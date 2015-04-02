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Киноафиша Фильмы Заложница 2 Отзывы о фильме «Заложница 2»
Taken 2 Заложница 2 2012 / Франция
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Заложница 2»

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Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, вторая часть такого шедевра - это лишнее..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maklay 2 апреля 2015, 12:51
да ладно,первая часть отличная была!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже первая часть очень понравилась. Вначале показалось, что фильм скучноват, но вот когда Нисон начал давать советы дочери, когда та пряталась под кроватью... С этого момента фильм начал нравиться даже очень, т.к. в кино как правило все более наиграно и пафосно, а тут было просто и со вкусом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
av52629 2 апреля 2015, 12:51
да что же в него попасть то никто не может. ладно деревенщина албанская, но пулеметчик у американского посольства
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (Comon, 07/10/2012 - 00:18:38): я понял суть мусульманских протестов после аналогичных фильмов

Так таких фильмов сплошь и рядом навалом. Даже наши сериалы с национальной ненавистью.

Так что здесь вы не правы

Фильм очень хороший. Без лишних понтов и пафоса. нее этого голливудского пофоса. Смотрится /спокойно. Очень понравилось как он просчитывает моменты. наши специ так же умеют✊



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
О да, фильм так фильм! Невероятной тупости диалоги, игра актеров во главе с Ниссоном кошмар! Ходит мешок с костями и мочит всех аки Джейсон Борн, при этом абсолютно неубиваемый, по нему только что танком не проехались, а он жив живехонек и даже не поранился ✊ Дочка то ли даун то ли что и папа в нее фанатично влюбленный. Погоня только понравилась на желтом такси и полисменами на жигулях.

Не зря на томатах рейтинг 14% из 100

2/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Неужели так все плохо?))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 07/10/2012 - 00:18:38




Славяне должны тогда обижаться каждый второй фильм,но это как-то не происходит так часто.

Мне фильм показался просто банальным до предела и неинтересным,хотя откровенно не скучал

во время просмотра.



4\10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Убожество.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Scully 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный! Не хуже первой части. Просто сюжет немного другой...

Смотреть всем!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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