HiccupЛегенда гласит: когда земля дрожит или из неё бьёт лава — это драконы дают знать, что они всё ещё здесь. Ждут, когда мы научимся жить с ними в мире. Да, весь мир считает, что драконов больше нет, если они вообще когда-то существовали. Но мы, беркианцы, знаем правду. И мы храним эту тайну до тех пор, пока не наступит время, когда драконы смогут вернуться и жить в мире.
Маленький Иккинг[Воспоминание]Пап, ты собираешься найти нам новую маму?
[Стоик обнимает Иккинга и целует его в голову]
СтоикЯ не хочу другую. Твоя мама была единственной женщиной для меня. Она была любовью всей моей жизни. Но с любовью приходит и потеря, сынок. Это часть игры. Иногда больно, но в итоге всё того стоит. Нет подарка дороже любви.
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Hiccup[Твиду Беззубику]Я был так занят борьбой за мир, который хотел, что не думал о том, что нужно тебе. Ты долго заботился о нас. Пора позаботиться о себе.
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ToothlessМррр?
HiccupВсё в порядке,*он обнимает Беззубика* Я тоже тебя люблю и хочу, чтобы ты был свободен.