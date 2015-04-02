К Земле на большой скорости приближается загадочная планета Меланхолия, и через несколько дней должно произойти неизбежное. За это время Жюстин (роль исполнила Кирстен Данст) успевает выйти замуж и расстаться с супругом. Девушкой завладевает странная тоска, которая перерастает в настоящую депрессию. Ее старшая сестра Клэр (Шарлотта Генсбур) ухаживает за Жюстин и одновременно испытывает жуткий страх, ожидая столкновения… Вопрос, состоится ли апокалипсис, Триер снимает еще в самом…
его (ее) уже, по меньшей мере, пятеро✊ .
размножается.
Во-первых, сразу в нос суют Брейгеля, его "Охотников на снегу".
Ясно, значит, символизм. Значит, каждый кадр в рамочку и изучать по частям. Поскольку идет в замедлении, то на память приходит любимый Солярис Тарковского, тот же Брейгель и парящие канделябры.
Позже Жустина в библиотеке остервенело раскрывает страницы с репродукциями. Символизм, ясен пень.
Название фильма отсылает уже к другой работе, знаменитой "Меланхолии" Дюрера. В те времена полагалось считать, что творцы и гении - сплошь меланхолики, тошно им от земной пошлости. Но зато они видят то, что другим не дано увидеть и знают то, что другим не понять.
Жустина такая же, "я все знаю". И баста. А от пафоса, лицемерия и фальшивой благопристойности ее воротит. Ей бы к травке поближе, к птицам, лошадям, ветру и молниям.
Я не фанатею от Вагнера. И Кирстен Данст не люблю. Но здесь она хороша. Этот скучный ротик, пустые и безжизненные глаза. Меланхолия в чистом виде.
Пока мои уши терзал нелюбимый Вагнер, я, признаюсь, с мстительным удовольствием наблюдала за мучениями героини Данст.
Кадры, когда она в белом платье с опутанными серыми нитями руками и ногами ковыляет по травке, как же это было нудно и красиво!
Наверное, надо посочувствовать Фон Триеру. Тяжко им, гениям. Многие знания - многие печали...
А кино хорошее.
Героиня, правда, так и осталась не понятой. Ей так хотелось просто поговорить с мамой, с отцом, с сестрой, с мужем. Но никто ее не слышал. Конец света для нее случился раньше, в день свадьбы.
Что ещё понравилось - эффектное столкновение, красиво)
но фильм хорош, очень понравилась совершенно математическая психологичность характеров, но это как всегда у Триера. Кстати, тут полно юмора (например, персонаж, который должен был записать слоган стоит хорошей французской комедии). Впрочем, на фоне конца света этот юмор становится весьма экзистенциальным...
Посмотрела с огромным удовольствием
9/10
на фоне всех комиксовых развлекаловок тут даже оценивать нечего...действительно, фильм вне оценок...такое просто нужно смотреть
ps актерские работы настолько уравновешены, что удивительно почему лауреаткой стала Данст...мне лично почти что все персонажи показались интересными...ну разве что сестра немножко занудная {поэтому в самом начале второй части даже чутка заскучалось}...видимо чисто для подчеркивания противопоставления...
pps и не удержусь посетовать, что кадры ню на речке таки зря обработали компьютером...слишком нерельно красивое тело получилось ✊
ppps тут как в спорте некоторым спортсменам нужно напрягаться, чтобы получить результат, а некоторые берут планку внешне как-будто вообще без усилий...так вот в этом смысле поражает легкость и при этом органичность фильма...от бытового юмора к вечным вопросам, от комедии к трагедии, от осмеяния героев к сочувствию...и при этом все очень натурально, как будто выдрано из жизни {при том что многие говорят о вечном пессимизме и даже человеконенавистнечистве Триера...я так например считаю его больше реалистом, хоть и иногда нестандартно мыслящим}
pppps в общем фильм от Триера в очередной раз впечатлил...
Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00):Язык не поворачивается назвать игру Кирстен какой то выдающейся
А Вы фильм вообще смотрели или просто глядели? Как можно выражение лица, глаза Кирстен назвать невыдающимися? Для вас Джоли и Куценко наверное более крутые актеры?
Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00):абсолютно ничего красивого ни с точки зрения декораций, ни костюмов ни пейзажей
Простите, вы смотрели фильм в солнцезащитных очках??
Цитата (YuRik, 27/11/2011 - 02:22:00): Сюжет? Во первых он довольно примитивен, да ещё и разделён на две можно сказать не сильно связные части
Про примитивность сюжета - это надо еще поспорить. В фильме очень много параллелей. Взять, хотя бы то, что в фильме мужская линия выглядит смехотворно слабым звеном (это видать в противовес Антихристу). Вы заметили что отец, жених, босс, муж сестры - все трусливо, разными способами, но исчезают?
Что касается сюжета и 2 частей. Первая часть - это часть Кирстен. Вторая - Шарлотты. В первой части идет осознание Кирстен и смиренная жизнь сестры, во второй части - наоборот!
Вы не думали о том, что в момент свадебной церемонии всем уже было известно о приближающейся планете? И то, как меняется Кирстен когда она осознает что не надо больше вести себя так, как требует общество. Правила поведения можно нарушать и вести себя так как хочется. А до остальных - до фени. Разве это уровень табуретки? Для вас быть может. Для меня - нет. ✊
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