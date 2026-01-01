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Николь Шерзингер
Nicole Scherzinger
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Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
Nicole Scherzinger
Дата рождения
29 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Гонолулу, США
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Николь Шерзингер
Родилась 29 июня 1978 года. Гонолулу, Гаваи, США.
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Популярные фильмы
8.7
Как я встретил вашу маму
(2005)
8.0
Моана
(2016)
Билеты
7.7
Моана 2
(2024)
Фильмография Николь Шерзингер
7.7
Моана 2
Moana 2
анимация
2024, США
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Рецензия
6.8
Тресе: защитница города
аниме , ужасы, мини-сериал
2021, Филиппины/Сингапур
3.2
Грязные танцы
Dirty Dancing
драма, мюзикл, мелодрама
2017, США
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8
Моана
Moana
анимация
2016, США
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Рецензия
Билеты
7.3
Люди в черном 3
Men in Black 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
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Рецензия
4.9
X-фактор
музыка, телешоу
2011, США
8.7
Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама
2005, США
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