробницы
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, комедия, фэнтези
2014, США
Исход: Цари и Боги
Исход: Цари и Боги
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, приключения
2014, Великобритания / США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Комедия Фэнтези Драма Семейный Мистика Ужасы Мюзикл Фантастика Приключения Боевик Мелодрама Триллер Сказка Анимация Детектив
Страна
Все Великобритания США Франция Испания Канада Ирландия Германия Италия Аргентина ГДР
Год
Все 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

Фэнтезийные киноленты используют сказочные и мифологические мотивы, адаптированные под современность. Неведомые миры, созданные с помощью потрясающих спецэффектов, погружают зрителя совсем в другую реальность, наполненную необычными существами и явлениями.

Пять лучших фэнтези-фильмов, снятых в Великобритании

Английское фэнтези выделяется среди других представителей жанра: в кинематографе Великобритании более ярко выражается протест против несправедливой реальности. Возможно, эти фильмы более утопичны, но наблюдать за происходящим на экране, представляя, что было бы, претворись сюжет в действительность, – одно удовольствие.

Гарри Поттер и философский камень

Гарри живет под лестницей, прислуживает семье Дурсли и в свой одиннадцатый день рождения особо не ждет от жизни ничего хорошего. Но накануне он получает письмо, сообщающее ему шокирующую новость: оказывается, Поттер – потомственный волшебник, что объясняет странные происшествия, которые случались с мальчиком раньше. Несмотря на отчаянные протесты неприятной семейки, великан Хагрид забирает Гарри в школу магии и рассказывает ему правду о родителях.

В Хогвартсе мальчика ждут множество новых знакомств, увлекательных уроков, интересных познаний и серьезные испытания.

Кошки

Виктория – молодая кошечка, совсем не знающая законов жизни. Брошенная нерадивыми хозяевами, она оказывается в лондонских подворотнях. Однажды она знакомится со стайкой бродячих котов и узнает, что все они с нетерпением предвкушают ежегодный кошачий бал. На этом празднике каждый может выступить с песней, а глава стаи определит победителя, достойного перерождения. Главная героиня знакомится с участниками и узнает их истории: трогательные, печальные, очень важные для каждого из них.

Но из-за высокой ценности главного приза не все согласны играть честно и соблюдать правила конкурса.

Звездная пыль

Огромная, построенная в незапамятные времена стена отделяет маленькую английскую деревню от Штормхолда – параллельной вселенной, которой управляют сверхъестественные силы. Молодой Тристан легкомысленно дает обещание самой прекрасной девушке в Застенье – Виктории Форестер: он говорит, что принесет ей звезду, упавшую за стену с другой стороны.

Теперь он должен сдержать слово, а на пути к цели его ждет множество сложных ловушек, тяжелых испытаний и мистических персонажей.

Выживут только любовники

В основу сюжета легла библейская история о первых людях, Адаме и Еве. Главные герои уже много сотен лет испытывают друг к другу нежные чувства. Они – вампиры, тем не менее избравшие тихий, спокойный и не причиняющий никому вреда образ жизни. Часто им приходится жить порознь, на расстоянии тысяч километров, но их любовь выдерживает любые испытания. Ева предпочитает теплые страны с буйствующей природой, Адам – суровые каменные джунгли мегаполисов.

Главная сложность их существования – кровь, ведь они интеллигентно отказываются от убийств, выбирая лабораторный материал, но доступ к нему ограничен.

Золотое путешествие Синдбада

Синдбад, известный всем мореплаватель, смело встревающий в разнообразнейшие приключения, волей обстоятельств становится хозяином загадочной таблички из золота. Вскоре он узнает, что стал обладателем кусочка карты, которая ведет к невероятным богатствам. Но чтобы их отыскать, недостаточно расшифровать дорогу. Синдбаду и его верной команде придется столкнуться с шестируким изваянием, исполинским грифоном, кентавром и другими мистическими существами.

Чтобы пройти все эти приключения и остаться невредимыми, героям нужно проявить максимум смекалки и отваги.

Выбор редакции
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
Фокус-покус: топ-12 мистических сериалов про ведьм и магию
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Страшилки на ночь: 7 интересных сериалов для хэллоуинского сезона
Related video
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши