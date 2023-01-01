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Как приручить дракона 3 Как приручить дракона 3
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 3 Как приручить дракона 3, 2018: актеры и роли
How to Train Your Dragon 3 Как приручить дракона 3 2018 / США
8.8 Оцените
410 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Как приручить дракона 3, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Дин Деблуа Дин Деблуа Dean DeBlois
В ролях
Джей Барушель Джей Барушель Jay Baruchel Джона Хилл Джона Хилл Jonah Hill Кейт Бланшетт Кейт Бланшетт Cate Blanchett Кит Харингтон Кит Харингтон Kit Harington Америка Феррера Америка Феррера America Ferrera
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