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Обет молчания Обет молчания
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Act of Vengeance

Обет молчания, 2017

2017 / Болгария
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Успешный адвокат дает обет молчания, пока не отомстит за смерть семьи
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром фильма «Обет молчания» выступил Айзек Флорентайн (сериал «Могучие рейнджеры», «Высокое напряжение», «Неоспоримый 3»). В картине снялись такие актёры, как Антонио Бандерас («Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Кристина Серафини («Бесконечность», «Вальс»), Атанас Сребрев («Механик: Воскрешение», «Поддубный»), Карл Урбан («Звёздный путь», «Превосходство Борна», «Пит и его дракон») и другие.

 В центре сюжета фильма «Обет молчания» окажется один адвокат. Любимая работа, красавица жена и славная дочь – у него есть всё для счастья. Однако однажды происходит ужасная трагедия, когда семью главного героя лишают жизни. Раньше он был очень разговорчивым, но он идёт на отчаянный шаг – трансформирует своё тело и решает сохранять обет молчания до тех пор, пока не найдёт виновников убийства.

- Фильм «Обет молчания» – болгарского производства, однако герои разговаривают на английском языке

- Атанас Сребрев до картины «Обет молчания» играл у Айзека Флорентайна в трёх фильмах: «Ниндзя», «Специальное задание» и «Неоспоримый»

- Сценарист «Обета молчания» Мэтт Венн является одним из авторов сериала «Мастера ужаса»

Успешный адвокат и счастливый семьянин Фрэнк в один миг теряет жену и дочь. Официальная версия трагедии – несчастный случай. Но Фрэнк так не считает. Теперь у юриста в жизни одна цель: найти настоящих убийц. Он начинает собственное расследование. Взяв правосудие в свои руки, он клянется, что не произнесет ни слова до тех пор, пока не отомстит за семью.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера онлайн 30 октября 2017
Премьера в мире 27 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Айзек Флорентайн
Айзек Флорентайн
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Кристина Серафини
Кристина Серафини
Атанас Сребрев
Атанас Сребрев
Карл Урбан
Карл Урбан
Роберт Форстер
Роберт Форстер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обет молчания 4 постера
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Обет молчания
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Фрэнк так и не доехал до школьного шоу талантов на выступление дочери: задержался на работе а после – в пробке.  Приехав в школу он обнаружил, что все уже закончилось, а его родные поехали праздновать к подруге дочери. Фрэнк в очередной раз посадил на детскую кровать игрушку с привычным «прости» и занялся привычными делами, дожидаясь возвращения семьи. Раздался звонок в дверь, но, вместо Сью и Оливии на пороге стояли полицейские с печальной вестью о смерти дочери и жены.…
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