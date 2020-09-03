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Честный вор Честный вор
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Honest Thief

Честный вор, 2020

2020 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Лиам Нисон в роли благородного грабителя.
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Знакомство с женщиной пробуждает в Томе желание начать новую жизнь, в которой не будет места лжи и криминалу, однако его планы оставить свою преступную карьеру в прошлом срывают два продажных агента ФБР.

Путь Лиама Нисона в качестве звезды экшена начался в 2008 году с фильма «Заложница», за которым позже последовал сиквел, а за ним и триквел. И хотя в 2017 году актер, вспомнив о своем приближении к 65-летнему возрасту, заявил о завершении своей карьеры в боевиках, это не остановило его от того, чтобы в 2018 году приступить к съемкам «Честного вора». Почти 15 лет участия в боевиках сделали Нисона одним из самых востребованных актеров в жанре экшена, и похоже, что пока он не планирует отказываться от этого амплуа.

В течение своей карьеры грабителя банков Том (Лиам Нисон) успел накопить миллионы долларов, украденных из нескольких банков по всей стране. Когда-то он был морпехом, экспертом-подрывником, и приобретенные в армии навыки пригодились ему на новой «работе». Встретив и полюбив женщину по имени Энни (Кейт Уолш), он решает начать жизнь сначала и договаривается с ФБР о сделке, которая, однако, идет не так, как он планировал. Тома подставляют два продажных федеральных агента, из-за которых к списку его преступлений добавляется убийство, которого он не совершал. Ему придется противостоять агентам Найвенсу (Джай Кортни) и Мейерсу (Джеффри Донован), чтобы защитить свою возлюбленную.

 

 

Хотя действие фильма происходит в Бостоне, большая часть съемок проходила в Вустере в Массачусетсе.

В 2017 году актер Лиам Нисон сообщил о том, что «Снегоуборщик» станет последним его фильмом в жанре экшен, однако он все-таки снялся в «Честном воре».

Некоторые члены съемочной команды на момент съемок также сотрудничали с Хановерским театром исполнительных искусств в Вустере, перед которым происходит действие одной из сцен с участием Лиама Нисона и Джеффри Донована.

Это третий фильм, в котором Лиам Нисон играет персонажа, обвиненного в том, чего он не совершал, после «Воздушного маршала» и «Заложницы 3».

Сцены автомобильных погонь были сняты не в павильоне, а в центре города на Мейн-стрит в Вустере.

Режиссер фильма Марк Уильямс хотя и занимается в первую очередь продюсированием,  наиболее известен как сценарист сериала «Озарк».

После выхода трейлера «Честного вора» журналисты нескольких зарубежных медиа замечали, что фильм, вероятно, будет очень похож на три части «Заложницы», в которых также снимался Лиам Нисон.

 

Он – профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором – не так просто: ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти своё имя и любимую.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 октября 2020
Премьера онлайн 8 декабря 2020
Премьера в мире 3 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Марк Уильямс
Марк Уильямс
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Джай Кортни
Джай Кортни
Джеффри Донован
Джеффри Донован
Все актеры и съемочная группа
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Накануне начала съемок «Снегоуборщика» Лиам Нисон заявил о завершении своей карьеры звезды боевиков. Кто знает, что ему предложили за главную роль в новом фильме Марка Уильямса, но, вероятно, что-то стоящее, раз он снова взялся за роль мстителя поневоле, обладающего набором «необычных способностей», вопреки своему убеждению, что экшен — удел молодых и в 65 лет убедить публику во всемогуществе своего героя уже невозможно. В «Честном воре» Нисон, тем не…
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Andrei Baturin 9 октября 2020, 07:41
Более дешоаого боевика еше не видел , пошел только из за нильсона, зрители уходили не дожидаясь конца сеанса , ладно хоть посмотрел городские пейзажи Бостона , вспомнил места где был как то
Эдуард Руссу 17 октября 2020, 13:10
Обычный хороший боевик, отличный состав. Единственное, что насмешило, так это то, что денег на спецэффекты выделили недостаточно, что сказалось на… Читать дальше…
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саундтрек фильма Честный вор
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Лиам Нисон против ФБР в трейлере боевика «Честный вор» Премьера гангстерского триллера намечена на 9 октября.
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31 июля 2020 11:26
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