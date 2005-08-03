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Постер фильма Перевозчик 2
7.0
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7.0

Перевозчик 2

, 2005
The Transporter 2
Франция, США / боевик / 18+
Постер фильма Перевозчик 2
7.0

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В жизни перевозчика Фрэнка Мартина произошли серьезные перемены. Он пересел с “БМВ” на “Ауди”, перевозка опасных грузов осталась в прошлом, а три суровых правила сменились на самые обычные. Теперь Фрэнк живет не во Франции, а в Майами, и работает личным водителем у успешного бизнесмена Джеффа Биллингса, занимаясь преимущественно тем, что подвозит его сына Джека в школу и обратно. К своему удивлению, Фрэнк искренне привязывается к милому мальчугану и между ними завязывается дружба.

Однажды Фрэнк привозит Джека в больницу и замечает неладное: врачи и медсестры сплошь незнакомые и странно себя ведут. Когда Фрэнк предлагает дождаться лечащего врача Джека на него нападают и пытаются убить. Схватка с преступниками заканчивается плохо: Джека берут в плен, а Фрэнку едва удается унести ноги. Вскоре Джефф получает телефонный звонок с требованием об огромном выкупе. Фрэнк же становится одним из подозреваемых и вынужден скрываться еще и от полиции, которая пустилась по его следу. Чтобы восстановить справедливость и спасти Джека, Фрэнку Мартину придется вспомнить свое боевое прошлое.

Обнаруженный в квартире Фрэнка, инспектор Таркони использует то же самое оправдание (“Я Повар”), которое использует Лай в “Перевозчике”.

Самый любимый фильм Джейсона Стэтхэма во всей франшизе.

Изначально у создателей не было уверенности в том, что у первого фильма будет продолжение. Однако после высоких продаж на DVD ему быстро дали зеленый свет.

Изначально предполагалось, что у фильма будет рейтинг “R” (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя), но студия потребовала от создателей рейтинг “PG-13” (нежелателен просмотр детям до 13 лет), чтобы привлечь более широкую аудиторию.

Фрэнк ездит на Audi A8L W12.

Наручные часы, которые носит Франк, — это часы итальянского производства со швейцарским механизмом под названием «Panerai», модель «Luminor-Daylight». Джейсон Стэтхэм — большой любитель бренда “Panerai” и владеет несколькими такими часами. В фильме “Перевозчик” он носит модель “Panerai PAM74”. В “Перевозчик 2” используется модель “Panerai Luminor Chrono Daylight PAM196” диаметром 44 мм с индивидуальным ремешком.

Этот фильм посвящен памяти Майкла Стоуна, который был режиссером-постановщиком и погиб в автомобильной катастрофе 29 июля 2005 года.

Фирменные автоматические пистолеты Лолы — это два модифицированных “Глока-18” с удлиненными магазинами на 32 патрона, глушителями и лазерными целеуказателями.

Песня, которая играет у Лолы в наушниках и под которую она танцует, называется «Revolution». Это песня актрисы и певицы Кейт Науты, которая играет Лолу.

Присутствует фирменный знак серии фильмов: камера отключается, когда Джейсон Стэтхэм вводит код безопасности для своей машины.

Судя по часам в машине Фрэнка, дата похищения – 1.04.2005, первоапрельский день дураков.

Кинодебют ребенка-актера Хантера Клэри.

Телефонный рингтон инспектора Таркони взят из песни Пола Дэвиса «I Go Crazy» 1970-х годов.

В фильме показываются только мобильные телефоны фирмы “Nokia”. Среди них телефон, который Фрэнк использует в машине, — модель 8910, которая была снята с производства как минимум за пару лет до выхода фильма. Причем “Nokia 8910” нельзя использовать в США, поскольку он работает только в диапазонах 900 и 1800 GSM. В США есть только два диапазона GSM, 850 и 1900. Другой телефон (когда Фрэнк открывает бардачок) — это Nokia 6620.

Бывший британский спецназовец Фрэнк Мартин, известный также как Перевозчик, уходит от дел и поселяется в Майами, где устраивается шофером в богатую семью. С маленьким сыном этого семейства у него завязываются дружеские отношения. Когда же мальчика похищают, Мартину приходится использовать свои профессиональные навыки, чтобы вернуть парнишку в целости и сохранности, а также раскрыть зловещий план похитителя.

