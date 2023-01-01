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Как приручить дракона 3 Как приручить дракона 3
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 3 Награды и номинации мультфильма Как приручить дракона 3
How to Train Your Dragon 3 Как приручить дракона 3 2018 / США
8.1 Оцените
417 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации мультфильма Как приручить дракона 3

Вся информация о мультфильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
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