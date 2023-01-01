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Меланхолия
Награды и номинации фильма Меланхолия
Melancholia
Меланхолия
2010 / Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
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7.3
Оцените
44
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Каннский кинофестиваль 2011
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