Заступник, 2021

Снайпер в отставке заступается за мексиканского мальчика, потерявшего мать. По следу необычной парочки идут люди картеля. Чтобы спасти сироту, бывший военный должен вновь взять в руки оружие.
Джим (Лиам Нисон) — солдат, побывавших в нескольких горячих точках. Ему не раз доводилось оказываться на волосок от смерти. Но годы берут свое. Теперь снайпер ведет уединенную жизнь в Аризоне, промышляя охотой. Его лачуга расположена неподалеку от границы с Мексикой, где преступники проворачивают нелегальные сделки. Торговцы наркотиками Джима не пугают, ведь он по-прежнему способен за себя постоять. Ветеран не расстается с винтовкой, путешествуя по пустыне на стареньком грузовике. Однажды на его пути появляется мексиканка с сыном-подростком. Нелегалы, пробравшиеся на территорию США через дыру в заборе, скрываются от бандитов картеля. Наемники получили от босса задание вернуть мать и ее ребенка любой ценой. Отставной военный встает на защиту мигрантов, но спасает лишь сына.
Заступник пообещал умирающей матери доставить мальчика в Чикаго, где проживают его родственники. По следам бывшего солдата и сироты идут вооруженные головорезы со связями в полиции. Они не остановятся ни перед чем, пока цель не будет уничтожена. Вот только преступники явно недооценили бывалого пехотинца, даже на склоне лет не утратившего меткости. Сложность заключается в том, что самоуверенный подросток не желает следовать указаниям ветерана, доставляя массу хлопот. Чем завершится их опасная поездка через весь штат?
Сценарий к боевику «Заступник» написал трехкратный номинант на премию «Оскар» Роберт Лоренц, известный как продюсер сразу нескольких фильмов, в центре сюжета которых оказывались бывшие или действующие солдаты США. Он работал с Клинтом Иствудом над военной дилогией 2006 года «Флаги наших отцов» и «Письма с Иводзимы», байопиком «Снайпер» (2014), а также продюсировал драму «Гран Торино» (2008), где, как и в «Заступнике», рассказывается о взаимоотношениях подростка-мигранта и ветерана.Для Лоренца это лишь второй режиссерский проект в карьере. В 2012 году он поставил спортивную драму «Крученый мяч».
Дебют Лоренца в качестве сценариста.
Съемки проходили осенью 2019 года на территории штатов Огайо и Нью-Мексико.
Это уже не первый фильм кинокомпании Open Road Films с участием Лиама Нисона. В 2011 году с ним в главной роли вышел экшен-триллер «Схватка», а в 2020 году состоялась премьера криминального боевика «Честный вор», который две недели удерживал первенство на американских экранах. По словам продюсера Тома Оренбурга, студия рассчитывает на повторение успеха с «Заступником».
С момента выхода «Заложницы» (2007), превратившей Нисона в героя-одиночку из боевиков, североирландский актер успел сняться как минимум в десяти лентах данного жанра. Вот наиболее успешные из них: «Неизвестный» (2011), «Воздушный маршал» (2014), «Ночной беглец» (2015), «Пассажир» (2018), «Снегоуборщик» (2019).
В интервью Нисон признался, что большую часть трюков в фильме за него выполняли профессиональные каскадеры.
Джим был лучшим профессиональным снайпером, но теперь он оставил войны позади и ведет уединенную мирную жизнь. Покою приходит конец, когда он решает вступиться за беззащитного мальчика, случайно ставшего свидетелем преступлений могущественного наркокартеля. С этого момента Джиму предстоит в одиночку противостоять киллерам, используя все свои боевые навыки.
Но сюжет скучный!!