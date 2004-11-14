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Губка Боб Квадратные Штаны Губка Боб Квадратные Штаны
Киноафиша Фильмы Губка Боб Квадратные Штаны
The SpongeBob SquarePants Movie

Губка Боб Квадратные Штаны, 2004

2004 / США
7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Злобный планктон Шелдон воплощает в жизнь свой очередной коварный план: он крадет корону короля Нептуна и выставляет виновным ничего не подозревающего владельца подводной закусочной, мистера Крабса. Король намерен казнить преступника, но за Крабса заступается Губка Боб, работающий в кафе официантом. Губка Боб обещает Нептуну, что они вместе с морской звездой Патриком вычислят настоящего вора, найдут корону и вернут ее королю.

  • Роль спасателя изначально писалась для Дэвида Хассельхофа, хотя согласия на участие у актера никто не спрашивал. Он с готовностью принял предложение, даже не читая сценарий, а положившись на мнение своих дочерей.
  • Последний анимационный фильм Nickelodeon, который был выпущен на VHS-носителях. 
  • Спанч Боб работает в «Красти Краб» по крайней мере 31 год. Он считается ребенком, поскольку губки могут жить до пятисот лет. 
  • Алек Болдуин согласился на роль Денниса, потому что его дети – фанаты оригинального мультсериала.
  • Специально для фильма группа Motorhead записала детскую версию своей песни You Better Run, которую назвали You Better Swim. 
  • Ранее создатель Губки Боба Стивен Хилленбург неоднократно отклонял предложения Paramount сделать полнометражную версию культового мультсериала.

Отважный и находчивый супергерой Губка Боб проводит глубоководное и глубокомысленное расследование кражи короны у Короля Нептуна.

7.3 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 17 марта 2005
Премьера в мире 14 ноября 2004
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Шерм Коэн
В ролях
Том Кенни
Том Кенни
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Роджер Бампасс
мистер Лоуренс
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Губка Боб Квадратные Штаны 3 постера
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
k.d. 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (encore, 02/04/2005 - 04:13:37):меньше Аншлаг смотрите

да правда!!!!!!!!!!!!
хватить всякую х*рню смотреть,переходите не нормальный… Читать дальше…
Сахар 2 апреля 2015, 12:51
Губка Боб вообще супер!!! Кто не посмотрел и не хочет смотреть упустили ТАКОЕ!!!!!!!!! Ответ на сообщение киноафиша от 04/02/2005 - 18:11:37 … Читать дальше…
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Создатель Губки Боба скончался на 58 году жизни Стивен Хилленберг, человек, создавший саму знаменитую губку в истории, скончался в минувший понедельник. Создателю мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны» было всего 57 лет. Причиной
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27 ноября 2018 21:15
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