Губка Боб Квадратные Штаны, 2004

Злобный планктон Шелдон воплощает в жизнь свой очередной коварный план: он крадет корону короля Нептуна и выставляет виновным ничего не подозревающего владельца подводной закусочной, мистера Крабса. Король намерен казнить преступника, но за Крабса заступается Губка Боб, работающий в кафе официантом. Губка Боб обещает Нептуну, что они вместе с морской звездой Патриком вычислят настоящего вора, найдут корону и вернут ее королю.
Отважный и находчивый супергерой Губка Боб проводит глубоководное и глубокомысленное расследование кражи короны у Короля Нептуна.
да правда!!!!!!!!!!!!
хватить всякую х*рню смотреть,переходите не нормальный… Читать дальше…