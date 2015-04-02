Вооружившись Брэдом Питтом и 200-миллионным бюджетом, Марк Форстер (или, вернее, так: вооружившись Марком Форстером и 200-миллионным бюджетом, Брэд Питт) проследовал прямым курсом между Сциллой и Харибдой, то есть между вымороженно-стерилизованной объективностью содерберговского «Заражения» и сентиментально-иронической сказочностью ливайновского «Тепла наших тел». Понятно, что падение в веселый, лихой и абсолютно безбашенный трэшак типа «Добро пожаловать в…
Вот только с названием опять облажались: "Мировая война".
Экшн начинается почти с первых же минут, тупых диалогов нет, несостыковки в сюжете отсутствуют и Брэд Питт великолепно играет свою роль!!! В общем не нашёл к чему придраться и получил то удовольствие от фильма на которое и рассчитывал. Во время просмотра ни на секунду не отвлекался от экрана и даже мыслей не возникало когда же кончится фильм.
Настоятельно рекомендую к просмотру!!!
Ходил на сеанс в 3D. До сих пор нахожусь под впечатлением от просмотра!
Шикарный мужик. Музыкально стучал зубами и поскрипывал по-птичьи.
Жалко было зомбиков, как они бились головой апстену, бедняги...им тоже было скучно. Дружно сбегались на малейший шум, хоть какое-то развлечение.
Идея поразила, которую сев.корейцы придумали: повыдергать все зубы 100% населения. Нет зубов - нет укусов. Потрясающе. Заодно можно проблему голода решить и лишнего веса.
28 дней прямо мерещился мне все время, но у Бойла лучше получилось. Твердая 5\10. А это разве был MUSE ?
Кто-то выше писал, что нестыковок в фильме нет? Просто навскидку (пока помню) - девчушка в самом начале задыхалась от астмы, но лекарство ей так и не дали, сама выздоровела по ходу дела? (ещё) Зомби ломятся на малейший шорох от скрипнувшей двери, но к летающим вертолётам относятся совершенно спокойно. И т.д.
Пересматривать ни за что не стану - не понравилось.
Кстати, да, а я думала, мне померещилось. Может, была роль, да почикали его, и Хабенского туда же.
Цитата (Comon, 29/06/2013 - 01:43:40):Название PLAN B - более подходящее, чем русское "Война Миров Z".
сорри, но Plan B это продюсерская компания Питта✊
Цитата (Badgio, 29/06/2013 - 02:50:25):обделался и Бред
Не так всё плохо, по-моему. Фильм смешнее многих комедий. Можно смело с детьми идти. Зомби не страшные, никого не съедят, так только, понадкусывают.
Просто фильм перекошен в сторону Питта. И как-то не особо остальных жалко, не дают прочувствовать потери. Типа, главное, чтобы у Питта всё хорошо было, ведь его семья ждёт. Пару раз, правда, его шикарно ставят на место: у многих тоже семьи...были.
А кто-нибудь прочухал крутизну главгероя? он же вроде супер-спец какой-то.
Цитата (Newman, 29/06/2013 - 02:37:41):камерность второй половины фильма. По мне так, это не минус. Вспомните фильм "Параграф 78", сравните
Я вспомнила 28 дней спустя, сравнила.
Да и Обитель зла тоже довольно герметичный и под конец совсем не многолюдный.
Концовка конечно , смазливая , быстро очень всё закончилось .
9/10
они бывают такие мимишные
яплакала
Это кино, реально лучше чем ВОйна Z!!!
а то✊
А мне понравилось, как семейство переживало. Нормально так, без сюси-пуси. Сентиментальности излишней за Питтом не помню. Бывают мужики, обожающие детей и даже пекущие им оладьи по утрам. Мамочка очень достойно держалась, по-моему, не считая идиотского звонка не вовремя. А вот Питт канешна...этож надо пойти на дело с мобильником в кармане, хоть бы в беззвучный режим перевел. Все дело завалил, люди погибли, спец называется. Надо было с вирусолога глаз не спускать. А ещё лучше было оставить ученого в плавучем штабе, пусть режет зомбаков на ломти, благо, материала завались, и вылавливает вирус по пробиркам. А то послали по принципу "принеси то, не знаю что".
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