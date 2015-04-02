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К Земле на большой скорости приближается загадочная планета Меланхолия, и через несколько дней должно произойти неизбежное. За это время Жюстин (роль исполнила Кирстен Данст) успевает выйти замуж и расстаться с супругом. Девушкой завладевает странная тоска, которая перерастает в настоящую депрессию. Ее старшая сестра Клэр (Шарлотта Генсбур) ухаживает за Жюстин и одновременно испытывает жуткий страх, ожидая столкновения… Вопрос, состоится ли апокалипсис, Триер снимает еще в самом…