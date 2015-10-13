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Как приручить дракона 3 Как приручить дракона 3
Киноафиша Фильмы Как приручить дракона 3 Отзывы о мультфильме «Как приручить дракона 3»
How to Train Your Dragon 3 Как приручить дракона 3 2018 / США
8.8 Оцените
412 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о мультфильме «Как приручить дракона 3»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Эпическая сага DreamWorks подходит к концу, поэтому тем, кто обожает дракона Беззубика и прочих кожано-крылатых рептилий стоит приготовиться к походу в кинотеатры с набором носовых платков. Действие «Как приручить дракона 3» стартует спустя год после событий сиквела, в котором главной герой Иккинг обрел свою мать, потерял отца и сам стал вождем острова Олух. Под его руководством он окончательно превратился в оплот драконов. Их так много, что пестрая картинка из разноцветных хвостов…

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кпдШНИК 13 октября 2015, 00:25
Скорее бы! Почему же так долго(?
13 октября 2015, 00:25 Ответить
vadim 14 июля 2017, 13:41
норм мульт
14 июля 2017, 13:41 Ответить
Игорь Журкин 29 декабря 2017, 14:18
зачем делать триквел, когда все темы уже были раскрыты во второй части
29 декабря 2017, 14:18 Ответить
Юлия Метрощенко 2 июня 2018, 13:57
в ответ на сообщение кпдШНИК от 13 октября 2015, 00:25
Согласна, почему так долго, хочется невероятных приключений с Икингом и Беззубиком, лучше бы вышел с числа 15 июня 2018 года.
2 июня 2018, 13:57 Ответить
Фёдор Пешихин 9 октября 2018, 18:40
То чувство, когда на западе фильм выходит 25 октября и ты знаешь английский))
9 октября 2018, 18:40 Ответить
Катя Семёнова 13 января 2019, 19:00
Ляяяя наконец-то я 25 Февраля пойду в кино
13 января 2019, 19:00 Ответить
Алина Гарькуша 15 января 2019, 19:47
Оценка
Я с подружкой в кино пойду, не терпится увидеть.
15 января 2019, 19:47 Ответить
Егор Мартынов 5 февраля 2019, 14:25
я ждал это кино с начало 2017 года и уже 5 февраля уже скоро он выйдет урааааа я пойду 21 февраля я обожаю эту трилогию я посмотрел все сезоны все части по 1000000000000 раз поскорее бы уже 21 февраля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 февраля 2019, 14:25 Ответить
Надежда Петрухина (Калашникова) 15 февраля 2019, 15:53
а что он только в одном кинотеатре будет примьера ?
15 февраля 2019, 15:53 Ответить
Виктория Тимофеева 16 февраля 2019, 19:55
Оценка
уже посмотрела весь фильм ) понравился, скорее бы на русском посмотреть и в хорошем качестве :)
16 февраля 2019, 19:55 Ответить
Саша Зорин 18 февраля 2019, 15:19
Оценка
Ну просто тпад только бы я пошел очень очень очень хочу ни разу там не был очень хочу на телеке не покажут а так интересно)))))!!!!!!!!!!!! блииииииииин фух ну с богом)))))))
18 февраля 2019, 15:19 Ответить
Саша Зорин 18 февраля 2019, 15:21
Оценка
Чтобы я пошел)
18 февраля 2019, 15:21 Ответить
Александра 21 февраля 2019, 07:50
Оценка
С удовольствием посмотрели этот мультик всей семьёй. Остались очень довольны. Действительно отличный конец в котором все жили долго и счастливо.
21 февраля 2019, 07:50 Ответить
Лия Сашкина 21 февраля 2019, 18:37
Оценка
Это лучшая часть из трех ♥️
Всем советую сходить
21 февраля 2019, 18:37 Ответить
ylinskaia 21 февраля 2019, 21:31
Оценка
Один из самых топовых мультиков! Всем советую все части! Третья часть и посмеялись и всплакнули! Браво!
21 февраля 2019, 21:31 Ответить
Оля Самойлова 22 февраля 2019, 22:32
Оценка
Это мой самый любимый мультфильм! Все три части. Обидно, что такие шикарные произведения выпускают крайне редко. Во второй части я ревела на весь зал, а он был полный. В третий части еще больше ревела. Независимо, что можно сразу понять как закончится мультик ты его смотришь до конца и наслаждаешься последними моментами этого доброго теплого и душевного мультика. Открытая тема дружбы доверия. Очень важна в наше время. Отличный мультфильм.
22 февраля 2019, 22:32 Ответить
ivanpitirimov 23 февраля 2019, 13:02
Оценка
Потрясающее завершение трилогии! Это тот случай когда каждая серия лучшее предыдущей)🐱🐱🐱 Обязательно к просмотру 🍑🍑🍑🍒🍒🍒🍩🍩🍩
23 февраля 2019, 13:02 Ответить
Ильнар Минегулов 23 февраля 2019, 13:52
сколько стоит билет
23 февраля 2019, 13:52 Ответить
Ирина Коновалова 23 февраля 2019, 16:00
Оценка
Хороший,но для детей явно старше 6 ,а то и 8,не все дети понимают суть ,просто выкинете деньги,а детки будут скучать и начнут баловаться
23 февраля 2019, 16:00 Ответить
alfiya7163 23 февраля 2019, 21:04
Оценка
Мультфильм пропагандирующий семейные ценности. Начало затянуто и было скучно...середина и концовка интересна..Мультфильм не скажу пря таки ВАУ...так на любителя.
