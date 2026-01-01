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Майк Колтер
Mike Colter
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Майк Колтер
Майк Колтер
Mike Colter
Дата рождения
26 августа 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Майка Колтера
Родился 26 августа 1976 года. Колумбия, Южная Каролина, США.
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8.4
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