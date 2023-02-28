«Троица», «Офелия» и «Смерть Марата»: произведения искусства, которые цитировали в кино

Картины какого художника повлияли на Линча ? Как Тарковский вплетал известные полотна в сюжет, делая их неотъемлемой частью повествования? Что общего между Скорсезе , Куросавой и Ван Гогом? Это и многое другое в статье «Киноафиши» о связи кино и живописи.

Акира Куросава и его ожившие сны

Киноальманах «Сны» — третий с конца фильм великого Акиры Куросавы. Кинолента состоит из восьми частей, различных не только по стилю, но и эмоциональному окрасу. Так, в одной рассказывается о личной трагедии солдата, пережившего плен, тогда как другая заманивает зрителя на волшебную свадьбу лис.

Воплотить в жизнь столь масштабный проект 80-летнему японскому классику помог Джордж Лукас , студия которого занималась производством визуальных эффектов. Продюсером выступил Стивен Спилберг , в то время как еще один выходец из Нового Голливуда Мартин Скорсезе в новелле «Вороны» исполнил роль художника Винсента Ван Гога. По сюжету, молодой человек, завороженный работами нидерландского постимпрессиониста, втягивается в них и путешествует по ключевым местам и сюжетам картин, где встречается с их автором.

Сны

Фрэнсис Бэкон и его влияние на творчество Дэвида Линча

Творчество американца Дэвида Линча всегда изобиловало аллюзиями на шедевры художников разных эпох и стилей. В особенности — реалиста Эдварда Хоппера и сюрреалиста Рене Магритта, влияние которых видно невооруженным глазом. Речь не столько о точном копировании образов, сколько о тревожной атмосфере, присущей всем работам Линча.

Не менее важными для режиссера оказались полотна английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, излюбленной тематикой которого являлись искаженные тела, заключенные в геометрические фигуры. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на третий «Твин Пикс» , а именно на сцену выхода агента Купера из вигвама, где цитируются картины «Две фигуры у окна», «Портрет человека» и «Сидящая фигура».

Кроме того, в заключительном сезоне Линч ссылается на собственные картины и фотографии, а знаменитый восьмой эпизод представляет собой его большую выставку.

Твин Пикс

Из чего состоит хоррор Дарио Ардженто

«Кроваво-красное» — ключевой фильм в карьере итальянца Дарио Ардженто. Именно здесь маэстро джалло впервые сотрудничает с прогрессивной рок-группой Goblin, музыка которой идеально дополнила дезориентирующий зрителя визуальный ряд. Номинально события фильма происходят в Риме, однако город оказывается коллажем из элементов Турина, Милана и Перуджи, а также вымышленных мест, заимствованных из живописи. Здесь барочные площади оказываются по соседству с модерном загородных вилл, сеансы парапсихологии проходят на сцене театра Кариньяно, а в консерватории коринфского стиля преподается современный джаз.

Кроваво-красное

Ключевая локация — реально существующая в Турине площадь двух фонтанов CLN — в искаженном мире «Кроваво-красного» становится частью Рима. Расположенные на ней две гигантские статуи, олицетворяющие собой реки По и Дора-Рипариа, были возведены скульптором Умберто Баньоли в 1937 году. Ардженто задействует в фильме лишь первую статую, полностью игнорируя вторую, и стилизует площадь в духе метафизической живописи Джорджо Де Кирико. Не обошлось и без цитирования «Полуночников» уже упомянутого Эдварда Хоппера: через дорогу от статуи По находится круглосуточная забегаловка Blue Bar, вдохновленная этой знаменитой картиной.

Кроваво-красное

Поклонников жанра также заинтересует более поздний фильм Ардженто «Синдром Стендаля», вышедший в 1996 году. В этом недооцененном шедевре итальянца идея искусства как транслятора зла достигает апогея: вступительная сцена представляет собой жуткую экскурсию по галерее Уффици, где великие шедевры представляют смертельную угрозу.

