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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
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Cloudy with a Chance of Meatballs
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
2009 / США
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7.6
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79
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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