Хит-парад клешней, щупалец, присосок и прочих модных аксессуаров вошел в долгожданную третью фазу. Но на сей раз авторы Men in Black не удовольствовались одним лишь принципом «Тех же щей да погуще влей», хотя щи у них максимально густые: с инопланетными глазиками и тому подобными экзотическими ингредиентами. Сюжет, несколько приувявший после второго раунда, решено было реанимировать, засунув во временную (ударение – на предпоследнем слоге) петлю, то есть отправить Уилла Смита…
Это то о чем я подумала ?
✊
Или все прилично?
а по сути фильм конечно провальный... 2я часть была намного лучше✊
Мне очень не понравился перевод, особенно " кея" отвратительно, Уила Смита вроде нормально озвучили.Цитата (test, 24/05/2012 - 23:19:59):ps: 3д практически незаметно, так что можно смело смотреть в обычном формате
3Г Есть, причем кино полностью в этом формате. Только очень мало моментов в которых почувствуешь 3Г.
Цитата (benny, 24/05/2012 - 22:35:10):но есть милый Гриффин
Гриффин супер.
Да и музыка это что-то. ✊
Смотреть можно, но только если сеанс стоит реблей 100 за 150-200 уже не пошел бы! На 3Г Можно не идти.
7/10
Ли Джонс в роли человека-мумии удручает.Смит выжимает из себя шутки с какой-то натугой.
Тема фильма неплохая,но в итоге получилось что-то сырое и бесцветное✊
5/10
Как ты это определил?✊
2 / 10 ✊ Я расстроился ужасно . Ждал супер фильм , а вышло ГГ
Местами перегнули с грубостью и жестокостью, вступление вообще ввело в ступор - первые два фильма вполне подходили для совсем юных возрастов, а тут такое...
Но получилось, однозначно, не хуже второй части.
И отдельный респект за исполнение фирменной музыки!
Создателям- порубили бабло- и слава богу.
Зрителям- поглядеть-поразвлечься на один раз- и опять же слава...
А в обшчем- грустная динамика кинематографа наблюдается. Классных фильмов всё меньше, жвачки- всё больше...но ить хаваем....
Кайф только в том, что пучишь глаза в изображения полюбившихся героев.
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