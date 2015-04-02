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Заложница 2
Отзывы о фильме «Заложница 2»
Taken 2
Заложница 2
2012 / Франция
Трейлер
7.7
Оцените
26
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Криштиану
2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, вторая часть такого шедевра - это лишнее..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Maklay
2 апреля 2015, 12:51
да ладно,первая часть отличная была!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже первая часть очень понравилась. Вначале показалось, что фильм скучноват, но вот когда Нисон начал давать советы дочери, когда та пряталась под кроватью... С этого момента фильм начал нравиться даже очень, т.к. в кино как правило все более наиграно и пафосно, а тут было просто и со вкусом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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av52629
2 апреля 2015, 12:51
да что же в него попасть то никто не может. ладно деревенщина албанская, но пулеметчик у американского посольства
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Comon, 07/10/2012 - 00:18:38):
я понял суть мусульманских протестов после аналогичных фильмов
Так таких фильмов сплошь и рядом навалом. Даже наши сериалы с национальной ненавистью.
Так что здесь вы не правы
Фильм очень хороший. Без лишних понтов и пафоса. нее этого голливудского пофоса. Смотрится /спокойно. Очень понравилось как он просчитывает моменты. наши специ так же умеют✊
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
О да, фильм так фильм! Невероятной тупости диалоги, игра актеров во главе с Ниссоном кошмар! Ходит мешок с костями и мочит всех аки Джейсон Борн, при этом абсолютно неубиваемый, по нему только что танком не проехались, а он жив живехонек и даже не поранился ✊ Дочка то ли даун то ли что и папа в нее фанатично влюбленный. Погоня только понравилась на желтом такси и полисменами на жигулях.
Не зря на томатах рейтинг 14% из 100
2/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Неужели так все плохо?))
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Космополитра
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 07/10/2012 - 00:18:38
Славяне должны тогда обижаться каждый второй фильм,но это как-то не происходит так часто.
Мне фильм показался просто банальным до предела и неинтересным,хотя откровенно не скучал
во время просмотра.
4\10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Убожество.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Scully
2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный! Не хуже первой части. Просто сюжет немного другой...
Смотреть всем!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Так таких фильмов сплошь и рядом навалом. Даже наши сериалы с национальной ненавистью.
Так что здесь вы не правы
Фильм очень хороший. Без лишних понтов и пафоса. нее этого голливудского пофоса. Смотрится /спокойно. Очень понравилось как он просчитывает моменты. наши специ так же умеют✊
8/10
Не зря на томатах рейтинг 14% из 100
2/10
Славяне должны тогда обижаться каждый второй фильм,но это как-то не происходит так часто.
Мне фильм показался просто банальным до предела и неинтересным,хотя откровенно не скучал
во время просмотра.
4\10
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