Наша рецензия
Футуристический боевик про попытку украсть миллиард накануне законодательного контроля воли со стороны правительства. В США настают последние дни до введения АПИ — Американской правоохранительной инициативы. В рамках этой программы будет транслироваться специальный сигнал, который в один миг способен заблокировать нейроны мозга. Под воздействием которого человек не способен переступить черту и совершить какое-либо преступление. Светлое будущее, обеспеченное обществом тотального контроля простых граждан, не сильно прельщает. На улицах напоследок творятся масштабные погромы, мелкие магазинчики грабят,…