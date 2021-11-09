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Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
Barry Sonnenfeld
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Барри Зонненфельд
Barry Sonnenfeld
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Дата рождения
1 апреля 1953
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Актер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Барри Зонненфельда
Родился 1 апреля 1953 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Барри Зонненфельда
Девять жизней
комедия, семейный
2016, Франция
6.0
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.0
Дурдом на колесах
семейный, приключения, комедия
2006, Великобритания / Германия / США
8.0
Люди в черном 2
комедия, фантастика
2002, США
7.0
Большие неприятности
криминал, комедия, триллер
2002, США
6.0
Дикий, дикий Вест
боевик, фантастика, вестерн, комедия
1999, США
6.0
Люди в черном
боевик
1997, США
8.0
Достать коротышку
криминал, комедия, триллер
1995, США
5.0
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