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Люди в черном 3 Люди в черном 3
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Men in Black 3 Люди в черном 3 2012 / США
7.8 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Люди в черном 3»

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Наша рецензия

Хит-парад клешней, щупалец, присосок и прочих модных аксессуаров вошел в долгожданную третью фазу. Но на сей раз авторы Men in Black не удовольствовались одним лишь принципом «Тех же щей да погуще влей», хотя щи у них максимально густые: с инопланетными глазиками и тому подобными экзотическими ингредиентами. Сюжет, несколько приувявший после второго раунда, решено было реанимировать, засунув во временную (ударение – на предпоследнем слоге) петлю, то есть отправить Уилла Смита…

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mike123 2 апреля 2015, 12:51
Молодцы, что сняли продолжение. Думал, что так «кинут». А сюжет то бесконечный, только снимай! Вот кто-то деньги делать умеет! Люди в черном - мой любимый фильм. Все части были захватывающими и интересными. Уил Смитт в плохих фильмах не играет. По анонсу и эта часть не хуже. Жду не дождусь премьеры!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Агента Джея играет Уил Смитт. Ему нужно попасть в прошлое, чтобы спасти напарника и всю планету от инопланетян. Борьба не на жизнь, а на смерть. Вообще люблю фантастику и жду от «Люди в черном 3» новых приключений галактического и временного масштаба. Премьера в 12-ом году. Ндеюсь доживем ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Ну сколько можно ((( Заколебали уже! Кому нужна такая байда? От инопланетян они Землю спасают.. Ухохочешься. Лучше бы от соседей спасались и то прикольней бы было. Вон на улицу выйди! Там сюжетов прикольных не меряно. А то - Люди в черном 3, 4, 10, 150.. Херню всякую выдумывают, блин. А вы ждите ребята, мож чо и дождетесь )))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
МЕГА ФИЛЬМ =)))))))))) ✊ , жду как ребёнок =))) Так же ждал ТРАНСФОРМЕРОВ =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
данатар 2 апреля 2015, 12:51
СОСЕДСТВО В ПРОКАТЕ С ПРОМЕТЕЕМ ЧТОЖ ПРИДЕТСЯ ИДТИ НА ОБА ФИЛЬМА КЛАССИКА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ysong 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ вот это нормальное что-то должно быть))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение benny от 24/05/2012 - 12:10:29Кстати, в концовке раскрывается интересная деталь про отношения агентов Кея и Джея


Это то о чем я подумала ?




Или все прилично?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Фильм полный шлак!!! Посмотреть разок и забыть! Ни одной сцены, которая бы запомнилась. Я ещё в 3D сходил на него, жалко потраченный денег!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Хм... ну это ж надо меня так обмануть по поводу связи Кея и Джея✊ абсолютно не то о чем я подумала✊

а по сути фильм конечно провальный... 2я часть была намного лучше✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Фильм на один раз. Уже все писали что слабо то слабо сё!✊ , Фильм сильно не дотягивает до первой части! Которая получилась мега крутая❗️ . Фильм больше тянат на драмму или мелодраму, нежели на фантастику! Очень много разговоров, шутки есть но местами, занимают они примерно 35% всего фильма. ✊ . Очень мало.

Мне очень не понравился перевод, особенно " кея" отвратительно, Уила Смита вроде нормально озвучили.Цитата (test, 24/05/2012 - 23:19:59):ps: 3д практически незаметно, так что можно смело смотреть в обычном формате

3Г Есть, причем кино полностью в этом формате. Только очень мало моментов в которых почувствуешь 3Г.

Цитата (benny, 24/05/2012 - 22:35:10):но есть милый Гриффин

Гриффин супер.

Да и музыка это что-то.

Смотреть можно, но только если сеанс стоит реблей 100 за 150-200 уже не пошел бы! На 3Г Можно не идти.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Мало!!!Мало энергетики,мало интересных событий,мало ярких персонажей,мало качественного юмора.

Ли Джонс в роли человека-мумии удручает.Смит выжимает из себя шутки с какой-то натугой.

Тема фильма неплохая,но в итоге получилось что-то сырое и бесцветное✊



5/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (benny, 26/05/2012 - 22:59:45):Кино так-то конвертированное полностью

Как ты это определил?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Мда..... И это Люди в чёрном 3 ???????? . Ребят вы все правы , фильм просто ужасен. Через 10 лет , снять такую чушь !!!!!! Я в шоке. Первая часть лучше в 10000 раз.





2 / 10 ✊ Я расстроился ужасно . Ждал супер фильм , а вышло ГГ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
На удивление хороший фильм, что было трудно ожидать от третьего фильма в серии. Не мог же фильм быть повторением двух предыдущих и сюжет вполне интересный, хотя есть передержки, например с битьём по лицу Джея. Мало неожиданностей, которыми изобиловал первый фильм и на чем держался его успех, но в целом фильм смотрится хорошо и достаточно органично для всей серии. Финал получился ванильно-клубнично-мороженный и что-то уж очень похож на главную тему из Остина Пауэрса 3 - по мне уж лучше рассказ про часы из Криминального чтива, правда это уже совсем другое кино. Джош Бролин к сожалению не дотягивает до Томми Ли Джонса (наверно юмор Т.Л.Д. неповторим в исполнениии другого актера), а сам Томми Ли Джонс увы сильно изменился. Поскольку в Голливуде способны наложить грим Высоцкого хоть агенту Фрэнку из второго фильма (вспомните кто этот Фрэнк!) видимо у Т.Л.Джонса, к сожалению, серьёзные проблемы со здоровьем и в следующем продолжении Людей в Черном мы его можем не увидеть... Большое спасибо Барри Зоннефельду за включение в фильм образа математика Григория Перельмана, человека не от мира сего в представлении американцев - ведь он отказался от миллиона долларов!!!, легко узнаваемого в роли арканианца, живущего в пяти измерениях. Я предполагаю, что для сьёмок в фильме он одолжил у математика вязаную шапочку и куртку.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
leadraven 2 апреля 2015, 12:51
Фильм, увы, решил претендовать на серьёзность. Отчасти спасает то, что делает он это вполне успешно.

Местами перегнули с грубостью и жестокостью, вступление вообще ввело в ступор - первые два фильма вполне подходили для совсем юных возрастов, а тут такое...

Но получилось, однозначно, не хуже второй части.

И отдельный респект за исполнение фирменной музыки!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ойдушкаумник 2 апреля 2015, 12:51
Согласен, именно жвачное продолжение.

Создателям- порубили бабло- и слава богу.

Зрителям- поглядеть-поразвлечься на один раз- и опять же слава...

А в обшчем- грустная динамика кинематографа наблюдается. Классных фильмов всё меньше, жвачки- всё больше...но ить хаваем....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ ✊ полный провал. Такую чушь снять , через 10 лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Чисто продолжение . Не более.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
Так себе... хотелось заснуть. На один раз✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GreyV 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
бенефис Смита. он, конечно, молодец, но слишком много внимания на себя перетягивает. равновесие теряется.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела третью часть и поняла (совершенно неожиданно), как я люблю первую✊

Кайф только в том, что пучишь глаза в изображения полюбившихся героев.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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