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Зак Снайдер, главный хранитель псевдоспартанского декаданса, и Кристофер Нолан, выступивший при перезагрузке похождений Супермена одним из продюсеров и соавтором сюжета, обещали воцарить глубокомысленный мрак на небосклоне DC Comics и сделать обновленного Сверхчеловека (а именно так переводится английское слово Superman) чуть ли не трагическим героем наподобие первого нолановского Бэтмена. Надеждам, как и положено, не суждено было сбыться. Снайдер соорудил почти такую же пафосно-зеленую тоску,…