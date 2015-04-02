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Вооружившись Брэдом Питтом и 200-миллионным бюджетом, Марк Форстер (или, вернее, так: вооружившись Марком Форстером и 200-миллионным бюджетом, Брэд Питт) проследовал прямым курсом между Сциллой и Харибдой, то есть между вымороженно-стерилизованной объективностью содерберговского «Заражения» и сентиментально-иронической сказочностью ливайновского «Тепла наших тел». Понятно, что падение в веселый, лихой и абсолютно безбашенный трэшак типа «Добро пожаловать в…