23 февраля 2019, 21:04 Ответить
murzina-lelya 23 февраля 2019, 22:10
Фильм три д впечатляет... Но мне одной показались очень неудобными кресла?
23 февраля 2019, 22:10 Ответить
serafim93 23 февраля 2019, 23:42
Оценка
Теперь я знаб как познакомиться с драконом😂
23 февраля 2019, 23:42 Ответить
Наталья Копнева 24 февраля 2019, 23:44
Оценка
Сегодня всей семьёй ходили на этот мульт , впечатлений море ,дети в полном восторге! Кинозал был полон.Все сууупер! Рекомендуем к просмотру!;)))))))
24 февраля 2019, 23:44 Ответить
disamo 25 февраля 2019, 22:29
Оценка
Однозначно лучшая из всех трех частей !! Стоит смотреть !
25 февраля 2019, 22:29 Ответить
vim_nano 27 февраля 2019, 09:52
Оценка
Ходили семьей. Думал посижу, поскучаю, потрачу время ради жены и детей, которые просто сгорали от нетерпения пойти на этот анимационный фильм... Эх...))) Всегда приятно когда все ожидания превосходятся. Фильм оказался очень интересным и трогательным, я даже прослезился... Короче, супер), мужики, если кто сомневался - не стоит! Go в кино вместе с семьёй)
27 февраля 2019, 09:52 Ответить
Eva-evgeniya 28 февраля 2019, 15:12
Оценка
Хороший мультфильм! Стоило на него сходить. Трогательно до души и до слёз) Заложен скрытый смысл в нем. Есть взаимопонимание, доверие, поддержка друзей.... и многое другое)
28 февраля 2019, 15:12 Ответить
happytemsan 2 марта 2019, 19:53
Оценка
Великолепный мультик ))
Не жалею что сходил на просмотр )
2 марта 2019, 19:53 Ответить
Алина Гарькуша 4 марта 2019, 21:11
Оценка
Ходил весь класс на премьеру(хотя это был подарок (на 32 февраля)для мальчиков). Мультфильм супе! Где были смешные моменты помню ржали не только мы но и весь кинозал. Ни капельки не жалею что сходила!
4 марта 2019, 21:11 Ответить
Илья Сичко 5 марта 2019, 10:01
Оценка
я незнаю а можете мне отправить расписание сеансов как приручить дракона 3
5 марта 2019, 10:01 Ответить
Сельвина Османова 7 марта 2019, 16:35
как заказать билеты , помогите пожалуйста
7 марта 2019, 16:35 Ответить
gavrilenko.elvira 9 марта 2019, 08:38
Оценка
Не знаю как вам, но мне лично было очень скучно...
9 марта 2019, 08:38 Ответить
O-Kamishnikova 11 марта 2019, 08:24
Оценка
Класс!!!! Стоит посмотреть))
11 марта 2019, 08:24 Ответить
Александра Гуменюк 12 марта 2019, 14:19
Оценка
Очень добрый и интересный мультик!)))
12 марта 2019, 14:19 Ответить
Ольга Кукарцева 12 марта 2019, 18:12
Оценка
Классный мульт! Каждый из трех очень хорош и история завершилась прекрасно и логично) Первые 2 части смотрели дома с мужем и двумя дочками, третью в кино уже пошли.. Впечатления только положительные у всех)) Жаль, что много таких фильмов не бывает..
12 марта 2019, 18:12 Ответить
kulia2003 15 марта 2019, 11:57
Очень скучный..
15 марта 2019, 11:57 Ответить
h.tor83 15 марта 2019, 20:34
Оценка
Смотрели с ребёнком в 3D, супер, ребёнок в восторге
15 марта 2019, 20:34 Ответить
Висхан Дадакаев 17 марта 2019, 19:08
Оценка
Нету слов
17 марта 2019, 19:08 Ответить
sonechka-basket 19 марта 2019, 11:20
Оценка
Этот мультик меня покорил. Пришла с дочкой в кинотеатр,чтобы скоротать время. Предыдущие части не смотрела совсем,поэтому не предполагает,что нас ожидает.Как только начался мультфильм мы сразу погрузились в иной мир. Красочные и яркие пейзажи, милые и устрашающие Драконы, добрые и злые обитатели сказочного мира. Эмоций при просмотре было много...слезы,смех,где то переживания...Лично мной были использованы все платки)...Дочку не испугали даже устрашающие Драконы)...всё просмотрели на одном дыхании. За последнее время это единственный мультик,что тронул нас!Рекомендую к просмотру не только детям,но и взрослым! Что то детское и доброе затронуло душу,получили массу положительных и ярких эмоций на весь день! Захотелось увидеть этот мультфильм снова. Обязательно идите смотреть 3ю часть,окунетесь в нечто сказачное и не забываемое...Не пожалеете! Оценка по пятибалльной шкале 5+!
19 марта 2019, 11:20 Ответить
Татьяна Сатарова 23 марта 2019, 12:59
Оценка
Шикарный мультик, который хочется и хочется пересматривать. Обязательно к просмотру и детям и взрослым
23 марта 2019, 12:59 Ответить
Юлия Прибылова 27 марта 2019, 14:30
Оценка
Супер мульт!!! Ходили с сыном, 6 лет, в IMAX 3D. В восторге, очень красочный и эпичный, как сын сказал! Думаю с удовольствием сядет и дома ещё раз смотреть, и с очками и без. Зал тоже понравился. Кресла мягкие, удобные. Звук отличный, как будто сами в водопаде купались и на поле боя стояли. Советуем!!!
27 марта 2019, 14:30 Ответить
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