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Дэвид Эндрюс
Дэвид Эндрюс
David Andrews
О персоне
Фильмография
Дэвид Эндрюс
David Andrews
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Дата рождения
2 ноября 1952
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Батон-Руж, Луизиана, США
Рост
173 см
Биография Дэвида Эндрюса
Родился 2 ноября 1952 года. Батон-Руж, Луизиана, США.
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Фильмография Дэвида Эндрюса
Джезабель
ужасы, триллер
2014, США
6.0
Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
7.0
Артур Ньюман
комедия, драма
2012, США
5.0
Терминатор 3: Восстание машин
фантастика, боевик, триллер
2003, США / Германия / Великобритания
6.0
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.0
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