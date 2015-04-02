Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Меланхолия Меланхолия
Киноафиша Фильмы Меланхолия Отзывы о фильме «Меланхолия»
Melancholia Меланхолия 2010 / Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Меланхолия»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

К Земле на большой скорости приближается загадочная планета Меланхолия, и через несколько дней должно произойти неизбежное. За это время Жюстин (роль исполнила Кирстен Данст) успевает выйти замуж и расстаться с супругом. Девушкой завладевает странная тоска, которая перерастает в настоящую депрессию. Ее старшая сестра Клэр (Шарлотта Генсбур) ухаживает за Жюстин и одновременно испытывает жуткий страх, ожидая столкновения… Вопрос, состоится ли апокалипсис, Триер снимает еще в самом…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Я прочитала недавно описание фильма «Меланхолия». Мне оно очень понравилось и сразу же захотелось посмотреть. Странно, что в нашей стране показывают этот фильм спустя полтора месяца! У нас какая-то странная и отсталая страна. Вот поэтому и кинематограф у нас хромает. Так-то очень хочется посмотреть «Меланхолию». Прямо пробирает интерес, что там будет показано.:)) С каким же нетерпением я жду российской премьеры!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
makkoy 2 апреля 2015, 12:51
Очень хочу посмотреть фильм «Меланхолия» в основном из-за сюжета. Он мне очень понравился, наверное, потому, что Землю ожидает неминуемая гибель. Это очень завораживает и хочется посмотреть, как все пройдет.)) Я надеюсь, что там покажут конец света. И так же интересно, как поведет себя героиня, у которой меланхолия. Жду не дождусь этого фильма! Очень хочется посмотреть и увидеть реакцию окружающих.))) Не зря же фильм получил пальмовую золотую ветвь!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
Мне уже надоели фильмы, в которых есть конец света! Хотелось бы что-нибудь поновее, а то это уже заезженная тема. Даже не буду смотреть этот фильм «Меланхолия». Прочитав описание, я уже понял, что этот фильм, как и все остальные. И что может быть интересного в этом сюжете? Конец света? Уже всех достали эти глупые россказни. Меланхолия перед концом света? Да у каждого четвертого на планете меланхолия. И конец света - не повод из неё выходить. Так бы многие люди себя повели. Ничего не стоит этот фильм, я думаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 04/07/2011 - 19:19:42




его (ее) уже, по меньшей мере, пятеро✊ .



размножается.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piksams 2 апреля 2015, 12:51
А я, если честно, очень ждала выхода фильма "Меланхолия". Просто уже порядком поднадоели все эти "трахи-бахи". Душа поистине скучает по красивому концептуальному кино. И это кино для меня - "Меланхолия". Очень красивый и продуманный сюжет, шикарные декорации, нежная, проникновенная музыка, неподражаемая игра актеров, тонкие спецэффекты - что может быть лучше? А как красива Кирстен Данст в этом белоснежном платье с букетом ландышей! Обязательно пойду на премьеру фильма! Если получится, то уже сегодня - 7 июля. Не хочу откладывать долгожданный просмотр до выходных!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
у нас тоже облом... Автоботы кругом. Половину экранов отдали Бэю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трудное кино.

Во-первых, сразу в нос суют Брейгеля, его "Охотников на снегу".

Ясно, значит, символизм. Значит, каждый кадр в рамочку и изучать по частям. Поскольку идет в замедлении, то на память приходит любимый Солярис Тарковского, тот же Брейгель и парящие канделябры.

Позже Жустина в библиотеке остервенело раскрывает страницы с репродукциями. Символизм, ясен пень.

Название фильма отсылает уже к другой работе, знаменитой "Меланхолии" Дюрера. В те времена полагалось считать, что творцы и гении - сплошь меланхолики, тошно им от земной пошлости. Но зато они видят то, что другим не дано увидеть и знают то, что другим не понять.

Жустина такая же, "я все знаю". И баста. А от пафоса, лицемерия и фальшивой благопристойности ее воротит. Ей бы к травке поближе, к птицам, лошадям, ветру и молниям.

Я не фанатею от Вагнера. И Кирстен Данст не люблю. Но здесь она хороша. Этот скучный ротик, пустые и безжизненные глаза. Меланхолия в чистом виде.

Пока мои уши терзал нелюбимый Вагнер, я, признаюсь, с мстительным удовольствием наблюдала за мучениями героини Данст.

Кадры, когда она в белом платье с опутанными серыми нитями руками и ногами ковыляет по травке, как же это было нудно и красиво!

Наверное, надо посочувствовать Фон Триеру. Тяжко им, гениям. Многие знания - многие печали...

А кино хорошее.

