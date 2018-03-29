Содержание:

Джей Барушель – Фильмы

- Джей Барушель – «Малышка на миллион»

- Джей Барушель – «Солдаты неудачи»

- Джей Барушель – «Ученик чародея»

- Джей Барушель – «Как приручить дракона»

Джей Барушель – Личная жизнь

Американо-канадский актёр Джей Барушель родился 9 апреля 1982 года в Оттаве, канадской провинции Онтарио. Отец Джея, Серж Барушель, является торговцем антиквариатом, а мать, Робин, работает в журналистике. Дедушка мальчика по отцовской линии был сефардским евреем. Также Джей имеет французские, итальянские и немецкие корни. Своё детство будущий актёр провёл в Монреале, проживая в районе Нотр-Дам-де-Грас. Он ходил в школу искусств, после которой решил стать актёром. Также у Барушеля есть младшая сестра по имени Тейлор.

Джей Барушель – Фильмы

Свой путь в кино Джей Барушель начал с телевизионных проектов, среди которых были сериалы «Боишься ли ты темноты?», «Мой родной город», а также передача «Популярная механика для детей». Также он снялся в эпизодических ролях в таких проектах, как «Самая плохая ведьма», «Кто получит дом?» и других. В 2000 году на экраны выходит фильм «Почти знаменит» с Билли Крудапом, Фрэнсис МакДорманд, Кейт Хадсон, Зои Дешанель, Филипом Сеймуром Хоффманом и другими актёрами. Для Джея этот фильм стал первым появлением на большом экране.

Джей Барушель также часто сотрудничает с актёром, сценаристом и продюсером Сетом Рогеном. Среди их совместных проектов выделяются «Немножко беременна», «Солдаты неудачи», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски».

Джей Барушель – «Малышка на миллион»

Настоящим прорывом в карьере Джея Барушеля стало участие в фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион», который получил премию «Оскар» за лучший фильм года. Картина рассказывает историю некогда успешного тренера по боксу Фрэнка Данна, который берётся обучать боевому мастерству упрямую и упорную Мэгги. В картине также сыграли Клинт Иствуд, Хилари Суэнк, Морган Фриман и другие.

Джей Барушель – «Солдаты неудачи»

В 2008 году на экраны выходит фильм «Солдаты неудачи» в главных ролях с Беном Стиллером, Робертом Дауни младшим, Джеком Блэком, Томом Крузом, Мэттью МакКонахи, Дэнни МакБрайдом, Джеем Барушелем и многими другими. Картина была тепло принята критиками и зрителями и получила несколько номинаций на известные мировые премии.

Джей Барушель – «Ученик чародея»

Одним из самых громких проектов с участием Джея Барушеля стал фильм «Ученик чародея», в котором он сыграл вместе с Николасом Кейджем, Альфредом Молина, Терезой Палмер и Тоби Кеббелом. Картина рассказывает о могучем чародее Бальтазаре Блэйке, который собирается вступить в схватку с опасным врагом, однако понимает, что ему необходима помощь и начинает обучать молодого парня по имени Дэйв мастерству магии.

Джей Барушель – «Как приручить дракона»

Не все знают, что за экраном известного анимационного фильма «Как приручить дракона» скрывается Джей Барушель. Иккинг – главный герой мультфильма – разговаривает голосом Джея. Картина о викингах и драконах имела большой успех в прокате и полюбилась зрителям, получив два сиквела, в которых к озвучанию вновь вернулись такие актёры, как Джона Хилл, Джей Барушель, Джерард Батлер, ТиДжей Миллер, Кристен Уиг и другие.

Джей Барушель – Личная жизнь

В 2011 году Джей Барушель женился на актрисе Элисон Пилл, с которой состоял в брачных отношениях до 2013 года. В настоящее время подробности его личной жизни остаются неизвестными.