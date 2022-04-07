Содержание:

Кирстен Данст – Фильмы

- Кирстен Данст – «Интервью с вампиром»

- Кирстен Данст – «Человек-паук»

- Кирстен Данст – «Фарго»

Личная жизнь Кирстен Данст

Кирстен Данст – американская актриса телевидения и кино, режиссер, сценарист и продюсер, родилась 30 апреля 1982 года в Пойнт-Плезанте, Нью-Джерси, в семье медицинского работника Клауса Германа Данста и художницы, владелицы собственной галереи Инез Кэролин Руппрехт. У актрисы есть младший брат Кристиан. Когда Кирстен было 9 лет, ее родители развелись, и вместе с братом и матерью они перебрались в Южную Калифорнию.

Кирстен Данст – Фильмы

Актерскую карьеру Данст начала довольно рано. Уже в три года девочка снялась в нескольких телешоу, а затем ее стали активно приглашать в новые телепередачи и рекламные ролики. После первых появлений на экране талант Кирстен заметил режиссер Вуди Аллен и пригласил ее сыграть в небольшом эпизоде новеллы «Крушение Эдипова комплекса» в своем фильме «Нью-Йоркские истории» (1989). Сразу по окончании съемок картины юная актриса вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес.

Кирстен Данст – «Интервью с вампиром»

Широкую популярность Кирстен Данст получила в 12 лет благодаря роли в культовой мистической драме «Интервью с вампиром» (1994), где главные роли исполнили Брэд Питт и Том Круз. На роль Клодии изначально была утверждена Кристина Риччи, однако в последний момент режиссер отдал предпочтение Кирстен. За свою работу Данст получила премию «Сатурн», MTV Movie Awards и номинацию на «Золотой глобус».

После успешной ленты про вампиров Кирстен стала востребованной актрисой и постоянно появлялась на экранах кинотеатров. В 1995 году вместе с Робином Уильямсом она снялась в фантастическом фильме «Джуманджи». В течение следующих четырех лет график юной звезды Голливуда был настолько плотным, что ей пришлось оставить школу и заниматься с частным преподавателем. Еще одним ярким фильмом с ее участием стал «Девственницы-самоубийцы» (1999) режиссера Софии Копполы. В том же году по окончании школы юная актриса вместе с матерью открыла собственную кинокомпанию «Wooden Spoon Productions».

Кирстен Данст – «Человек-паук»

Еще большую популярность и любовь зрителей Кирстен получила после того, как сыграла подругу главного героя (Тоби Магуайра) в блокбастере «Человек-паук» (2002), экранизации одноименных комиксов Marvel. Лента стала самой кассовой за год, собрав 821 миллион долларов при бюджете 139 миллионов. Продолжения ленты, «Человек-паук 2» (2004) и «Человек-паук 3» (2007) с участием актрисы также оказались очень успешными.

Кирстен также можно увидеть в таких фильмах, как «Улыбка Моны Лизы» (2003), «Уимблдон» (2004), «Вечное сияние чистого разума» (2004), «Элизабеттаун» (2005), «Мария-Антуанетта» (2006), «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть» (2008), «Все самое лучшее» (2009), «Меланхолия» (2011), «Параллельные миры» (2011), «Холостячки» (2012), «Два лика января» (2013), «Скрытые фигуры» (2016) и «Обманутый» (2017).

Кирстен Данст – «Фарго»

В 2015 году Кирстен появилась в одной из главных ролей рейтингового сериала Netflix «Фарго», снятого по мотивам одноименного оскароносного фильма братьев Коэнов. Зрители увидели актрису в образе провинциальной парикмахерши с огромными амбициями и скелетами в шкафу. Ее супруга сыграл Джесси Племонс, известный по сериалу «Во все тяжкие». За свою работу в проекте в 2016 году Данст получила номинацию на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая актриса в мини-сериале или телефильме.

Личная жизнь Кирстен Данст

В 2000 году Кирстен некоторое время встречалась с Беном Фостером, коллегой по фильму «Вирус любви». В 2001 году у актрисы закрутился роман с ее кумиром, солистом группы Phantom Planet Алексом Гринвальдом. На съемках фильма «Человек-паук» между Кирстен и Тоби Магуайром возникли отношения, которые они пытались держать в секрете. Во время работы над картиной «Мона Лиза» у Данст завязались отношения с Джейком Джилленхолом, которые продлились менее года.

В 2005 году актриса вновь закрутила роман во время съемок, на этот раз ее избранником стал Орландо Блумом, партнер по фильму «Элизабеттаун». Два года спустя звезда Голливуда была замечена то в обществе Адама Броуди, то вместе с Адрианом Грениром. В 2007 году она некоторое время встречалась с солистом британской рок-группы «Razorlight» Джонни Боррелом. В 2012 году на съемочной площадке «На дороге» Кирстен Данст познакомилась с Гарретом Хедлундом, их роман продлился до 2016 года, когда она встретила Джесси Племонсом, ее «экранного супруга» из сериала «Фарго». В январе 2017 года стало известно, что пара обручилась и ожидает своего первенца.