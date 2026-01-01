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Миа Васиковска 7 фотографий
Миа Васиковска Mia Wasikowska
Связи Мии Васиковска
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг были в отношениях с 2013 по 2016
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Миа Васиковска

Mia Wasikowska

Дата рождения
14 октября 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Канберра, Австралийский союз
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Биография Мии Васиковска

Содержание:
Миа Васиковска - Фильмы
  - Миа Васиковска – «Джейн Эйр»
  - Миа Васиковска - «Багровый пик»
  - Миа Васиковска - «Алиса в зазеркалье»
Миа Васиковска - Личная жизнь

Миа Васиковска родилась 14 октября 1989 года в Канберре (Австралия), она средний ребенок в семье с тремя детьми. Оба ее родителя Мажена Васиковска и Джон Рид по профессии фотографы. В детстве будущая актриса много путешествовала с семьей и увлекалась балетом. Именно ежедневные танцы в пуантах перед зеркалом привели девушку к профессии актрисы - один из преподавателей настоял на том, чтобы она брала уроки актерского мастерства.


Миа Васиковска - Фильмы

Впервые Миа появилась на экранах в 15 лет в нескольких эпизодах многосерийного австралийского фильма «Все святые», после чего слава о ней разлетелась по всему континенту. Следующие фильмы «Убийство в пригороде», «Сентябрь» и «Я люблю Сару Джейн» укрепили ее успех. Первым ее опытом работы в США стал сериал «Лечение» 2008 года, где Миа сыграла девочку-подростка, которая после аварии вынуждена проходить лечение у психотерапевта. После этого актриса стала партнершей Дэниела Крейга в фильме «Вызов» о Второй мировой войне, а также сыграла в независимой драме «Детки в порядке» о сложных взаимоотношениях семейной пары лесбиянок и их двоих детей. В 2010 году Васиковска познакомилась с Тимом Бертоном и прошла кастинг на главную роль в фильме «Алиса в Стране чудес», принесшем ей всемирную известность. В 2013 году вышел фильм «Тропы», в котором актриса сыграла путешественницу Робин Дэвидсон.


Миа Васиковска – «Джейн Эйр»

Экранизация одноименного фильма Шарлотты Бронте с Мией Васиковска в главной роли. Молодая сирота Джейн становится гувернанткой внебрачной дочери мистера Рочестера, и постепенно между ней и хозяином дома возникают чувства. Однако замок скрывает тайну, которая может стать непреодолимым препятствием для счастья влюбленных.


Миа Васиковска - «Багровый пик»

Фильм Гильермо дель Торо 2015 года, в котором Васиковска играет вместе с Джессикой Честейн и Томом Хиддлстоном. Готическая мелодрама о старом разваливающемся особняке, в который юная Эдит переезжает вместе со своим мужем Томасом и его сестрой. Из-под снега проступает красная глина, из-за которой кажется, что все вокруг окрашено кровью. Сестра Томаса Люсиль не дает Эдит дубликаты ключей, а сам Томас постоянно пропадает среди ночи, и это еще не все странности, с которыми Эдит предстоит столкнуться.


Миа Васиковска - «Алиса в зазеркалье»

Продолжение фантастического приключенческого фильма «Алиса в Стране чудес», снятое в 2016 году по мотивам произведений Льюиса Кэролла. Алиса становится капитаном собственного корабля и несколько лет проводит в море, налаживая торговые связи с Китаем, а по возвращении узнает, что ее компания перешла к ее несостоявшемуся жениху, а мать заложила дом, и теперь Алиса потеряет также свой корабль. Она отправляется в Зазеркалье, где ей теперь предстоит спасти своего друга Безумного Шляпника.


Миа Васиковска - Личная жизнь

Во время работы над фильмом «Двойник» в 2013 году актриса начала встречаться со своим партнером по фильму Джесси Айзенбергом, но в 2016 году пара рассталась.

Связи Мии Васиковска
Джесси Айзенберг
были в отношениях с 2013 по 2016 Джесси Айзенберг

Популярные фильмы

Пациенты 8.1
Пациенты (2008)
Джейн Эйр 7.5
Джейн Эйр (2011)
Выживут только любовники 7.5
Выживут только любовники (2013)

Фильмография Мии Васиковска

Левит 6.9
Левит Leviticus
ужасы, мелодрама, фантастика 2026, Австралия / США
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Клуб Зеро 6
Клуб Зеро Club Zero
триллер, драма 2023, Австрия / Великобритания / Германия / Франция / Дания
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Друг в океане 6.5
Друг в океане Blueback
драма, семейный 2022, Австралия
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Остров Бергмана 6.1
Остров Бергмана Bergman Island
драма 2021, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Черный дрозд 6.9
Черный дрозд Blackbird
драма, мелодрама 2020, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Дьявол всегда здесь 7.3
Дьявол всегда здесь The Devil All the Time
триллер, драма, криминал 2020, США
Джуди и Панч 6.1
Джуди и Панч Judy and Punch
драма 2019, Австралия
Пирсинг 5.6
Пирсинг Piercing
эротика, триллер 2018, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Мие Васиковска

В начале карьеры актрисы некоторые австралийские издания опубликовали информацию о том, что она предпочитает девушек и встречается с одной из своих близких подруг, однако сама Васиковска никак не прокомментировала эти слухи.

Фотографии Мии Васиковска

Миа Васиковска Миа Васиковска и Джонни Депп Миа Васиковска Миа Васиковска Миа Васиковска Миа Васиковска в обрезе Алисы
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