Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Фантастические твари и где они обитают
Награды и номинации фильма Фантастические твари и где они обитают
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Фантастические твари и где они обитают
2016 / Великобритания / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
140
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации фильма Фантастические твари и где они обитают
Вся информация о фильме
Оскар 2017
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA 2017
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
И умная и красивая: вот под каким знаком рождаются идеальные женщины
Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем
Отсидел за изнасилование: трагическая судьба Васи из «Огонь, вода… и медные трубы»
Скрыть не вышло: Навка показала округлившийся животик
Варлей и Немоляеву упекли в дом престарелых: от происходящего там оторопь берет
Самое нелепое название «Ивана Васильевича»: европейцы звонко сели в лужу
Малинин вынужден расплачиваться за грехи прошлого: Зарубина озвучила, в чем его вина
Пьяная Лена из «Счастливы вместе» устроила дебош на похоронах подполковника Староконя: вот что случилось
Невыносимая боль: раздавленная Гурцкая разрыдалась в прямом эфире
Этуша называли самым добрым актером СССР: воры обходили его дом стороной
Тест: кто вы из героев "Скуби Ду"?
Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить