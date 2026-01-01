Содержание:

Миа Васиковска - Фильмы

- Миа Васиковска – «Джейн Эйр»

- Миа Васиковска - «Багровый пик»

- Миа Васиковска - «Алиса в зазеркалье»

Миа Васиковска - Личная жизнь

Миа Васиковска родилась 14 октября 1989 года в Канберре (Австралия), она средний ребенок в семье с тремя детьми. Оба ее родителя Мажена Васиковска и Джон Рид по профессии фотографы. В детстве будущая актриса много путешествовала с семьей и увлекалась балетом. Именно ежедневные танцы в пуантах перед зеркалом привели девушку к профессии актрисы - один из преподавателей настоял на том, чтобы она брала уроки актерского мастерства.



Миа Васиковска - Фильмы

Впервые Миа появилась на экранах в 15 лет в нескольких эпизодах многосерийного австралийского фильма «Все святые», после чего слава о ней разлетелась по всему континенту. Следующие фильмы «Убийство в пригороде», «Сентябрь» и «Я люблю Сару Джейн» укрепили ее успех. Первым ее опытом работы в США стал сериал «Лечение» 2008 года, где Миа сыграла девочку-подростка, которая после аварии вынуждена проходить лечение у психотерапевта. После этого актриса стала партнершей Дэниела Крейга в фильме «Вызов» о Второй мировой войне, а также сыграла в независимой драме «Детки в порядке» о сложных взаимоотношениях семейной пары лесбиянок и их двоих детей. В 2010 году Васиковска познакомилась с Тимом Бертоном и прошла кастинг на главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес», принесшем ей всемирную известность. В 2013 году вышел фильм «Тропы», в котором актриса сыграла путешественницу Робин Дэвидсон.



Миа Васиковска – «Джейн Эйр»

Экранизация одноименного фильма Шарлотты Бронте с Мией Васиковска в главной роли. Молодая сирота Джейн становится гувернанткой внебрачной дочери мистера Рочестера, и постепенно между ней и хозяином дома возникают чувства. Однако замок скрывает тайну, которая может стать непреодолимым препятствием для счастья влюбленных.



Миа Васиковска - «Багровый пик»

Фильм Гильермо дель Торо 2015 года, в котором Васиковска играет вместе с Джессикой Честейн и Томом Хиддлстоном. Готическая мелодрама о старом разваливающемся особняке, в который юная Эдит переезжает вместе со своим мужем Томасом и его сестрой. Из-под снега проступает красная глина, из-за которой кажется, что все вокруг окрашено кровью. Сестра Томаса Люсиль не дает Эдит дубликаты ключей, а сам Томас постоянно пропадает среди ночи, и это еще не все странности, с которыми Эдит предстоит столкнуться.



Миа Васиковска - «Алиса в зазеркалье»

Продолжение фантастического приключенческого фильма «Алиса в Стране чудес», снятое в 2016 году по мотивам произведений Льюиса Кэролла. Алиса становится капитаном собственного корабля и несколько лет проводит в море, налаживая торговые связи с Китаем, а по возвращении узнает, что ее компания перешла к ее несостоявшемуся жениху, а мать заложила дом, и теперь Алиса потеряет также свой корабль. Она отправляется в Зазеркалье, где ей теперь предстоит спасти своего друга Безумного Шляпника.



Миа Васиковска - Личная жизнь

Во время работы над фильмом «Двойник» в 2013 году актриса начала встречаться со своим партнером по фильму Джесси Айзенбергом, но в 2016 году пара рассталась.