Мэтт Лукас

Мэтью Ричард Лукас родился 5 марта 1974 года в Лондоне. Многие его родственники по материнской линии бежали из нацистской Германии незадолго до начала Второй мировой войны. В 1995 году Мэтт окончил Бристольский университет и сотрудничал с Национальным молодежным театром.

В начале 1990-х годов актёр начал работать с английскими комиками Виком Ривзом и Бобом Мортимером. Герой Мэтта в их шоу The Smell of Reeves and Mortimer Джордж Доус, который часто был одет в детский комбинезон большого размера, быстро стал популярным на английском телевидении. В 1999 году Лукас совместно с актёром Дэвидом Уильямсом создал пародийное юмористическое шоу Rock Profile. В 2003 году к актёру пришли успех и популярность после выхода шоу «Ваша Бриташа». Изначально программа выходила на радио BBC, а позже стала телесериалом.

В 2006 году Мэтт заключил гражданский брак с Кевином МакГи, с которым до этого состоял в отношениях четыре года, но через два года они разошлись.

С 2010 года актёр стал вести юмористические передачи на радио. Также Мэтт продолжает выходить на сцену, играя в спектаклях Чичестерского фестивального театра и на сценах Вест-Энда.