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Майк Колтер
Майк Колтер
Mike Colter
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Майк Колтер
Mike Colter
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Дата рождения
26 августа 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Майка Колтера
Родился 26 августа 1976 года. Колумбия, Южная Каролина, США.
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Фильмография Майка Колтера
К югу от рая
боевик, криминал, драма
2021, США
6.0
Опасный соблазн
триллер
2020, США
5.0
Чёрное и синее
боевик, драма, триллер, криминал
2019, США
6.0
Закат цивилизации
фантастика, триллер
2018, США
5.0
Halo: Сумерки
боевик, приключения, семейный
2014, США
5.0
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.0
Малышка на миллион
драма
2004, США
7.0
The Plane
боевик, приключения, триллер
, США / Великобритания
0.0
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Джейсон Судейкис в роли преступника поневоле: вышел трейлер криминальной драмы «К югу от рая»
Премьера запланирована на 8 октября.
Написать
8 сентября 2021 14:48
Съемки нового боевика с Джерардом Батлером начнутся в этом месяце
В фильме также сыграют модель Келли Гейл и Майк Колтер.
Написать
4 августа 2021 15:44
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
Написать
5 июня 2021 10:30
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