Живопись в фильмах Андрея Тарковского

Творчество Андрея Тарковского — еще один наглядный пример живописи в кино. Советский режиссер не просто цитировал произведения искусства разных эпох, он делал их неотъемлемой частью повествования. В первую очередь стоит сказать о масштабной биографической драме «Андрей Рублев» , посвященной великому иконописцу. Пусть события эпопеи и происходят в 15-м веке, все снято так, словно перед нами документальная хроника, а в финале цветная вставка завершает черно-белый фильм целой серией фресок автора. Затем «Троица» Рублева появляется в научно-фантастическом «Солярисе» , финал которого, в свою очередь, отсылает к «Возвращению блудного сына» Рембрандта. Кроме того, в «Солярисе» цитируется завораживающий холст Питера Брейгеля «Охотники на снегу», оживший в следующем фильме Тарковского «Зеркало» . И это лишь небольшая часть живописных отсылок, встречающихся в творчестве режиссера.

Работы Рублева в фильмах Тарковского

«Охотники на снегу» Питера Брейгеля в «Солярисе» и «Зеркале

Отсылка к «Возвращению блудного сына» Рембрандта в «Солярисе»

«Офелия» Джона Эверетта Милле в «Меланхолии» Ларса фон Триера

Ларс фон Триер — не только король эпатажа, но и главный последователь Тарковского в современном кино. Не секрет, что именно под впечатлением от творчества Андрея Арсеньевича датчанин занялся режиссурой. Согласно легенде, Триер даже добился того, чтобы Тарковскому был показан его дебютный фильм «Элемент преступления» (тому он не понравился) и затем посвятил ему свой наиболее дикий фильм «Антихрист» , вызвав у публики недоумение. У своего учителя Триер заимствует визуальный стиль, темы и целые сюжеты, а также страсть к цитированию произведений искусства. В одной лишь «Меланхолии» соседствуют Вагнер (увертюра из «Тристана и Изольды»), Клод Лоррен, все тот же Брейгель и, конечно же, знаменитая «Офелия» Джона Эверетта Милле.

Меланхолия

Пародия на «Тайную вечерю» от Бунюэля

«Тайная вечеря» — одно из важнейших произведений эпохи Возрождения, которое посвящено последней трапезе Иисуса с учениками. Роспись, украсившая монастырь Санта-Мария-делле-Грацие в Милане, была осуществлена Леонардо Да Винчи в конце XV века. 550 лет спустя испанский кинорежиссер Луис Бунюэль вывернул библейский сюжет наизнанку: в его знаковом фильме «Виридиана» гармонии «Тайной вечери» противопоставляется вакханалия, место апостолов за столом занимает отребье, а само застолье оканчивается изнасилованием.

Молодая девушка Виридиана мечтает лишь о служении Богу, но попытка следовать христианскому учению оборачивается для наивной послушницы кошмаром наяву. Нищие, коим она всячески помогала, тайком проникают в ее дом и устраивают там оргию.

Когда мастер сюрреализма Луис Бунюэль показал свою антирелигиозную сатиру на Каннском кинофестивале, это потрясло мир. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь», но был запрещен на родине и полностью осужден Ватиканом. Католическая церковь назвала фильм кощунственным и отлучила от церкви всех, кто над ним работал.

Виридиана

«Смерть Марата» в исполнении Джека Николсона и Брэда Питта

Картина Жака-Луи Давида «Смерть Марата» — один из известнейших образов Великой французской революции. В основу живописного произведения легла реальная история журналиста и лидера якобинцев Жан-Поля Марата, павшего от рук Шарлотты Корде. 13 июля 1793 года его закололи ножом в собственной ванной. Марат был товарищем Давида. Немудрено, что фигура убитого идеализируется и обретает вид мученика революции.

Как водится, картина Жака-Луи Давида цитировалась бесчисленное множество раз. В частности, знаменитый сюжет можно встретить в «Бойцовском клубе» и «О Шмидте» , где образ Марата воплотили Брэд Питт и Джек Николсон соответственно, а также во втором «Крестном отце» .

Отсылки к «Смерти Марата» в «Бойцовском клубе», «О Шмидте» и «Крестном отце»

« Мечтатели » : ода французской новой волне

Наконец, говоря о цитировании произведений искусства в кино, нельзя вскользь не упомянуть «Мечтателей» Бертолуччи с прекрасной Евой Грин в образе Венеры Милосской и целой россыпью киноманских отсылок: тут и Анри Лагруа, и французская синематека, и музыка из « 400 ударов » Трюффо , и пробег по лувру из « Банды аутсайдеров » Годара , и постер его же « Китаянки » на стене, и многое-многое другое.