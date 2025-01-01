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Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 3 Цитаты из мультфильма Как приручить дракона 3

Цитаты из мультфильма Как приручить дракона 3

Hiccup Это ты и я, дружище. Навсегда
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Astrid Ну и что ты с этим сделаешь?
Hiccup Наверное, что-то глупое.
Astrid Вот он, мой Иккинг.
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Hiccup Когда я был мальчишкой, драконы были повсюду...
🧡
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Astrid Я такой, какой я есть сегодня, благодаря тебе.
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Astrid Ещё одна Ночная Фурия.
Hiccup Она больше похожа на Светлую...
Astrid Светлую Фурию.
Hiccup Да, твой вариант, наверное, лучше.
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Иккинг [о Беззубике] *Теперь* ты можешь рисовать...
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Snotlout Jorgenson Кто умер и сделал тебя вождём?
[тишина]
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[последние слова]
Hiccup Легенда гласит: когда земля дрожит или из неё бьёт лава — это драконы дают знать, что они всё ещё здесь. Ждут, когда мы научимся жить с ними в мире. Да, весь мир считает, что драконов больше нет, если они вообще когда-то существовали. Но мы, беркианцы, знаем правду. И мы храним эту тайну до тех пор, пока не наступит время, когда драконы смогут вернуться и жить в мире.
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Hiccup Ты привёл ребёнка на битву?
Fishlegs Няни не нашёл.
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Hiccup [к Светлой Ярости, когда Беззубик падает с неба] Спаси его.
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Астрид [про Беззубика] Вот это король.
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Tuffnut Thorston [про Иккинга] Я с ним! Кто ещё?
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Маленький Иккинг [Воспоминание] Пап, ты собираешься найти нам новую маму?
[Стоик обнимает Иккинга и целует его в голову]
Стоик Я не хочу другую. Твоя мама была единственной женщиной для меня. Она была любовью всей моей жизни. Но с любовью приходит и потеря, сынок. Это часть игры. Иногда больно, но в итоге всё того стоит. Нет подарка дороже любви.
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Hiccup [Твиду Беззубику] Я был так занят борьбой за мир, который хотел, что не думал о том, что нужно тебе. Ты долго заботился о нас. Пора позаботиться о себе.
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Toothless Мррр?
Hiccup Всё в порядке,*он обнимает Беззубика* Я тоже тебя люблю и хочу, чтобы ты был свободен.
🧡
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Astrid Я думала, это была тайная миссия.
Hiccup Они всегда так начинаются.
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Тафнат Торстен [после того, как Гоббер говорит о свадьбе Иккинга и Астрид] Фу, это слово на «с».
Рафнат Фу, если только это не я.
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[Эрету, который уходит]
Гоббер Это не твоя вина, что у тебя тело скандинавского бога.
🧡
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[первые строки]
[на корабле ловцов драконов, в клетке дракон в отчаянии рычит; Ивар стучит по клетке]
Ивар Безмозглый Тише!
[Иккинг выходит из тумана в доспехах дракона и зажигает свой огонь]
Ивар Безмозглый Что ты такое?
Иккинг Тсс.
🧡
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[комментарий по поводу плана Иккинга спасти Беззубика, Светлячка и драконов из Бёрка]
Рафнут Это всё, что у тебя есть?
Иккинг Нет, вы ребята — это всё, что у меня есть.
Рафнут Ооо...
🧡
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🤔
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[Беззубик играет со своим протезом]
Хиккап Ты же знаешь, что моя нога — не игрушка для жевания?
🧡
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🥱
[после того, как Гоббер говорит о том, что Иккинг и Астрид поженятся]
Astrid Совсем не неловко.
🧡
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Fishlegs [одному из людей Гриммеля, который собирается атаковать Мит-Бэйби] Я на твоём месте так не делал бы.
🧡
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[Тянется к Беззубику, чтобы освободить его]
Hiccup Прости меня, приятель. За всё.
[Освобождает его]
Hiccup [про Светлую Ярость] Теперь пойдем за ней.
🧡
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Grimmel Разве это не весело?
🧡
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[о Беззубике, он тяжело дышит, пускает слюни и возбуждённо двигается после первой встречи с Дневной Фурией]
Астрид Разве не очевидно? Он влюблён.
Иккинг [к Беззубику] Поверь, отношения — это сплошная боль и страдания.
[Бьёт его]
🧡
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[о Светлой Буре, он видит её впервые]
Тафнат Торстен Она что, из самого неба сделана?
🧡
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Valka Клеток хватит для всех наших драконов.
🧡
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Ruffnut [Фишлегсу, когда она обнимает его и начинает плакать на свадьбе Иккинга и Астрид] Ты победил. Мне нравятся чувствительные парни.
🧡
👏
🥺
🤔
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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Джей Барушель
Jay Baruchel
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Америка Феррера
America Ferrera
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Джона Хилл
Jonah Hill
Кристофер Минц-Плассе
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
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Джерард Батлер
Gerard Butler
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Kristen Wiig
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Craig Ferguson
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
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Ф. Мюррэй Абрахам
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