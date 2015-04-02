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Человек из стали Человек из стали
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Man of Steel Человек из стали 2013 / США
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Человек из стали»

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Зак Снайдер, главный хранитель псевдоспартанского декаданса, и Кристофер Нолан, выступивший при перезагрузке похождений Супермена одним из продюсеров и соавтором сюжета, обещали воцарить глубокомысленный мрак на небосклоне DC Comics и сделать обновленного Сверхчеловека (а именно так переводится английское слово Superman) чуть ли не трагическим героем наподобие первого нолановского Бэтмена. Надеждам, как и положено, не суждено было сбыться. Снайдер соорудил почти такую же пафосно-зеленую тоску,…

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Оля 2 апреля 2015, 12:51
хочется спросить режиссеров "Вам не надоело снимать одно и тоже в 100 раз ???"✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение olga2407 от 19/05/2013 - 05:02:44




Вот Хансу Циммеру подобный вопрос хочется задать. Саундтрек напрягает.

А картинка стильная, по-моему. В общем, фильм жду, но с умеренным оптимизмом ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Снайдер, визуалист классный. Если ему давать еще нормальный сюжетец, то будет круто.!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hohotu 2 апреля 2015, 12:51
а для меня что Человек-паук только Тоби Магуайр, что Геракл только Кевин Сорбо, что Супермен только Том Веллинг, остальное не смотрю, лучше них никого нет! т.е. лично для меня они так удачно вжились в роль, что трудно себе представить кого-то другого на их местах✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер, очень мощный ! Муж пищал от удовольствия !! 2,5 часа пролетели незаметно)❗️ ❗️ ✊

Неожидали...10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 20/06/2013 - 15:21:56):

❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️ ❗️

Ты какую то спец версию смотрел? Которую привез Нолан лично.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Это просто катастрофическое падение, после дьявольских Спартанцев и очень стильных и умных Хранителей. Даже нет смысла это оценивать, при том уровне вложений, имен, рекламы, это же просто п...ец!!! Костнера явно затащили туда обманом, они ему сказали -"будет фильм, про больного мальчика, которого бросила семья на дороге, ты его выходил, у него проблемы с психикой, ты ему помогаешь, через призму Супергеройства, влиться в жизнь людей. Нолан в нашей команде, Снайдер там" - они ему говорят. Я вам говорю, ждите, Костнер подаст в суд на них, и будет настаивать что бы его роль заклеивали большим желтым смайликом.

В прокате просто какая то неделя ужаса. 1\10 и то за Эми Адамс.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 12/12/2012 - 13:56:30):

Про то чем бреется S, что ест, как моется, был ли у него секс, я вобще молчу. Молодец Нолан\Снайдер, все на хрен ООООчень реалистично получилось!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
все это нарастающее дебильное супергеройство, накатывается на нас, что бы мы все нормально приняли следующий дебилизм типа:

1) Халк против Тора и S

2) Х люди,в команде с Капитаном Америка против Чужих

3) S в запое, уничтожил Землю, но его образумил Росомаха и они перетащили всех людей на Луну

4) Железный Человек, обидел Тора, за это S его жестко избил и оторвал ногу.

5) ЖЧ, S, Тор, Капитан А, играют в футбол на КамНоу с X людьми, все деньги от билетов идут на компенсацию Японцам, остров которых нечаянно утопили.

Сколько я фильмов то придумал, тут в пору режиссера искать уже..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Отзывы 90% отличные , надо идти =))) Видимо ботаникам , только не понравился фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Swi4e1, 22/06/2013 - 01:33:33):

Пойди пойди, выпей только хорошенько.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/06/2013 - 02:02:06):

"файтинги с неубивашками" - это Эверест Американского идиотизма. А может это даже ДВЕРЬ на новый уровень идиотизма? Уровень до селе не изведанный. Ведь в самом выражение уже кроется бред. Эйнштейн что нибудь бы конечно подобрал на этот случай, типа формула "противоположной бесконечности", но он умер. Я кстати еще в "Мстителях" подумал что, - "когда инопланетяне нападали на злосчастный Нью Йорк, через дыру в небе, то они были обречены как минимум по двум причинам. Первая - бессмертный Тор, Вторая-бессмертный Халк" То есть вопрос исхода сражения был тупо предрешен и инопланетяне достойны большего уважения, ведь они шли умирать! Вопрос кто победит, по сути вопрос времени. (ответ, те кто не может умереть, как правило побеждают)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Скукотища, а не фильм! Это Тор часть 4 или даже Война миров 2.. Все это уже было, все так похоже, одинаково, такое уныние. Обещали небывалую спецуху, так мы это уже видели, а местами вообще непонятно, все смазанно размазанно, и кто это был? Финальная схватка, я уж думала до утра придется сидеть, ну такая долгая! И почему на роль девушки супермена взяли толстенькую бледненькую Эми Адамс, к тому же раза в 2 старше самого супермена ✊ Генри Кэвил вполне себе, хотя тот факт что он был главным претендентом на роль Эдварда Каллена, но его обошел Роберт Патисон, немного смущает.. Итог : Мстители, Тор и Халк были куда интересней, зажигательней и с юморком, лучше их пересмотреть на мой взгляд.



P.S. Смотрели в IMAX но и это не помогло.



3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Всё, что касается Криптона, очень понравилось, просто классно. Фантастично и где-то даже жутко. Как придумано, снято, здорово. Всякие штуки непонятные... Кроу верхом на какой-то четырехкрылой хреновине, "прыжки" камеры. Досталось бедному Кроу✊ , у меня прямо сердце ёкнуло.

Падение пары-тройки земных небоскрёбов по сравнению с гибелью Криптона как-то и не зацепило. Так, мелкие неприятности.

Насчет веры не очень я поняла, во что там Супер поверил... Папа-Костнер учил его не выделяться из серой массы, папа-Кроу хотел, чтобы сын стал мостиком между двумя мирами. А тут прилетает генномодифицированный терминатор с замашками Гитлера, говорит, что всем хана (и ведь веришь: хана, точно), и Супер совсем и не мостик, а оружие. Хорошо, что за нас, а не против. Наверное, всё-таки папе-Костнеру спасибо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 24/06/2013 - 16:55:07):

Криптон на 90% похож на стилистику Риддика, точнее мест его прибывания, и Некромонгеров в целом. Вобщем Супермен на 97% плагиат.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Toporock - ты псих. Как можно ставить такому крутому фильму 1/10 ???? ✊



Katarina , peacefrog , страрички наши поставили высокие оценки . А ты видимо реально БОТАН
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
FOX - отличная оценка =)) ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Бредовый сюжет получился из попытки по-новому пересказать историю Супермена. На подробности сюжета внимания лучше не обращать, разобраться в чепухе невозможно. Налицо синтез всех сюжетов из фантастических фильмов, в основном из последних. Попытка сделать фильм о Супермене "с человеческим лицом". Но симпатичный "парень-шкаф" и Эми Адамс всё-таки не вытягивают фильм и в конце фильм превращается в стрелялку и в "бои без правил с космическим размахом за звание самого крутого". Всё с немыслимым пафосом ( притянуто за уши ). Впечатляющих спецэффектов тоже не показали. Короче полная ерунда, сильно уступает Мстителям и даже Железному человеку, если только не пойти посмотреть на Адамс.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
сергей дериземля 23 апреля 2020, 18:08
Оценка
Самый лучший фильм про супермена, актёр супер, на прилизаного пе.. ка не похож, и слава богу 🥰мужик 😊
23 апреля 2020, 18:08 Ответить
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