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Мэтт Лукас
Мэтт Лукас Matt Lucas
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Мэтт Лукас

Matt Lucas

Дата рождения
5 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Паддингтон, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Рост
169 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки

Биография Мэтта Лукаса

Мэтью Ричард Лукас родился 5 марта 1974 года в Лондоне. Многие его родственники по материнской линии бежали из нацистской Германии незадолго до начала Второй мировой войны. В 1995 году Мэтт окончил Бристольский университет и сотрудничал с Национальным молодежным театром.

В начале 1990-х годов актёр начал работать с английскими комиками Виком Ривзом и Бобом Мортимером. Герой Мэтта в их шоу The Smell of Reeves and Mortimer Джордж Доус, который часто был одет в детский комбинезон большого размера, быстро стал популярным на английском телевидении. В 1999 году Лукас совместно с актёром Дэвидом Уильямсом создал пародийное юмористическое шоу Rock Profile. В 2003 году к актёру пришли успех и популярность после выхода шоу «Ваша Бриташа». Изначально программа выходила на радио BBC, а позже стала телесериалом.

В 2006 году Мэтт заключил гражданский брак с Кевином МакГи, с которым до этого состоял в отношениях четыре года, но через два года они разошлись.

С 2010 года актёр стал вести юмористические передачи на радио. Также Мэтт продолжает выходить на сцену, играя в спектаклях Чичестерского фестивального театра и на сценах Вест-Энда.

Популярные фильмы

Лучший пекарь Британии 8.5
Лучший пекарь Британии (2010)
Сообщество 8.4
Сообщество (2009)
Доктор Кто: Дважды во времени 8.4
Доктор Кто: Дважды во времени (2017)

Фильмография Мэтта Лукаса

Зак Пауэр
Зак Пауэр Zac Power
боевик, анимация, комедия 2027, Австралия
Смотреть трейлер
Гладиатор 2 7.3
Гладиатор 2 Gladiator 2
боевик, приключения, драма 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Королевский корги 5.9
Королевский корги The Queen's Corgi
анимация 2019, Бельгия
Смотреть трейлер Рецензия
Полярный 6.4
Полярный Polar
боевик, криминал 2019, США / Германия
Смотреть трейлер
Шерлок Гномс 5.7
Шерлок Гномс Sherlock Gnomes
анимация 2018, США / Великобритания
Смотреть трейлер Рецензия
Потерянное звено 7.3
Потерянное звено Missing Link
анимация 2018, США / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Как разговаривать с девушками на вечеринках 5.9
Как разговаривать с девушками на вечеринках How to Talk to Girls at Parties
мюзикл, мелодрама, фантастика, комедия 2017, США
Смотреть трейлер Рецензия
Доктор Кто: Дважды во времени 8.4
Доктор Кто: Дважды во времени Doctor Who: Twice Upon a Time
фантастика 2017, Великобритания
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Новости о Мэтте Лукасе
Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»
Барри Кеоган вынужден покинуть актерский состав «Гладиатора 2»
Пополнение в касте боевика «Поляр»
Пополнение в касте боевика «Поляр»

Интересные факты о Мэтте Лукасе

  • Мэтт — болельщик английского футбольного клуба «Арсенал».
  • Любимая музыкальная группа актёра – Queen.
  • С детства Мэтт страдает алопецией, что приводит к потере всех волос на теле.
  • Актёр является попечителем британской благотворительной организации, помогающей больным лейкемией и их семьям.
  • В 2020 году актёр написал детскую книжку, в основу которой легла песня Thank You, Baked Potato.
  • Актёр часто принимал участие в озвучивании мультфильмов, среди которых «Гномео и Джульетта», «Шерлок Гномс», «Королевский корги» и другие.
  • Писал сценарии для актёра и комика Саши Барон Коэна.
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