В ролях

Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Фрэнк Мартин
Хантер Клэри
Джек Биллингс
Джефф Чейз
Джефф Чейз
Франсуа Берлеан
Франсуа Берлеан
Inspector Tarconi
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Stappleton
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Jefferson Billings
Тим Уэйр
Грегг Уинер
Эмбер Валлета
Эмбер Валлета
Audrey Billings
Кейт Наута
Lola
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Gianni Chellini
Джейсон Флеминг
Джейсон Флеминг
Dimitri
Режиссер Луи Летерье
Сценарист Люк Бессон, Роберт Марк Кэмен
Композитор Александр Азария
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 20 октября 2005
Премьера в мире 3 августа 2005
Дата выхода
8 сентября 2005 Россия 16+
6 сентября 2005 Австралия
8 сентября 2005 Беларусь
3 августа 2005 Бельгия 16
21 октября 2005 Бразилия
25 ноября 2005 Великобритания
22 сентября 2005 Венгрия
1 сентября 2005 Германия
25 ноября 2005 Ирландия
13 октября 2005 Испания
25 ноября 2005 Италия
8 сентября 2005 Казахстан
13 октября 2005 Нидерланды
4 ноября 2005 Румыния
2 сентября 2005 США
8 сентября 2005 Украина
3 августа 2005 Франция
13 января 2006 Швеция
20 октября 2005 Южная Корея 15
3 июня 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $32 000 000
Сборы в мире $89 083 229
Производство EuropaCorp, TF1 Films Production, Current Entertainment
Другие названия
Transporter 2, El transportador 2, Перевозчик 2, Транспортер 2, A szállító 2., Carga Explosiva 2, Correio de Risco 2, Curierul 2, Daşıyıcı 2, Eltuvchi 2, Kuriér 2, Kurjers 2, Kurýr 2, Le transporteur 2, Le transporteur II, Người Vận Chuyển 2, Prenasalec 2, Riskikuller 2, Taşıyıcı 2, Transporter - The Mission, Transporter Extreme, Transporter: Extreme, Transporteris 2, Перевізник 2, Тасымалдаушы 2, ترانسبورتير 2, トランスポーター2, 玩命快递2, 玩命快遞2, 玩命速递2, 绝命速递, 非常人贩2, Kuryr 2, Transporter 2 - Extreme, Taşıyıcı 2: Nefes Nefese, The Transporter 2 - The Mission, The Transporter II, 非常人贩, 트랜스포터 2, The Transporter 2, The Transporter 2 - UC, Transporter II

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 18 голосов
6.3 IMDb
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Обновлено 4 декабря 2020

Цитаты

Фрэнк Мартин Каково первое правило, когда садишься в чужую машину?
Джек Биллингс [снимает ноги с сиденья] Уважай чужую машину — и тебя будут уважать.
Фрэнк Мартин А второе правило?
Джек Биллингс Поздороваться с хозяином. Добрый день, Фрэнк.
Фрэнк Мартин Добрый день, Джек.
Джек Биллингс Можно уже играть?
Фрэнк Мартин Думаю, твой мозг слишком устал после целого дня в школе.
Джек Биллингс Ты просто боишься, что я выиграю.
Фрэнк Мартин Я боюсь, что ты будешь слишком вымотан, чтобы делать домашку.
Джек Биллингс Сегодня пятница, у меня *нет* домашки.
Фрэнк Мартин В таком случае — игра.
Джек Биллингс Отлично!
Фрэнк Мартин Но сначала, каково третье правило машины?
[Джек пристегивает ремень безопасности]
Фрэнк Мартин Правильно.

Наша рецензия

В «Перевозчиках» сценарист Люк Бессон довел до предела лихое романтическое трюкачество собственных «Такси». Сюжет, интрига и характеры умещаются здесь от силы на плюшкинской осьмушке страницы. Все остальное – бессмысленный в своей самодостаточности набор трюков. «Перевозчик-2» – это, и по формальным признакам и по совести, чистейший комикс. Бритый почти что наголо водитель-супергерой, костлявая, как средневековая чума, киллерица Лола (возмужавшая – именно с корнем «муж», а не «жен» –…

Отзывы о фильме

Pir 2 апреля 2015, 12:51
Только что посмотрел.
Действительно А8, W12 - тут действительно продакт плейсмент.
Фильм на меня впечатления не произвел: столько нереального.… Читать дальше…
Pir 2 апреля 2015, 12:51
Зато во 2, как я понял по трейлеру, будет новехонькая 7
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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