Постер фильма Последние дни американской преступности
3.7 Рейтинг IMDb: 3.8
Последние дни американской преступности

Последние дни американской преступности

The Last Days of American Crime 18+
О фильме

Дело развернется в недалеком будущем, когда правительство США объявляет о скором внедрении системы контроля разума, способной подавить все криминальные импульсы. Готовящаяся к новому порядку страна погрязает в хаосе, а Грэм Брик решает пойти на свое главное дело с непроверенной командой, пытаясь успеть провернуть ограбление до рокового дедлайна.

Страна США
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 5 июня 2020
Премьера в мире 5 июня 2020
Дата выхода
5 июня 2020 Германия
Производство Radical Studios, Mandalay Pictures, Radical Pictures
Другие названия
The Last Days of American Crime, Los últimos días del crimen, Ameerika krimi, Az utolsó bűntény, Les derniers jours du crime américain, Ostatni skok w historii USA, Tội Ác Cuối Cùng, Οι τελευταίες ημέρες του αμερικανικού εγκλήματος, Последние дни американской преступности, Последните дни на американската престъпност, ラストデイズ・オブ・アメリカン・クライム, 美國犯罪的末日
Режиссер
Оливье Мегатон
Оливье Мегатон
В ролях
Нильс Класен
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Тони Капрари
Кейт Норнингтон
Норман Энсти
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

3.7
15 голосов
3.8 IMDb
Наша рецензия

Футуристический боевик про попытку украсть миллиард накануне законодательного контроля воли со стороны правительства.  В США настают последние дни до введения АПИ — Американской правоохранительной инициативы. В рамках этой программы будет транслироваться специальный сигнал, который в один миг способен заблокировать нейроны мозга. Под воздействием которого человек не способен переступить черту и совершить какое-либо преступление. Светлое будущее, обеспеченное обществом тотального контроля простых граждан, не сильно прельщает. На улицах напоследок творятся масштабные погромы, мелкие магазинчики грабят,…

Отзывы о фильме

Новости о фильме
Эпичный провал: боевик «Последние дни американской преступности» получил «нулевой» рейтинг
Эпичный провал: боевик «Последние дни американской преступности» получил «нулевой» рейтинг Критики считают, что кино неспособно развлечь даже самого неискушенного зрителя.
9 июня 2020 14:06
