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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
Nicole Scherzinger
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Николь Шерзингер
Nicole Scherzinger
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Дата рождения
29 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Композитор
Биография Николь Шерзингер
Родилась 29 июня 1978 года. Гонолулу, Гаваи, США.
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Фильмография Николь Шерзингер
Грязные танцы
драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
3.0
Моана
анимация
2016, США
8.0
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.0
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