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Скоро в прокате "Идеальная ложь"
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Заложница 2
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Taken 2
Заложница 2
2012 / Франция
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7.8
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27
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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