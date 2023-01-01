Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бешенство" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
Киноафиша Фильмы Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 2009: актеры и роли
Cloudy with a Chance of Meatballs Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 2009 / США
7.7 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кристофер Миллер Кристофер Миллер Christopher Miller Фил Лорд Фил Лорд Phil Lord
В ролях
Анна Фэрис Анна Фэрис Anna Faris Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл Bruce Campbell Билл Хейдер Билл Хейдер Bill Hader Мистер Ти Mr. T Кристофер Миллер Кристофер Миллер Christopher Miller Александр Пушной Александр Пушной Татьяна Лазарева Татьяна Лазарева Михаил Шац Михаил Шац
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Быть
Быть
2022, Россия, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши