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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Киноафиша Фильмы Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Отзывы о мультфильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
Cloudy with a Chance of Meatballs Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2009 / США
7.7 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о мультфильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультик, безбашенный.

Впечатление, что кто-то периодически отвешивал подзатыльники авторам и отбирал у них вещества, чтобы они окончательно не ушли в отрыв. Буйство фантазии необычайное.

Чего они наизобретали, на три Нобелевских потянуло бы, по меньшей мере.

Много чего улыбнуло, всего не перечислишь. В сугроб из мороженого так и тянуло плюхнуться.

А какой тут коп местный в форменных минишортиках (а какая у него в этих шортиках попа✊ ).

Мэр местный прям как кадавр неудовлетворенный желудочно, жрал ведь до последнего, точно лопнул бы, если бы не затонул.

Сам ГГ забавный, папаша у него трогательный, с двумя параллельными щеточками на лице.

И что удивительно, почти все создания Флинта подавали признаки разумности, например, сбежавший телек как-то освоился во враждебной среде, а еда и вовсе пошла войной на героев.

Но самое удивительное и неожиданное то, что кроме стандартной моральной пилюли, присыпанной сахарной пудрой, тут ещё и смысла навалом. Боже, они даже мародера ввернули в действие. С неба сосиски трехметровые валятся и блины размером с хоккейный корт, а он радостно тырит какой-то ящик из разбитой витрины.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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