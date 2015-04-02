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Война миров Z Война миров Z
Киноафиша Фильмы Война миров Z Отзывы о фильме «Война миров Z»
World War Z Война миров Z 2012 / США / Мальта
7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Война миров Z»

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Наша рецензия

Вооружившись Брэдом Питтом и 200-миллионным бюджетом, Марк Форстер (или, вернее, так: вооружившись Марком Форстером и 200-миллионным бюджетом, Брэд Питт) проследовал прямым курсом между Сциллой и Харибдой, то есть между вымороженно-стерилизованной объективностью содерберговского «Заражения» и сентиментально-иронической сказочностью ливайновского «Тепла наших тел». Понятно, что падение в веселый, лихой и абсолютно безбашенный трэшак типа «Добро пожаловать в…

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leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Хм... Больше экшн, чем "Я легенда", и серьёзнее "Обители зла"... Интересное сочетание для фильма про зомбо-апокалипсис. оО

Вот только с названием опять облажались: "Мировая война".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Только недавно вернулся с фильма. Редко здесь пишу, но не могу обойти вниманием этот Обалденный фильм!!!



Экшн начинается почти с первых же минут, тупых диалогов нет, несостыковки в сюжете отсутствуют и Брэд Питт великолепно играет свою роль!!! В общем не нашёл к чему придраться и получил то удовольствие от фильма на которое и рассчитывал. Во время просмотра ни на секунду не отвлекался от экрана и даже мыслей не возникало когда же кончится фильм.



Настоятельно рекомендую к просмотру!!!



Ходил на сеанс в 3D. До сих пор нахожусь под впечатлением от просмотра!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/06/2013 - 18:02:29):Понравился лишь мужик один - зомбак, который корчил Питту прикольные рожи, когда тот в боксе с ампулами находился.



Шикарный мужик. Музыкально стучал зубами и поскрипывал по-птичьи.

Жалко было зомбиков, как они бились головой апстену, бедняги...им тоже было скучно. Дружно сбегались на малейший шум, хоть какое-то развлечение.



Идея поразила, которую сев.корейцы придумали: повыдергать все зубы 100% населения. Нет зубов - нет укусов. Потрясающе. Заодно можно проблему голода решить и лишнего веса.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/06/2013 - 18:02:29):

28 дней прямо мерещился мне все время, но у Бойла лучше получилось. Твердая 5\10. А это разве был MUSE ?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
f390087 2 апреля 2015, 12:51
Название PLAN B - более подходящее, чем русское "Война Миров Z". Сюжет постоянно поворачивается на 180°.

Кто-то выше писал, что нестыковок в фильме нет? Просто навскидку (пока помню) - девчушка в самом начале задыхалась от астмы, но лекарство ей так и не дали, сама выздоровела по ходу дела? (ещё) Зомби ломятся на малейший шорох от скрипнувшей двери, но к летающим вертолётам относятся совершенно спокойно. И т.д.

Пересматривать ни за что не стану - не понравилось.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Badgio, 29/06/2013 - 02:50:25):что за секундная роль была у Фокса



Кстати, да, а я думала, мне померещилось. Может, была роль, да почикали его, и Хабенского туда же.



Цитата (Comon, 29/06/2013 - 01:43:40):Название PLAN B - более подходящее, чем русское "Война Миров Z".



сорри, но Plan B это продюсерская компания Питта✊



Цитата (Badgio, 29/06/2013 - 02:50:25):обделался и Бред



Не так всё плохо, по-моему. Фильм смешнее многих комедий. Можно смело с детьми идти. Зомби не страшные, никого не съедят, так только, понадкусывают.

Просто фильм перекошен в сторону Питта. И как-то не особо остальных жалко, не дают прочувствовать потери. Типа, главное, чтобы у Питта всё хорошо было, ведь его семья ждёт. Пару раз, правда, его шикарно ставят на место: у многих тоже семьи...были.

А кто-нибудь прочухал крутизну главгероя? он же вроде супер-спец какой-то.



Цитата (Newman, 29/06/2013 - 02:37:41):камерность второй половины фильма. По мне так, это не минус. Вспомните фильм "Параграф 78", сравните

Я вспомнила 28 дней спустя, сравнила.

Да и Обитель зла тоже довольно герметичный и под конец совсем не многолюдный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Они с третьего раза переделали сценарий, сильно отойдя от оригинала книги, в итоге фильм стал напоминать бледную тень 28 Дней Спустя...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Совершенно замечательное кино, которое заставит ваши головы , хоть слегка задуматься. Возможно, за действом, вы уловите мессадж этого фильма, а нет,то время, за которое вы заплатили, пролетит незаметно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не произвел ни положительного ни отрицательно впечатления.... Оценить его сложно, с одной стороны кровожадные монстры заставляли переживать за героев, но их было чересчур много, с дорогой стороны не плохой сюжет, но разочаровала неправдоподобная развязка с вакциной ... 6,0-7,5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Очень крутой фильм !!! Сняли просто супер . Все два часа , на одном дыхании смотришь.

Концовка конечно , смазливая , быстро очень всё закончилось .



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Говоруня 2 апреля 2015, 12:51
самый харизматичный персонаж фильма - зомби-бурундук из лаборатории со смертельными вирусами, он единственный запомнился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 30/06/2013 - 19:41:05):Бояться их не надо. Надо учиться их понимать.





они бывают такие мимишные










яплакала
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/07/2013 - 11:06:56):

Это кино, реально лучше чем ВОйна Z!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Toporock от 02/07/2013 - 19:21:35




а то✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 02/07/2013 - 22:05:39




А мне понравилось, как семейство переживало. Нормально так, без сюси-пуси. Сентиментальности излишней за Питтом не помню. Бывают мужики, обожающие детей и даже пекущие им оладьи по утрам. Мамочка очень достойно держалась, по-моему, не считая идиотского звонка не вовремя. А вот Питт канешна...этож надо пойти на дело с мобильником в кармане, хоть бы в беззвучный режим перевел. Все дело завалил, люди погибли, спец называется. Надо было с вирусолога глаз не спускать. А ещё лучше было оставить ученого в плавучем штабе, пусть режет зомбаков на ломти, благо, материала завались, и вылавливает вирус по пробиркам. А то послали по принципу "принеси то, не знаю что".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7,9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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