Заступник, 2021

Снайпер в отставке заступается за мексиканского мальчика, потерявшего мать. По следу необычной парочки идут люди картеля. Чтобы спасти сироту, бывший военный должен вновь взять в руки оружие.

Джим (Лиам Нисон) — солдат, побывавших в нескольких горячих точках. Ему не раз доводилось оказываться на волосок от смерти. Но годы берут свое. Теперь снайпер ведет уединенную жизнь в Аризоне, промышляя охотой. Его лачуга расположена неподалеку от границы с Мексикой, где преступники проворачивают нелегальные сделки. Торговцы наркотиками Джима не пугают, ведь он по-прежнему способен за себя постоять. Ветеран не расстается с винтовкой, путешествуя по пустыне на стареньком грузовике. Однажды на его пути появляется мексиканка с сыном-подростком. Нелегалы, пробравшиеся на территорию США через дыру в заборе, скрываются от бандитов картеля. Наемники получили от босса задание вернуть мать и ее ребенка любой ценой. Отставной военный встает на защиту мигрантов, но спасает лишь сына.

Заступник пообещал умирающей матери доставить мальчика в Чикаго, где проживают его родственники. По следам бывшего солдата и сироты идут вооруженные головорезы со связями в полиции. Они не остановятся ни перед чем, пока цель не будет уничтожена. Вот только преступники явно недооценили бывалого пехотинца, даже на склоне лет не утратившего меткости. Сложность заключается в том, что самоуверенный подросток не желает следовать указаниям ветерана, доставляя массу хлопот. Чем завершится их опасная поездка через весь штат?