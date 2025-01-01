[последние слова]

Легенда гласит: когда земля дрожит или из неё бьёт лава — это драконы дают знать, что они всё ещё здесь. Ждут, когда мы научимся жить с ними в мире. Да, весь мир считает, что драконов больше нет, если они вообще когда-то существовали. Но мы, беркианцы, знаем правду. И мы храним эту тайну до тех пор, пока не наступит время, когда драконы смогут вернуться и жить в мире.