Героиня, правда, так и осталась не понятой. Ей так хотелось просто поговорить с мамой, с отцом, с сестрой, с мужем. Но никто ее не слышал. Конец света для нее случился раньше, в день свадьбы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел... Ожидание были разные от существенно уникально и забирающего нового и до серьёзной фантастики...) То что увидел в целом не понравилось, Отличные были только начало и концовка, а именно замедленные кадры и тишина по окончании фильма, символизирующая конец. Актёры, они молодцы, да, но они на то и актёры, чтобы играть достоверно, особенно раздражала Кирстен Данст и особенно в конце со своим всёзнанием...

Что ещё понравилось - эффектное столкновение, красиво)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
Этот фильм реально с субтитрами????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тома 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Тема такая модная, что даже где-то попсовая ...

но фильм хорош, очень понравилась совершенно математическая психологичность характеров, но это как всегда у Триера. Кстати, тут полно юмора (например, персонаж, который должен был записать слоган стоит хорошей французской комедии). Впрочем, на фоне конца света этот юмор становится весьма экзистенциальным...

Посмотрела с огромным удовольствием

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
человек гнет свою линию...последовательно и неуклонно...при этом еще и развиваться умудряется...например от голых декораций и минимализма в Догвилле до вкусных почти что стопкадров слоумоушн из последних двух фильмов, спорить с красотой которых все равно, что утверждать, что небо зеленое, а трава синяя...после знакомства с ранними работами думалось, что режиссер ближе к "блаженным" дурачкам или косит под них, но чем больше фильмов смотришь, тем яснее становится, что тут все максимально осмысленно, выработано жизненным опытом...и пусть ты не со всем согласен, но кино буквально выстреливает мыслями, чувствами, характерами...и уже за это можно уважать режиссера...

на фоне всех комиксовых развлекаловок тут даже оценивать нечего...действительно, фильм вне оценок...такое просто нужно смотреть

ps актерские работы настолько уравновешены, что удивительно почему лауреаткой стала Данст...мне лично почти что все персонажи показались интересными...ну разве что сестра немножко занудная {поэтому в самом начале второй части даже чутка заскучалось}...видимо чисто для подчеркивания противопоставления...

pps и не удержусь посетовать, что кадры ню на речке таки зря обработали компьютером...слишком нерельно красивое тело получилось ✊

ppps тут как в спорте некоторым спортсменам нужно напрягаться, чтобы получить результат, а некоторые берут планку внешне как-будто вообще без усилий...так вот в этом смысле поражает легкость и при этом органичность фильма...от бытового юмора к вечным вопросам, от комедии к трагедии, от осмеяния героев к сочувствию...и при этом все очень натурально, как будто выдрано из жизни {при том что многие говорят о вечном пессимизме и даже человеконенавистнечистве Триера...я так например считаю его больше реалистом, хоть и иногда нестандартно мыслящим}

pppps в общем фильм от Триера в очередной раз впечатлил...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
9 из 10. Фильм тяжелый, хотелось уйти из кинотеатра (я впечатлительная). Но после просмотра - новый взгляд на мир, и постоянно возвращающиеся к фильму мысли. После "Меланхолии" пару недель не было желания смотреть смотреть другие премьеры, а хотелось обдумывать этот
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение YuRik от 27/11/2011 - 02:22:00


Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00):Язык не поворачивается назвать игру Кирстен какой то выдающейся

А Вы фильм вообще смотрели или просто глядели? Как можно выражение лица, глаза Кирстен назвать невыдающимися? Для вас Джоли и Куценко наверное более крутые актеры?

Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00):абсолютно ничего красивого ни с точки зрения декораций, ни костюмов ни пейзажей

Простите, вы смотрели фильм в солнцезащитных очках??

Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00): Сюжет? Во первых он довольно примитивен, да ещё и разделён на две можно сказать не сильно связные части

Про примитивность сюжета - это надо еще поспорить. В фильме очень много параллелей. Взять, хотя бы то, что в фильме мужская линия выглядит смехотворно слабым звеном (это видать в противовес Антихристу). Вы заметили что отец, жених, босс, муж сестры - все трусливо, разными способами, но исчезают?

Что касается сюжета и 2 частей. Первая часть - это часть Кирстен. Вторая - Шарлотты. В первой части идет осознание Кирстен и смиренная жизнь сестры, во второй части - наоборот!

Вы не думали о том, что в момент свадебной церемонии всем уже было известно о приближающейся планете? И то, как меняется Кирстен когда она осознает что не надо больше вести себя так, как требует общество. Правила поведения можно нарушать и вести себя так как хочется. А до остальных - до фени. Разве это уровень табуретки? Для вас быть может. Для меня - нет. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Изумительный Морис
Изумительный Морис 18 комментариев
Бешенство
Бешенство 4 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 173 комментария
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания 1 комментарий
Папы против мам
Папы против мам 11 комментариев
Знакомство родителей
Знакомство родителей 8 комментариев
Нюрнберг
Нюрнберг 6 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 362 комментария
Праведник
Праведник 82 комментария
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 46 комментариев
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Быть
Быть 22 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши