Честный вор, 2020

Знакомство с женщиной пробуждает в Томе желание начать новую жизнь, в которой не будет места лжи и криминалу, однако его планы оставить свою преступную карьеру в прошлом срывают два продажных агента ФБР.

Путь Лиама Нисона в качестве звезды экшена начался в 2008 году с фильма «Заложница», за которым позже последовал сиквел, а за ним и триквел. И хотя в 2017 году актер, вспомнив о своем приближении к 65-летнему возрасту, заявил о завершении своей карьеры в боевиках, это не остановило его от того, чтобы в 2018 году приступить к съемкам «Честного вора». Почти 15 лет участия в боевиках сделали Нисона одним из самых востребованных актеров в жанре экшена, и похоже, что пока он не планирует отказываться от этого амплуа.

В течение своей карьеры грабителя банков Том (Лиам Нисон) успел накопить миллионы долларов, украденных из нескольких банков по всей стране. Когда-то он был морпехом, экспертом-подрывником, и приобретенные в армии навыки пригодились ему на новой «работе». Встретив и полюбив женщину по имени Энни (Кейт Уолш), он решает начать жизнь сначала и договаривается с ФБР о сделке, которая, однако, идет не так, как он планировал. Тома подставляют два продажных федеральных агента, из-за которых к списку его преступлений добавляется убийство, которого он не совершал. Ему придется противостоять агентам Найвенсу (Джай Кортни) и Мейерсу (Джеффри Донован), чтобы защитить свою возлюбленную.