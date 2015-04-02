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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Отзывы о мультфильме «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
Cloudy with a Chance of Meatballs
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
2009 / США
Трейлер
7.7
Оцените
77
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Отличный мультик, безбашенный.
Впечатление, что кто-то периодически отвешивал подзатыльники авторам и отбирал у них вещества, чтобы они окончательно не ушли в отрыв. Буйство фантазии необычайное.
Чего они наизобретали, на три Нобелевских потянуло бы, по меньшей мере.
Много чего улыбнуло, всего не перечислишь. В сугроб из мороженого так и тянуло плюхнуться.
А какой тут коп местный в форменных минишортиках (а какая у него в этих шортиках попа✊ ).
Мэр местный прям как кадавр неудовлетворенный желудочно, жрал ведь до последнего, точно лопнул бы, если бы не затонул.
Сам ГГ забавный, папаша у него трогательный, с двумя параллельными щеточками на лице.
И что удивительно, почти все создания Флинта подавали признаки разумности, например, сбежавший телек как-то освоился во враждебной среде, а еда и вовсе пошла войной на героев.
Но самое удивительное и неожиданное то, что кроме стандартной моральной пилюли, присыпанной сахарной пудрой, тут ещё и смысла навалом. Боже, они даже мародера ввернули в действие. С неба сосиски трехметровые валятся и блины размером с хоккейный корт, а он радостно тырит какой-то ящик из разбитой витрины.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Впечатление, что кто-то периодически отвешивал подзатыльники авторам и отбирал у них вещества, чтобы они окончательно не ушли в отрыв. Буйство фантазии необычайное.
Чего они наизобретали, на три Нобелевских потянуло бы, по меньшей мере.
Много чего улыбнуло, всего не перечислишь. В сугроб из мороженого так и тянуло плюхнуться.
А какой тут коп местный в форменных минишортиках (а какая у него в этих шортиках попа✊ ).
Мэр местный прям как кадавр неудовлетворенный желудочно, жрал ведь до последнего, точно лопнул бы, если бы не затонул.
Сам ГГ забавный, папаша у него трогательный, с двумя параллельными щеточками на лице.
И что удивительно, почти все создания Флинта подавали признаки разумности, например, сбежавший телек как-то освоился во враждебной среде, а еда и вовсе пошла войной на героев.
Но самое удивительное и неожиданное то, что кроме стандартной моральной пилюли, присыпанной сахарной пудрой, тут ещё и смысла навалом. Боже, они даже мародера ввернули в действие. С неба сосиски трехметровые валятся и блины размером с хоккейный корт, а он радостно тырит какой-то ящик из разбитой витрины.
9/10
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