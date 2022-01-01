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Меланхолия Меланхолия
Киноафиша Фильмы Меланхолия Меланхолия, 2010: актеры и роли
Melancholia Меланхолия 2010 / Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Меланхолия, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ларс фон Триер Ларс фон Триер Lars von Trier
В ролях
Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Удо Кир Удо Кир Udo Kier Александр Скарсгард Александр Скарсгард Alexander Skarsgard Стеллан Скарсгард Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
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