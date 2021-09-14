Содержание:

Дрю Годдард — Фильмы

- Дрю Годдард — «Хижина в лесу»

- Дрю Годдард — «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»

Дрю Годдард — Личная жизнь

Режиссер Дрю Годдард родился 26 февраля 1975 года в Хьюстоне, штат Техас. Мальчик рос в семье учителя Коллин Мэри и Вудбери Годдарда, который работал доктором. Дрю Годдард известен не только благодаря своим режиссерским проектам, но в первую очередь за свои сценарии, которые получали множество наград и номинаций.

Дрю Годдард — Фильмы

Карьеру Дрю Годдард начал в качестве одного из сценаристов популярного сериала «Баффи — истребительница вампиров» и его спин-оффа «Ангел». Затем он продолжил свою карьеру на телевидении, став членом команды Дж. Дж. Абрамса Bad Robot. Он работал над сериалами «Остаться в живых» и «Шпионка». Работая на студии, он также написал сценарий к фильму «Монстро» Мэтта Ривза, что стало для него первой пробой пера в полном метре. Картину ждал ошеломительный успех, и она переросла в целую серию связанных между собой проектов, которые носят название «Кловерфилд».

Также Дрю Годдард известен в качестве одного из соавторов сценария зомби-хоррора «Война миров Z», в котором сыграл Брэд Питт. Картина также имела хорошую прокатную историю, и было объявлено, что она получит сиквел.

Карьеру на телевидении Годдард не забросил, и в 2013 году стало известно, что он станет шоураннером и исполнительным продюсером телесериала Netflix «Сорвиголова». Однако позже от обязанностей шоураннера он отказался. Также Дрю Годдард стал одним из сценаристов и продюсеров супергеройского сериала «Защитники».

Именно Дрю Годдард занялся адаптацией к экрану бестселлера «Марсианин» Энди Уира. Изначально планировалось, что Годдард также станет режиссером, однако он выбыл из проекта, и фильм снял Ридли Скотт. Однако это не помешало получит ему номинацию на «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

В 2017 году стало известно, что Дрю Годдард станет постановщиком и сценаристом фильма «Сила Икс» о супергероях-мутантах. В их числе окажутся Дэдпул и Кейбл.

Дрю Годдард — «Хижина в лесу»

Режиссёрским дебютом Дрю Годдарда стал фильм «Хижина в лесу», в котором сыграли Крис Хемсворт, Кристен Коннолли, Ричард Дженкинс, Анна Хатчисон и другие. Сценарий к фильму Дрю писал вместе с режиссером «Мстителей» Джоссом Уидонов. Картину ждал колоссальный триумф, и она была признана одной из лучших в 2012 году, удостоившись премии «Сатурн». Фильм рассказывает о друзьях, которые приезжают на уикенд в хижину одного из них, расположенную в глухом лесу. Спустившись в подвал, они случайно находят заклинание, которое выпускает на свободу зомби, и выходные превращаются в борьбу за выживание. В этой ленте собраны самые известные клише хорроров.

Дрю Годдард — «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“»

В 2018 году на экраны выходит фильм «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“», который Дрю Годдард снял по собственному сценарию. В съёмках картины приняли участие Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джефф Бриджес, Джон Хэмм и многие другие известные актёры. Фильм рассказывает о семи загадочных незнакомцах, которые однажды оказываются вместе в отеле «Эль Рояль» и попадают в непростую ситуацию. Лента была высоко оценена критиками, а в одной из сцен в нем появляется известный режиссер Ксавье Долан.

Дрю Годдард — Личная жизнь

Дрю Годдард женат на продюсере и сценаристке Кэролайн Уильямс. У супругов двое детей.