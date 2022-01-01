Киноафиша собрала лучшие фильмы, похожие на «Чарли и шоколадная фабрика». Это известная на весь мир сказка от режиссера Тима Бертона. Главный герой фильма – маленький мальчик из бедной семьи по имени Чарли Бакет. Он живет в ветхом домишке вместе со своими многочисленными родственниками и, как и все дети, обожает шоколад. А производят его на огромной и загадочной фабрике эксцентричного миллиардера Вилли Вонки, роль которого исполняет Джонни Депп. Однажды Вонка уволил всех своих сотрудников, заменив их странными существами и причудливыми технологиями. С тех пор ни один человек не ступал на территорию фабрики. Но однажды Вонка устраивает акцию и прячет в своих шоколадных плитках золотые билеты. Дети, которым достанется заветная сладость, смогут посетить фабрику. Кроме того, они будут снабжены пожизненным запасом шоколада. Без особой надежды на успех Чарли все же в тайне мечтает о таком везении. Родители и бабушка и дедушкой, собрав семейные сбережения, покупают мальчику дорогую шоколадку. «Чарли и шоколадная фабрика» – это путешествие в мир детских фантазий и удивительных приключений. Сказки наподобие этого фильма вы найдете в подборке Киноафиши.