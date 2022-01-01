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Заложница 2 Заложница 2
Киноафиша Фильмы Заложница 2 Заложница 2, 2012: актеры и роли
Taken 2 Заложница 2 2012 / Франция
7.7 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Заложница 2, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Оливье Мегатон Оливье Мегатон Olivier Megaton
В ролях
Лиам Нисон Лиам Нисон Liam Neeson Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen Мэгги Грэйс Мэгги Грэйс Maggie Grace Раде Шербеджия Раде Шербеджия Rade Serbedzija Люк Граймс Люк Граймс Luke Grimes Кеворк Маликян Kevork Malikyan Раде Шербеджия Раде Шербеджия Rade Serbedzija
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