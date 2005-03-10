Даже в мире, полностью населенном механическими существами, Родни Копперботтом считается гениальным изобретателем. Родни мечтает о двух вещах: сделать мир лучше и встретиться со своим кумиром, великим изобретателем Бигвелдом. Для этого герой отправляется в Робот-Сити, но по прибытии он узнает, что Бигвелд ушел на покой, а вместо него в городе заправляет Финеас Рэтчет, который заставляет роботов покупать дорогие обновления вместо запчастей. Когда Рэтчет выгоняет Родни из мегаполиса, тот знакомится с группой устаревших роботов, которые не желают обновляться. Смогут ли они вернуть мистера Бигвелда в Робот-Сити и положить конец тирании Рэтчета?
Перед вами мир, населенный исключительно роботами. Как и в мире людей у них есть своя социальная лестница, свои герои и изгои. Молодой гений Родни мечтает сделать мир роботов лучше. А еще ему очень нравится одна молоденькая сексапильная робот Каппи. Но на пути всех его планов стоит ведущий дизайнер роботов Биг Велд, принадлежащий к тому же сословию, что и Каппи.
