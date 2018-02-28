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Мэтт Лукас

Matt Lucas
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас Matt Lucas
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Дата рождения
5 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
169 см
Биография Мэтта Лукаса

Мэтью Ричард Лукас родился 5 марта 1974 года в Лондоне. Многие его родственники по материнской линии бежали из нацистской Германии незадолго до начала Второй мировой войны. В 1995 году Мэтт окончил Бристольский университет и сотрудничал с Национальным молодежным театром.

В начале 1990-х годов актёр начал работать с английскими комиками Виком Ривзом и Бобом Мортимером. Герой Мэтта в их шоу The Smell of Reeves and Mortimer Джордж Доус, который часто был одет в детский комбинезон большого размера, быстро стал популярным на английском телевидении. В 1999 году Лукас совместно с актёром Дэвидом Уильямсом создал пародийное юмористическое шоу Rock Profile. В 2003 году к актёру пришли успех и популярность после выхода шоу «Ваша Бриташа». Изначально программа выходила на радио BBC, а позже стала телесериалом.

В 2006 году Мэтт заключил гражданский брак с Кевином МакГи, с которым до этого состоял в отношениях четыре года, но через два года они разошлись.

С 2010 года актёр стал вести юмористические передачи на радио. Также Мэтт продолжает выходить на сцену, играя в спектаклях Чичестерского фестивального театра и на сценах Вест-Энда.

Интересные факты о Мэтте Лукасе
  • Мэтт — болельщик английского футбольного клуба «Арсенал».
  • Любимая музыкальная группа актёра – Queen.
  • С детства Мэтт страдает алопецией, что приводит к потере всех волос на теле.
  • Актёр является попечителем британской благотворительной организации, помогающей больным лейкемией и их семьям.
  • В 2020 году актёр написал детскую книжку, в основу которой легла песня Thank You, Baked Potato.
  • Актёр часто принимал участие в озвучивании мультфильмов, среди которых «Гномео и Джульетта», «Шерлок Гномс», «Королевский корги» и другие.
  • Писал сценарии для актёра и комика Саши Барон Коэна.
Фильмография Мэтта Лукаса
Полярный
Полярный
боевик, криминал 2019, США / Германия
6.0
Королевский корги
Королевский корги
анимация 2019, Бельгия
6.0
Шерлок Гномс
Шерлок Гномс
анимация 2018, США / Великобритания
6.0
Потерянное звено
Потерянное звено
анимация 2018, США / Канада
7.0
Как разговаривать с девушками на вечеринках
Как разговаривать с девушками на вечеринках
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия 2017, США
6.0
Приключения Паддингтона
Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.0
Тереза Ракен
Тереза Ракен
триллер, драма, криминал 2013, США
6.0
Властелин любви
Властелин любви
драма, комедия 2013, Великобритания / США
7.0
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Пополнение в касте боевика «Поляр» Кэтрин Уинник, Ванесса Хадженс и Мэтт Лукас присоединились к касту фильма «Поляр» Главную роль исполнит звезда «Ганнибала» и «Охоты» Мадс Миккельсен. Его герой
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28 февраля 2018 10:53
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