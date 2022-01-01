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Человек из стали Человек из стали
Киноафиша Фильмы Человек из стали Человек из стали, 2013: актеры и роли
Man of Steel Человек из стали 2013 / США
7.1 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Человек из стали, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Зак Снайдер Зак Снайдер Zack Snyder
В ролях
Генри Кавилл Генри Кавилл Henry Cavill Эми Адамс Эми Адамс Amy Adams Рассел Кроу Рассел Кроу Russell Crowe Майкл Шеннон Майкл Шеннон Michael Shannon Лоуренс Фишберн Лоуренс Фишберн Laurence Fishburne Кевин Костнер Кевин Костнер Kevin Costner Дайан Лэйн Дайан Лэйн Diane Lane Кристофер Мелони Кристофер Мелони Christopher Meloni
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