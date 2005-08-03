Обнаруженный в квартире Фрэнка, инспектор Таркони использует то же самое оправдание (“Я Повар”), которое использует Лай в “Перевозчике”.

Самый любимый фильм Джейсона Стэтхэма во всей франшизе.

Изначально у создателей не было уверенности в том, что у первого фильма будет продолжение. Однако после высоких продаж на DVD ему быстро дали зеленый свет.

Изначально предполагалось, что у фильма будет рейтинг “R” (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя), но студия потребовала от создателей рейтинг “PG-13” (нежелателен просмотр детям до 13 лет), чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Фрэнк ездит на Audi A8L W12.

Наручные часы, которые носит Франк, — это часы итальянского производства со швейцарским механизмом под названием «Panerai», модель «Luminor-Daylight». Джейсон Стэтхэм — большой любитель бренда “Panerai” и владеет несколькими такими часами. В фильме “Перевозчик” он носит модель “Panerai PAM74”. В “Перевозчик 2” используется модель “Panerai Luminor Chrono Daylight PAM196” диаметром 44 мм с индивидуальным ремешком.

Этот фильм посвящен памяти Майкла Стоуна, который был режиссером-постановщиком и погиб в автомобильной катастрофе 29 июля 2005 года.

Фирменные автоматические пистолеты Лолы — это два модифицированных “Глока-18” с удлиненными магазинами на 32 патрона, глушителями и лазерными целеуказателями.

Песня, которая играет у Лолы в наушниках и под которую она танцует, называется «Revolution». Это песня актрисы и певицы Кейт Науты, которая играет Лолу.

Присутствует фирменный знак серии фильмов: камера отключается, когда Джейсон Стэтхэм вводит код безопасности для своей машины.

Судя по часам в машине Фрэнка, дата похищения – 1.04.2005, первоапрельский день дураков.

Кинодебют ребенка-актера Хантера Клэри.

Телефонный рингтон инспектора Таркони взят из песни Пола Дэвиса «I Go Crazy» 1970-х годов.

В фильме показываются только мобильные телефоны фирмы “Nokia”. Среди них телефон, который Фрэнк использует в машине, — модель 8910, которая была снята с производства как минимум за пару лет до выхода фильма. Причем “Nokia 8910” нельзя использовать в США, поскольку он работает только в диапазонах 900 и 1800 GSM. В США есть только два диапазона GSM, 850 и 1900. Другой телефон (когда Фрэнк открывает бардачок) — это Nokia 6620.