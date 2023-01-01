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Фантастические твари и где они обитают Фантастические твари и где они обитают
Киноафиша Фильмы Фантастические твари и где они обитают Награды и номинации фильма Фантастические твари и где они обитают
Fantastic Beasts and Where to Find Them Фантастические твари и где они обитают 2016 / Великобритания / США
7.6 Оцените
140 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации фильма Фантастические твари и где они обитают

Вся информация о фильме
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США, триллер
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Праздники
2023, Россия, комедия
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2023, США, боевик, биография, драма
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