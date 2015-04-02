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Хит-парад клешней, щупалец, присосок и прочих модных аксессуаров вошел в долгожданную третью фазу. Но на сей раз авторы Men in Black не удовольствовались одним лишь принципом «Тех же щей да погуще влей», хотя щи у них максимально густые: с инопланетными глазиками и тому подобными экзотическими ингредиентами. Сюжет, несколько приувявший после второго раунда, решено было реанимировать, засунув во временную (ударение – на предпоследнем слоге) петлю, то есть отправить Уилла Смита…