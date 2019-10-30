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Гарри Дж. Ленникс
Гарри Дж. Ленникс
Harry J. Lennix
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Гарри Дж. Ленникс
Harry J. Lennix
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Дата рождения
16 ноября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
193 см
Биография Гарри Дж. Ленникса
Родился 16 ноября 1964 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Гарри Дж. Ленникса
Последнее падение
драма
2012, США
5.0
Охотник на убийц
криминал, ужасы, мистика
2004, Германия / США
5.0
Тыковка
драма, спорт, мелодрама
2002, США
6.0
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Звезда «Матрицы» Гарри Ленникс попросился в продолжение от Ланы Вачовски
Воспоминания о второй и третьей части «греют душу» актера.
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30 октября 2019 09:33
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