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Дин Деблуа
Дин Деблуа
Dean DeBlois
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Дин Деблуа
Dean DeBlois
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Дата рождения
7 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист
Биография Дина ДеБлуа
Родился 7 июня 1970 года. Эйлмер, Канада.
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Фильмография Дина ДеБлуа
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения
2018, США
8.0
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения
2014, США
7.0
Как приручить дракона
анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
Лило и Стич
семейный, анимация, комедия
2002, США
6.0
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«ВАЛЛ-И» возглавил рейтинг самых любимых мультфильмов россиян за последние 20 лет
На втором месте – «Ледниковый период», на третьем – «Как приручить дракона».
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28 октября 2020 13:02
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