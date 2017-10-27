Обет молчания, 2017

Режиссёром фильма «Обет молчания» выступил Айзек Флорентайн (сериал «Могучие рейнджеры», «Высокое напряжение», «Неоспоримый 3»). В картине снялись такие актёры, как Антонио Бандерас («Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Кристина Серафини («Бесконечность», «Вальс»), Атанас Сребрев («Механик: Воскрешение», «Поддубный»), Карл Урбан («Звёздный путь», «Превосходство Борна», «Пит и его дракон») и другие.
В центре сюжета фильма «Обет молчания» окажется один адвокат. Любимая работа, красавица жена и славная дочь – у него есть всё для счастья. Однако однажды происходит ужасная трагедия, когда семью главного героя лишают жизни. Раньше он был очень разговорчивым, но он идёт на отчаянный шаг – трансформирует своё тело и решает сохранять обет молчания до тех пор, пока не найдёт виновников убийства.
- Фильм «Обет молчания» – болгарского производства, однако герои разговаривают на английском языке
- Атанас Сребрев до картины «Обет молчания» играл у Айзека Флорентайна в трёх фильмах: «Ниндзя», «Специальное задание» и «Неоспоримый»
- Сценарист «Обета молчания» Мэтт Венн является одним из авторов сериала «Мастера ужаса»
Успешный адвокат и счастливый семьянин Фрэнк в один миг теряет жену и дочь. Официальная версия трагедии – несчастный случай. Но Фрэнк так не считает. Теперь у юриста в жизни одна цель: найти настоящих убийц. Он начинает собственное расследование. Взяв правосудие в свои руки, он клянется, что не произнесет ни слова до тех пор, пока не отомстит за семью.