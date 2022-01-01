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Фильмы с плохим концом
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Фильмы с плохим концом

Все 35 Онлайн
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Логан
Логан
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8.0
боевик, фантастика
2017, США
Журналист
Журналист
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6.0
триллер, драма, криминал, детектив
2016, США
Вторая жизнь Уве
Вторая жизнь Уве
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7.0
драма, комедия
2015, Швеция
Великий Гэтсби
Великий Гэтсби
7.0
драма, исторический
2013, США
Лучшее предложение
Лучшее предложение
8.0
мелодрама, драма
2013, Италия
Женщина в черном
Женщина в черном
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7.0
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
Охота
Охота
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7.0
драма
2012, Дания
Меланхолия
Меланхолия
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7.0
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
Остров проклятых
Остров проклятых
8.0
драма, мистика, триллер
2009, США
Знамение
Знамение
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7.0
мистика, триллер, драма
2009, США
Морфий
Морфий
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7.0
драма
2008, Россия
Семь жизней
Семь жизней
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма
2008, США
Не оглядывайся
Не оглядывайся
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6.0
триллер, драма
2008, Франция
Райское озеро
Райское озеро
6.0
триллер
2008, Великобритания
Груз 200
Груз 200
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7.0
драма
2007, Россия
Прощай, детка, прощай
Прощай, детка, прощай
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7.0
драма, криминал, мистика
2007, США
В диких условиях
В диких условиях
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8.0
драма, приключения, биография
2007, США
Скафандр и бабочка
Скафандр и бабочка
7.0
биография, драма
2007, Франция / США
Мне не больно
Мне не больно
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5.0
драма, мелодрама
2006, Россия
Малышка на миллион
Малышка на миллион
7.0
драма
2004, США
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В детстве все читают книжки и смотрят кино, не зная, будет ли там счастливый финал. И если он несчастливый, а герои уже полюбились, – это повод для грусти и даже слез. И такие произведения выполняют серьезную работу: они тренируют психику и учат состраданию. В жизни тоже не всегда все хорошо заканчивается, правда?

Топ фильмов без хеппи-энда, которые стоит посмотреть

Взрослые люди уже умеют фильтровать контент: узнать спойлер, прочитать отзыв или рецензию. Но если хочется вспомнить то острое чувство сопереживания персонажам – существуют работы, где хеппи-энд просто не предусмотрен! Они реалистичны, они трагичны – но всеобщее счастье в конце только испортило бы их.

«Малышка на миллион», 2004 (США)

Опытный и нацеленный на перспективных бойцов-чемпионов Фрэнк Данн тренирует боксеров. А боксерок – нет. Но в его спортзал приходит именно она – упрямая девица с косичкой. И ее не смущает, что ей не рады, – она упорно работает самостоятельно…

Эта лента принесла 74-летнему Клинту Иствуду титул старейшего обладателя «Оскара» за лучшую режиссуру.

А Хилари Суонк (Мэгги) в результате тренировок для роли набрала 20 фунтов (9 кг) мышечной массы.

«Танцующая в темноте», 2000 (Дания)

Нищая иммигрантка Сельма даже на унылой работе воображает себя героиней мюзикла, где все волшебно поют и танцуют. В реальности она стремительно слепнет, но ужас в том, что ее заболевание досталось и ее сыну-подростку. Из скудного заработка она откладывает нужную на его лечение сумму, но вот эти деньги украдены…

Режиссер Ларс фон Триер убеждал певицу Бьорк сыграть главную героиню на протяжении года. Убедил, но каждое утро перед съемками она сообщала ему, как его презирает. И плевала в него! Чтобы не посадить зрение ношением сильных очков персонажа, ей приходилось носить специальные линзы.

«Остров проклятых», 2009 (США)

Из больницы Эшклифф для душевнобольных, совершивших преступления, сбегает пациентка, а ее лечащий врач уезжает. Расследовать побег женщины прибывают федеральные маршалы Тэдди Дэниэлс и Чак Оул. Первого угнетает эта мрачная лечебница на острове, вызывая головные боли, кошмарные сны и болезненные воспоминания…

Рабочим названием картины было название психиатрической больницы. Все эпизоды сняты за 4 месяца в 2008 году.

«Морфий», 2008 (Россия)

Совсем юному доктору Михаилу Полякову приходится трудиться в сельской больнице в 1917 году. Боясь заразиться дифтерией, он ставит себе сыворотку, а затем колет морфий в зудящее место. Он не подозревает, что сделал первый шаг к убийственной зависимости...

Сцену в корыте с Анной (Ингеборга Дапкунайте) и Пелагеей (Светлана Письмиченко) снимали в павильоне студии «Ленфильм», где отсутствовала горячая вода. Ее нагревали кипятильниками. Затем емкость для купания протекла, и полуодетым актрисам пришлось достаточно долго ждать, пока ее все-таки наполнят.

«Знамение», 2009 (США)

Что случится в наше время, если в далеком 1959 году американские первоклашки выполняли задание – нарисовать будущее – и их рисунки попали в особую капсулу, вскрытую через 50 лет? Что произойдет, если одна малышка написала бессмысленный набор цифр от нуля до девятки, слыша чей-то загадочный шепот? Контейнер с детскими каляками вскрыт, и мальчик из семьи астрофизика обнаруживает, что цифровой шифр – вовсе не бессмыслица…

Трудное положение, связанное с предвидением будущей катастрофы и опасением, что никто не поверит предсказателю, называется «комплексом Кассандры» – в честь греческого мифа.

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