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Меланхолия
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Melancholia
Меланхолия
2010 / Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
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7.4
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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