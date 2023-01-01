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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Киноафиша Фильмы Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Награды и номинации мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Cloudy with a Chance of Meatballs Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2009 / США
7.6 Оцените
79 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
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