Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Война миров Z
Война миров Z, 2012: актеры и роли
World War Z
Война миров Z
2012 / США / Мальта
Трейлер
7.1
Оцените
57
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Война миров Z, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Форстер
Marc Forster
В ролях
Брэд Питт
Brad Pitt
Эрик Уэст
Мэттью Фокс
Matthew Fox
Дэвид Морс
David Morse
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
Мирей Инос
Mireille Enos
Дэвид Эндрюс
David Andrews
Мишель Хайсмэн
Джулиан Сигер
Julian Seager
Стерлинг Джеринс
Sterling Jerins
Мориц Бляйбтрой
Moritz Bleibtreu
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Топ Ган: Мэверик
Отзывы
2022, США, боевик
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева