Зак Снайдер, главный хранитель псевдоспартанского декаданса, и Кристофер Нолан, выступивший при перезагрузке похождений Супермена одним из продюсеров и соавтором сюжета, обещали воцарить глубокомысленный мрак на небосклоне DC Comics и сделать обновленного Сверхчеловека (а именно так переводится английское слово Superman) чуть ли не трагическим героем наподобие первого нолановского Бэтмена. Надеждам, как и положено, не суждено было сбыться. Снайдер соорудил почти такую же пафосно-зеленую тоску,…
Вот Хансу Циммеру подобный вопрос хочется задать. Саундтрек напрягает.
А картинка стильная, по-моему. В общем, фильм жду, но с умеренным оптимизмом ✊
Неожидали...10/10
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Ты какую то спец версию смотрел? Которую привез Нолан лично.
В прокате просто какая то неделя ужаса. 1\10 и то за Эми Адамс.
Про то чем бреется S, что ест, как моется, был ли у него секс, я вобще молчу. Молодец Нолан\Снайдер, все на хрен ООООчень реалистично получилось!✊
1) Халк против Тора и S
2) Х люди,в команде с Капитаном Америка против Чужих
3) S в запое, уничтожил Землю, но его образумил Росомаха и они перетащили всех людей на Луну
4) Железный Человек, обидел Тора, за это S его жестко избил и оторвал ногу.
5) ЖЧ, S, Тор, Капитан А, играют в футбол на КамНоу с X людьми, все деньги от билетов идут на компенсацию Японцам, остров которых нечаянно утопили.
Сколько я фильмов то придумал, тут в пору режиссера искать уже..
Пойди пойди, выпей только хорошенько.
"файтинги с неубивашками" - это Эверест Американского идиотизма. А может это даже ДВЕРЬ на новый уровень идиотизма? Уровень до селе не изведанный. Ведь в самом выражение уже кроется бред. Эйнштейн что нибудь бы конечно подобрал на этот случай, типа формула "противоположной бесконечности", но он умер. Я кстати еще в "Мстителях" подумал что, - "когда инопланетяне нападали на злосчастный Нью Йорк, через дыру в небе, то они были обречены как минимум по двум причинам. Первая - бессмертный Тор, Вторая-бессмертный Халк" То есть вопрос исхода сражения был тупо предрешен и инопланетяне достойны большего уважения, ведь они шли умирать! Вопрос кто победит, по сути вопрос времени. (ответ, те кто не может умереть, как правило побеждают)
P.S. Смотрели в IMAX но и это не помогло.
3/10
Падение пары-тройки земных небоскрёбов по сравнению с гибелью Криптона как-то и не зацепило. Так, мелкие неприятности.
Насчет веры не очень я поняла, во что там Супер поверил... Папа-Костнер учил его не выделяться из серой массы, папа-Кроу хотел, чтобы сын стал мостиком между двумя мирами. А тут прилетает генномодифицированный терминатор с замашками Гитлера, говорит, что всем хана (и ведь веришь: хана, точно), и Супер совсем и не мостик, а оружие. Хорошо, что за нас, а не против. Наверное, всё-таки папе-Костнеру спасибо.
Криптон на 90% похож на стилистику Риддика, точнее мест его прибывания, и Некромонгеров в целом. Вобщем Супермен на 97% плагиат.
Katarina , peacefrog , страрички наши поставили высокие оценки . А ты видимо реально БОТАН
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