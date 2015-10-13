Наша рецензия

Эпическая сага DreamWorks подходит к концу, поэтому тем, кто обожает дракона Беззубика и прочих кожано-крылатых рептилий стоит приготовиться к походу в кинотеатры с набором носовых платков. Действие «Как приручить дракона 3» стартует спустя год после событий сиквела, в котором главной герой Иккинг обрел свою мать, потерял отца и сам стал вождем острова Олух. Под его руководством он окончательно превратился в оплот драконов. Их так много, что пестрая картинка из разноцветных хвостов…