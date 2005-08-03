В жизни перевозчика Фрэнка Мартина произошли серьезные перемены. Он пересел с “БМВ” на “Ауди”, перевозка опасных грузов осталась в прошлом, а три суровых правила сменились на самые обычные. Теперь Фрэнк живет не во Франции, а в Майами, и работает личным водителем у успешного бизнесмена Джеффа Биллингса, занимаясь преимущественно тем, что подвозит его сына Джека в школу и обратно. К своему удивлению, Фрэнк искренне привязывается к милому мальчугану и между ними завязывается дружба.
Однажды Фрэнк привозит Джека в больницу и замечает неладное: врачи и медсестры сплошь незнакомые и странно себя ведут. Когда Фрэнк предлагает дождаться лечащего врача Джека на него нападают и пытаются убить. Схватка с преступниками заканчивается плохо: Джека берут в плен, а Фрэнку едва удается унести ноги. Вскоре Джефф получает телефонный звонок с требованием об огромном выкупе. Фрэнк же становится одним из подозреваемых и вынужден скрываться еще и от полиции, которая пустилась по его следу. Чтобы восстановить справедливость и спасти Джека, Фрэнку Мартину придется вспомнить свое боевое прошлое.
Обнаруженный в квартире Фрэнка, инспектор Таркони использует то же самое оправдание (“Я Повар”), которое использует Лай в “Перевозчике”.
Самый любимый фильм Джейсона Стэтхэма во всей франшизе.
Изначально у создателей не было уверенности в том, что у первого фильма будет продолжение. Однако после высоких продаж на DVD ему быстро дали зеленый свет.
Изначально предполагалось, что у фильма будет рейтинг “R” (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя), но студия потребовала от создателей рейтинг “PG-13” (нежелателен просмотр детям до 13 лет), чтобы привлечь более широкую аудиторию.
Фрэнк ездит на Audi A8L W12.
Наручные часы, которые носит Франк, — это часы итальянского производства со швейцарским механизмом под названием «Panerai», модель «Luminor-Daylight». Джейсон Стэтхэм — большой любитель бренда “Panerai” и владеет несколькими такими часами. В фильме “Перевозчик” он носит модель “Panerai PAM74”. В “Перевозчик 2” используется модель “Panerai Luminor Chrono Daylight PAM196” диаметром 44 мм с индивидуальным ремешком.
Этот фильм посвящен памяти Майкла Стоуна, который был режиссером-постановщиком и погиб в автомобильной катастрофе 29 июля 2005 года.
Фирменные автоматические пистолеты Лолы — это два модифицированных “Глока-18” с удлиненными магазинами на 32 патрона, глушителями и лазерными целеуказателями.
Песня, которая играет у Лолы в наушниках и под которую она танцует, называется «Revolution». Это песня актрисы и певицы Кейт Науты, которая играет Лолу.
Присутствует фирменный знак серии фильмов: камера отключается, когда Джейсон Стэтхэм вводит код безопасности для своей машины.
Судя по часам в машине Фрэнка, дата похищения – 1.04.2005, первоапрельский день дураков.
Кинодебют ребенка-актера Хантера Клэри.
Телефонный рингтон инспектора Таркони взят из песни Пола Дэвиса «I Go Crazy» 1970-х годов.
В фильме показываются только мобильные телефоны фирмы “Nokia”. Среди них телефон, который Фрэнк использует в машине, — модель 8910, которая была снята с производства как минимум за пару лет до выхода фильма. Причем “Nokia 8910” нельзя использовать в США, поскольку он работает только в диапазонах 900 и 1800 GSM. В США есть только два диапазона GSM, 850 и 1900. Другой телефон (когда Фрэнк открывает бардачок) — это Nokia 6620.
Бывший британский спецназовец Фрэнк Мартин, известный также как Перевозчик, уходит от дел и поселяется в Майами, где устраивается шофером в богатую семью. С маленьким сыном этого семейства у него завязываются дружеские отношения. Когда же мальчика похищают, Мартину приходится использовать свои профессиональные навыки, чтобы вернуть парнишку в целости и сохранности, а также раскрыть зловещий план похитителя.
|8 сентября 2005
|Россия
|16+
|6 сентября 2005
|Австралия
|8 сентября 2005
|Беларусь
|3 августа 2005
|Бельгия
|16
|21 октября 2005
|Бразилия
|25 ноября 2005
|Великобритания
|22 сентября 2005
|Венгрия
|1 сентября 2005
|Германия
|25 ноября 2005
|Ирландия
|13 октября 2005
|Испания
|25 ноября 2005
|Италия
|8 сентября 2005
|Казахстан
|13 октября 2005
|Нидерланды
|4 ноября 2005
|Румыния
|2 сентября 2005
|США
|8 сентября 2005
|Украина
|3 августа 2005
|Франция
|13 января 2006
|Швеция
|20 октября 2005
|Южная Корея
|15
|3 июня 2006
|Япония
Действительно А8, W12 - тут действительно продакт плейсмент.
Фильм на меня впечатления не произвел: столько нереального.… Читать дальше…