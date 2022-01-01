В каком порядке смотреть все части мультфильма «Как приручить дракона»

Создатели мультфильма позаботились о зрителях и не стали придумывать мудреные названия для каждой части, а просто озаглавили их по порядку: часть 1, 2 и 3.

Сам мультфильм снят по мотивам книг английской писательницы Крессиды Коуэлл. Всего книг 12, но их собрали воедино и сняли всего три части мультфильма. Возможно, в будущем сценаристы и режиссеры порадуют зрителей новой 4 частью, но пока о съемках очередного продолжения никакой информации не появлялось.

«Как приручить дракона»

Первая серия саги вышла еще в 2010 году. Создавали ее на студии DreamWorks Animation, впрочем, как и остальные части трилогии.

Первая часть рассказывает о жизни деревушки викингов. Бравые мужчины, да и женщины тоже, годами сражались за «место под солнцем» с надоедливыми драконами. Ведь драконы не только хотели захватить территории, но также охотились на домашний скот, а иногда, видимо, от нечего делать, сжигали ту или иную деревушку. Но был среди всех этих воинов один – Иккинг. Ему всегда импонировали драконы, и он верил, что они не такие уж и плохие, как кажется на первый взгляд. Однажды судьба сводит Икинга с самым опасным драконом – по кличке «Ночная фурия». Так и начинает зарождаться дружба и доверие между викингом и его драконом.

«Как приручить дракона 2»

Жизнь деревни поменялась кардинальным образом. Теперь драконы и викинги живут в мире и согласии. Во второй части трилогии мы видим мир Иккинга спустя пять лет после событий первой части. Драконы теперь помогают людям, которые, в свою очередь, кормят и заботятся о драконах. Беззубик и Иккинг стали добрыми друзьями. Теперь они много путешествуют по миру, открывают новые, ранее неизведанные места. Однако одно из таких неожиданных открытий таит в себе немало опасностей – не только для викингов, но и для самих драконов.

Но есть и положительные моменты во всей запутанной истории. Иккинг встречает свою мать, которая, казалось бы, погибла много лет назад. Правда, находит он не только маму, но и свою любовь. Хоть она и всегда была рядом с ним, но вот признать свои чувства бравый викинг все не решался.

Сам мультфильм вышел только спустя 4 года после премьеры первой части. Эта часть удостоилась статуэтки «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм.

«Как приручить дракона 3. Скрытый мир».

Премьера заключительной части нашумевшей трилогии про драконов состоялась в 2019 году. Она даже номинировалась на премию «Оскар», правда, так и не смогла заполучить ее. Зато картина получила хвалебные отзывы зрителей и хорошую оценку критиков.

В центре сюжета – новый дракон «Дневная фурия». Она-то и всколыхнула устоявшийся мир драконов и людей. Но самое главное, она смогла затронуть сердце «Ночной фурии» – Беззубика. Дневная фурия сильна и опасна. Она не привыкла к людям и не намерена подчиняться законам деревни.

Вместе с тем на горизонте возникает новый враг – кровожадный и ненасытный охотник на драконов. Теперь вся деревня в опасности. Драконам и викингам приходится искать новый дом, спасая собственные жизни.