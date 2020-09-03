Честный вор, 2020

Знакомство с женщиной пробуждает в Томе желание начать новую жизнь, в которой не будет места лжи и криминалу, однако его планы оставить свою преступную карьеру в прошлом срывают два продажных агента ФБР.
Путь Лиама Нисона в качестве звезды экшена начался в 2008 году с фильма «Заложница», за которым позже последовал сиквел, а за ним и триквел. И хотя в 2017 году актер, вспомнив о своем приближении к 65-летнему возрасту, заявил о завершении своей карьеры в боевиках, это не остановило его от того, чтобы в 2018 году приступить к съемкам «Честного вора». Почти 15 лет участия в боевиках сделали Нисона одним из самых востребованных актеров в жанре экшена, и похоже, что пока он не планирует отказываться от этого амплуа.
В течение своей карьеры грабителя банков Том (Лиам Нисон) успел накопить миллионы долларов, украденных из нескольких банков по всей стране. Когда-то он был морпехом, экспертом-подрывником, и приобретенные в армии навыки пригодились ему на новой «работе». Встретив и полюбив женщину по имени Энни (Кейт Уолш), он решает начать жизнь сначала и договаривается с ФБР о сделке, которая, однако, идет не так, как он планировал. Тома подставляют два продажных федеральных агента, из-за которых к списку его преступлений добавляется убийство, которого он не совершал. Ему придется противостоять агентам Найвенсу (Джай Кортни) и Мейерсу (Джеффри Донован), чтобы защитить свою возлюбленную.
Хотя действие фильма происходит в Бостоне, большая часть съемок проходила в Вустере в Массачусетсе.
В 2017 году актер Лиам Нисон сообщил о том, что «Снегоуборщик» станет последним его фильмом в жанре экшен, однако он все-таки снялся в «Честном воре».
Некоторые члены съемочной команды на момент съемок также сотрудничали с Хановерским театром исполнительных искусств в Вустере, перед которым происходит действие одной из сцен с участием Лиама Нисона и Джеффри Донована.
Это третий фильм, в котором Лиам Нисон играет персонажа, обвиненного в том, чего он не совершал, после «Воздушного маршала» и «Заложницы 3».
Сцены автомобильных погонь были сняты не в павильоне, а в центре города на Мейн-стрит в Вустере.
Режиссер фильма Марк Уильямс хотя и занимается в первую очередь продюсированием, наиболее известен как сценарист сериала «Озарк».
После выхода трейлера «Честного вора» журналисты нескольких зарубежных медиа замечали, что фильм, вероятно, будет очень похож на три части «Заложницы», в которых также снимался Лиам Нисон.
Он – профессиональный грабитель банков, который решил отойти от дел. Но стать честным, будучи вором – не так просто: ему придется дать отпор продажным копам, чтобы спасти своё имя и любимую.