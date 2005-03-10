Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
Роботы

Robots 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Даже в мире, полностью населенном механическими существами, Родни Копперботтом считается гениальным изобретателем. Родни мечтает о двух вещах: сделать мир лучше и встретиться со своим кумиром, великим изобретателем Бигвелдом. Для этого герой отправляется в Робот-Сити, но по прибытии он узнает, что Бигвелд ушел на покой, а вместо него в городе заправляет Финеас Рэтчет, который заставляет роботов покупать дорогие обновления вместо запчастей. Когда Рэтчет выгоняет Родни из мегаполиса, тот знакомится с группой устаревших роботов, которые не желают обновляться. Смогут ли они вернуть мистера Бигвелда в Робот-Сити и положить конец тирании Рэтчета?

  • Создатели хотели, чтобы саундтрек звучал так, будто он был записан «Филармонией роботов». Для этого они наняли группу Blue Man Group, известную выступлениями на инструментах, сделанных из промышленных труб и других найденных предметов.
  • Робин Уильямс исполнил сцену с Фендером и Родни, пытающимися пройти мимо Тима восемь раз в восьми разных акцентах, в том числе в качестве польского камердинера.
  • Специально для фильма был создан особый инструмент для рендеринга, позволяющий случайным образом размещать точки на каждом домино в мастерской Бигвелда.

Перед вами мир, населенный исключительно роботами. Как и в мире людей у них есть своя социальная лестница, свои герои и изгои. Молодой гений Родни мечтает сделать мир роботов лучше. А еще ему очень нравится одна молоденькая сексапильная робот Каппи. Но на пути всех его планов стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд, принадлежащий к тому же сословию, что и Каппи.

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 17 июня 2005
Премьера в мире 10 марта 2005
Дата выхода
17 марта 2005 Россия 0+
24 марта 2005 Австралия
18 марта 2005 Австрия
9 сентября 2005 Албания
24 марта 2005 Аргентина
1 августа 2005 Бахрейн
18 июня 2005 Беларусь
23 марта 2005 Бельгия
1 апреля 2005 Болгария
18 марта 2005 Бразилия
2 апреля 2005 Бруней
18 марта 2005 Великобритания
24 марта 2005 Венгрия
18 марта 2005 Венесуэла
15 марта 2005 Гана
17 марта 2005 Германия
28 июля 2005 Гонконг
15 апреля 2005 Греция
1 апреля 2005 Грузия
18 марта 2005 Дания
13 апреля 2005 Египет
14 апреля 2005 Израиль
18 марта 2005 Ирландия
18 марта 2005 Исландия
18 марта 2005 Испания
24 марта 2005 Италия
13 марта 2005 Казахстан
29 июля 2005 Китай
18 марта 2005 Колумбия
20 апреля 2005 Кувейт
2 апреля 2005 Малайзия
20 сентября 2005 Марокко
11 марта 2005 Мексика
10 августа 2005 Монголия
24 марта 2005 Нидерланды
10 августа 2005 Новая Зеландия
18 марта 2005 Норвегия
20 апреля 2005 ОАЭ
18 марта 2005 Панама
31 июля 2005 Перу
1 июня 2005 Польша
17 марта 2005 Португалия
11 марта 2005 США
19 апреля 2005 Сербия
10 марта 2005 Сингапур
9 июня 2005 Словения
17 марта 2005 Таиланд
1 апреля 2005 Тайвань
25 марта 2005 Турция
13 марта 2005 Украина
18 марта 2005 Уругвай
16 марта 2005 Филиппины
18 марта 2005 Финляндия
6 апреля 2005 Франция
24 марта 2005 Хорватия
17 марта 2005 Чехия
17 марта 2005 Чили
17 марта 2005 Швейцария
18 марта 2005 Швеция
18 марта 2005 Эквадор
18 марта 2005 Эстония
28 июля 2005 Южная Корея
30 июля 2005 Япония
MPAA PG
Бюджет $75 000 000
Сборы в мире $262 511 490
Производство Twentieth Century Fox Animation, Blue Sky Studios
Другие названия
Robots, Roboti, Robotlar, Роботи, Robôs, Роботы, Gia Đình Người Máy, Rāparṭs, Robotai, Robotar, Robotebi, Robotene, Robotid, Robotok, Rōbōṭs, Robots: The IMAX Experience, Robottar, Robotter, Robottsu, Roboty, Vélmenni, Робаты, Роботтар, Роботтор, रोबोट, ロボッツ, 机器人历险记, 機器人歷險記
Режиссер
В ролях
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 18 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Цитаты
Fender Ты считаешь меня другом?
Rodney Copperbottom Конечно. А кем ещё я тебя могу считать?
Fender Не знаю. Стыдом? Способом порвать с родителями? Отчаянным криком о помощи? Список бесконечен.
Новости о мультфильме
Мечтают ли андроиды о любви: 8 трогательных мультфильмов о роботах
Мечтают ли андроиды о любви: 8 трогательных мультфильмов о роботах В преддверии премьеры «Дикого робота» вспоминаем самые добрые мультфильмы во главе с роботами.
Написать
25 сентября 2024 16:47
Ольга Шелест встретила в Париже героев «Ледникового периода»
Ольга Шелест встретила в Париже героев «Ледникового периода» В столице Франции проходит выставка студии «БлюСкай», приуроченная к её юбилею. Известная телеведущая Ольга Шелест побывала на этом грандиозном событии. Студия «БлюСкай»,
Написать
15 июля 2016 10:50
