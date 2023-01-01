Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Награды и номинации мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Cloudy with a Chance of Meatballs
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
2009 / США
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
79
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Награды и номинации мультфильма Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2010
Лучший анимационный фильм
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Худой, лицо перекошенное: Гайдай снялся в своем же фильме, но его узнали единицы
«Такой дурачина»: Навка публично высмеяла известного спортсмена
За провалом самой бездарной актрисы России стоит бывший муж: вы точно плевались при просмотре его фильмов
Мальчик-заяц с детства был посмешищем из-за зубов: вырос и стал известен на весь мир
Каким стал Игорек, без чьих песен в 90-е не обходилась ни одна дискотека: пройдете и не узнаете
Годы не прошли даром: о бандитском прошлом Прилучный вспоминает с улыбкой
Петь разучился: выступление Николаева без фонограммы разочаровало каждого второго
«Уже совсем взрослая»: дочь Прилучного поразила народ преображением (фото)
Занималась непотребными вещами: Алферова скрывала этот факт из школьной биографии
Тест: кто вы из знаменитых мультгероев?
Спустя 17 лет с выхода «Кадетства» умерло уже 5 актеров: вот их имена
Полноватый неуклюжий увалень: почему над Мироновым издевались в детстве (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить