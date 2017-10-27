Обет молчания, 2017

Режиссёром фильма «Обет молчания» выступил Айзек Флорентайн (сериал «Могучие рейнджеры», «Высокое напряжение», «Неоспоримый 3»). В картине снялись такие актёры, как Антонио Бандерас («Интервью с вампиром», «Отчаянный», «Четыре комнаты»), Кристина Серафини («Бесконечность», «Вальс»), Атанас Сребрев («Механик: Воскрешение», «Поддубный»), Карл Урбан («Звёздный путь», «Превосходство Борна», «Пит и его дракон») и другие.

В центре сюжета фильма «Обет молчания» окажется один адвокат. Любимая работа, красавица жена и славная дочь – у него есть всё для счастья. Однако однажды происходит ужасная трагедия, когда семью главного героя лишают жизни. Раньше он был очень разговорчивым, но он идёт на отчаянный шаг – трансформирует своё тело и решает сохранять обет молчания до тех пор, пока не найдёт виновников убийства.