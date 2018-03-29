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Джей Барушель

Jay Baruchel
Джей Барушель
Джей Барушель Jay Baruchel
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Дата рождения
9 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Личные связи
Сет Роген
Сет Роген
близкие друзья
Биография Джея Барушеля

Содержание:

Джей Барушель – Фильмы
  - Джей Барушель – «Малышка на миллион»
  - Джей Барушель – «Солдаты неудачи»
  - Джей Барушель – «Ученик чародея»
  - Джей Барушель – «Как приручить дракона»
Джей Барушель – Личная жизнь

Американо-канадский актёр Джей Барушель родился 9 апреля 1982 года в Оттаве, канадской провинции Онтарио. Отец Джея, Серж Барушель, является торговцем антиквариатом, а мать, Робин, работает в журналистике. Дедушка мальчика по отцовской линии был сефардским евреем. Также Джей имеет французские, итальянские и немецкие корни. Своё детство будущий актёр провёл в Монреале, проживая в районе Нотр-Дам-де-Грас. Он ходил в школу искусств, после которой решил стать актёром. Также у Барушеля есть младшая сестра по имени Тейлор.

Джей Барушель – Фильмы

Свой путь в кино Джей Барушель начал с телевизионных проектов, среди которых были сериалы «Боишься ли ты темноты?», «Мой родной город», а также передача «Популярная механика для детей». Также он снялся в эпизодических ролях в таких проектах, как «Самая плохая ведьма», «Кто получит дом?» и других. В 2000 году на экраны выходит фильм «Почти знаменит» с Билли Крудапом, Фрэнсис МакДорманд, Кейт Хадсон, Зои Дешанель, Филипом Сеймуром Хоффманом и другими актёрами. Для Джея этот фильм стал первым появлением на большом экране.

Джей Барушель также часто сотрудничает с актёром, сценаристом и продюсером Сетом Рогеном. Среди их совместных проектов выделяются «Немножко беременна», «Солдаты неудачи», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

Джей Барушель – «Малышка на миллион»

Настоящим прорывом в карьере Джея Барушеля стало участие в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион», который получил премию «Оскар» за лучший фильм года. Картина рассказывает историю некогда успешного тренера по боксу Фрэнка Данна, который берётся обучать боевому мастерству упрямую и упорную Мэгги. В картине также сыграли Клинт Иствуд, Хилари Суэнк, Морган Фриман и другие.

Джей Барушель – «Солдаты неудачи»

В 2008 году на экраны выходит фильм «Солдаты неудачи» в главных ролях с Беном Стиллером, Робертом Дауни младшим, Джеком Блэком, Томом Крузом, Мэттью МакКонахи, Дэнни МакБрайдом, Джеем Барушелем и многими другими. Картина была тепло принята критиками и зрителями и получила несколько номинаций на известные мировые премии.

Джей Барушель – «Ученик чародея»

Одним из самых громких проектов с участием Джея Барушеля стал фильм «Ученик чародея», в котором он сыграл вместе с Николасом Кейджем, Альфредом Молина, Терезой Палмер и Тоби Кеббелом. Картина рассказывает о могучем чародее Бальтазаре Блэйке, который собирается вступить в схватку с опасным врагом, однако понимает, что ему необходима помощь и начинает обучать молодого парня по имени Дэйв мастерству магии.

Джей Барушель – «Как приручить дракона»

Не все знают, что за экраном известного анимационного фильма «Как приручить дракона» скрывается Джей Барушель. Иккинг – главный герой мультфильма – разговаривает голосом Джея. Картина о викингах и драконах имела большой успех в прокате и полюбилась зрителям, получив два сиквела, в которых к озвучанию вновь вернулись такие актёры, как Джона Хилл, Джей Барушель, Джерард Батлер, ТиДжей Миллер, Кристен Уиг и другие.

Джей Барушель – Личная жизнь

В 2011 году Джей Барушель женился на актрисе Элисон Пилл, с которой состоял в брачных отношениях до 2013 года. В настоящее время подробности его личной жизни остаются неизвестными.

Интересные факты о Джее Барушеле

- Джей Барушель был барабанщиком в канадской группе Martin.

- У Джея Барушеля имеются еврейские, итальянские, французские корни со стороны отца, а также ирландские, английские и прусские со стороны матери.

- Актёр проживает в Монреале и является большим фанатом хоккейной команды «Монреаль Канадиенс».

- Джей Барушель называет себя агностиком.

- Джей Барушель – близкий друг Сета Рогена.

Фильмография Джея Барушеля
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
драма 2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
6.0
Как приручить дракона 3
Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.0
Вышибала: Эпический замес
Вышибала: Эпический замес
комедия 2017, Канада
6.0
Алоха
Алоха
приключения, комедия, мелодрама 2015, США
6.0
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
анимация, комедия, приключения, семейный, фэнтези 2014, США
6.0
Как приручить дракона 2
Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
7.0
Робокоп
Робокоп
фантастика, боевик, криминал 2014, США
6.0
Дон Пейот
Дон Пейот
драма 2014, США
4.0
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Джей Барушель Джей Барушель Джей Барушель Джей Барушель
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Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес Билл Найи («Реальная любовь»), Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джей Барушель («Вышибала») присоединились к Андреа Райзборо, Зои
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29 марта 2018 12:16
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Сет Роген
Сет Роген Seth Rogen
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