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Кирстен Данст

Kirsten Dunst
Кирстен Данст
Кирстен Данст Kirsten Dunst
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Дата рождения
30 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
были в отношениях с 2002 по 2004 Бен Фостер
Бен Фостер
были в отношениях Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
были в отношениях
Биография Кирстен Данст

Содержание:

Кирстен Данст – Фильмы
  - Кирстен Данст – «Интервью с вампиром»
  - Кирстен Данст – «Человек-паук»
  - Кирстен Данст – «Фарго»
Личная жизнь Кирстен Данст

Кирстен Данст – американская актриса телевидения и кино, режиссер, сценарист и продюсер, родилась 30 апреля 1982 года  в Пойнт-Плезанте, Нью-Джерси, в семье медицинского работника Клауса Германа Данста и художницы, владелицы собственной галереи Инез Кэролин Руппрехт. У актрисы есть младший брат Кристиан. Когда Кирстен было 9 лет, ее родители развелись, и вместе с братом и матерью они перебрались в Южную Калифорнию.

Кирстен Данст – Фильмы

Актерскую карьеру Данст начала довольно рано. Уже в три года девочка снялась в нескольких телешоу, а затем ее стали активно приглашать в новые телепередачи и рекламные ролики. После первых появлений на экране талант Кирстен заметил режиссер Вуди Аллен и пригласил ее сыграть в небольшом эпизоде новеллы «Крушение Эдипова комплекса» в своем фильме «Нью-Йоркские истории» (1989). Сразу по окончании съемок картины юная актриса вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес.

Кирстен Данст – «Интервью с вампиром»

Широкую популярность Кирстен Данст получила в 12 лет благодаря роли в культовой мистической драме «Интервью с вампиром» (1994), где главные роли исполнили Брэд Питт и Том Круз. На роль Клодии изначально была утверждена Кристина Риччи, однако в последний момент режиссер отдал предпочтение Кирстен. За свою работу Данст получила премию «Сатурн», MTV Movie Awards и номинацию на «Золотой глобус».

После успешной ленты про вампиров Кирстен стала востребованной актрисой и постоянно появлялась на экранах кинотеатров. В 1995 году вместе с Робином Уильямсом она снялась в фантастическом фильме «Джуманджи». В течение следующих четырех лет график юной звезды Голливуда был настолько плотным, что ей пришлось оставить школу и заниматься с частным преподавателем. Еще одним ярким фильмом с ее участием стал «Девственницы-самоубийцы» (1999) режиссера Софии Копполы. В том же году по окончании школы юная актриса вместе с матерью открыла собственную кинокомпанию «Wooden Spoon Productions».

Кирстен Данст – «Человек-паук»

Еще большую популярность и любовь зрителей Кирстен получила после того, как сыграла подругу главного героя  (Тоби Магуайра) в блокбастере «Человек-паук» (2002), экранизации одноименных комиксов Marvel. Лента стала самой кассовой за год, собрав 821 миллион долларов при бюджете 139 миллионов. Продолжения ленты, «Человек-паук 2» (2004) и «Человек-паук 3» (2007) с участием актрисы также оказались очень успешными.

Кирстен также можно увидеть в таких фильмах, как «Улыбка Моны Лизы» (2003), «Уимблдон» (2004), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Элизабеттаун» (2005), «Мария-Антуанетта» (2006), «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» (2008), «Все самое лучшее» (2009), «Меланхолия» (2011), «Параллельные миры» (2011), «Холостячки» (2012), «Два лика января» (2013), «Скрытые фигуры» (2016) и «Обманутый» (2017).

Кирстен Данст – «Фарго»

В 2015 году Кирстен появилась в одной из главных ролей рейтингового сериала Netflix «Фарго», снятого по мотивам одноименного оскароносного фильма братьев Коэнов. Зрители увидели актрису в образе провинциальной парикмахерши с огромными амбициями и скелетами в шкафу. Ее супруга сыграл Джесси Племонс, известный по сериалу «Во все тяжкие». За свою работу в проекте в 2016 году Данст получила номинацию на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме.

Личная жизнь Кирстен Данст

В 2000 году Кирстен некоторое время встречалась с Беном Фостером, коллегой по фильму «Вирус любви». В 2001 году у актрисы закрутился роман с ее кумиром, солистом группы Phantom Planet Алексом Гринвальдом. На съемках фильма «Человек-паук» между Кирстен и Тоби Магуайром возникли отношения, которые они пытались держать в секрете. Во время работы над картиной «Мона Лиза» у Данст завязались отношения с Джейком Джилленхолом, которые продлились менее года.

В 2005 году актриса вновь закрутила роман во время съемок, на этот раз ее избранником стал  Орландо Блумом, партнер по фильму «Элизабеттаун». Два года спустя звезда Голливуда была замечена то в обществе Адама Броуди, то вместе с Адрианом Грениром. В 2007 году она некоторое время встречалась с солистом британской рок-группы «Razorlight» Джонни Боррелом. В 2012 году на съемочной площадке «На дороге» Кирстен Данст познакомилась с Гарретом Хедлундом, их роман продлился до 2016 года, когда она встретила Джесси Племонсом, ее «экранного супруга» из сериала «Фарго». В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась и ожидает своего первенца.

Интересные факты о Кирстен Данст

- Сразу после выхода на экраны ленты «Интервью с вампиром» Данст попала в топ «Самых красивых людей 1995 года» по версии издания People.

- Актрису можно увидеть в нескольких эпизодах известного сериала «Скорая помощь» за 1997 год.

- Кирстен является актрисой озвучки, ее голос можно услышать в мультфильмах «Ведьмина служба доставки», «Анастасия», «Приключения Тома Сойера» и др.

- С 2011 года у звезды есть двойное гражданство США и Германии.

Фильмография Кирстен Данст
Власть пса
Власть пса
драма 2021, Великобритания
7.0
Вудшок
Вудшок
триллер, драма 2017, США
4.0
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры
драма 2017, США
7.0
Роковое искушение
Роковое искушение
драма, вестерн 2017, США
6.0
Специальный полуночный выпуск
Специальный полуночный выпуск
драма, фантастика 2016, США
6.0
Телеведущий: И снова здравствуйте
Телеведущий: И снова здравствуйте
комедия 2014, США
6.0
Два лика января
Два лика января
триллер 2013, Великобритания / США / Франция
6.0
Параллельные миры
Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.0
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Фотографии Кирстен Данст Все фотографии
Кирстен Данст Кирстен Данст Кирстен Данст Кирстен Данст
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4 комментария
14 ноября 2018 00:52
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Связи
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол Jake Gyllenhaal
были в отношениях с 2002 по 2004 Бен Фостер
Бен Фостер Ben Foster
были в отношениях Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд Garrett Hedlund
были в отношениях
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