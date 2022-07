Содержание:

Криспин Гловер - Фильмы

- Криспин Гловер – «Назад в будущее»

- Криспин Гловер – «Ангелы Чарли»

- Криспин Гловер – «Алиса в стране чудес»

- Криспин Гловер – «Американские боги»

Криспин Гловер – Личная жизнь

Криспин Гловер родился 20 апреля 1964 года в Нью-Йорке в актерской семье. Его мать была на заре успешной карьеры, но после рождения сына полностью посвятила себя ему. Отец Гловера Брюс также был довольно успешным актером, и даже снимался с Шоном Коннери в одном из фильмов о Джеймсе Бонде. В 1968 году Гловеры переехали в Лос-Анджелес, где будущий актер поступил в школу Venice High School, а после - в Beverly Hills High School. Паралельно он посещал особенную школу для одаренных детей The Mirman School for the Gifted.

Криспин Гловер - Фильмы

В 13 лет Гловер появился в нескольких эпизодических ролях на телевидении, в том числе в сериале Гэри Маршалла «Счастливые дни». Первый фильм с его участием «Мой наставник», где он сыграл сексуально озабоченного подростка, вышел на большие экраны в 1983 году. Через год актер получил главную роль в комедии «Наперегонки с луной», на съемках которой познакомился с такими голливудскими звездами как Николас Кейдж и Шон Пенн. Еще через полгода в прокат вышел триллер «Пятница 13-е: Последняя глава», который был одобрительно отмечен кинокритиками.

Переломный момент в карьере Гловера наступил с выходом на экраны фильма «Назад в будущее», где он сыграл не вполне адекватного отца главного героя. Актера номинировали на премию «Сатурн» как «Лучшего актера второго плана», а сам фильм получил 13 наград, став очень популярным. В 1987 году актер Гловер появился в роли эксцентричного молодого человека в фильме «У реки», после чего наступил перерыв в кинокарьере.

Он вернулся на экраны в 1990 году сразу с тремя знаковыми фильмами – «Дикие сердцем» Дэвида Линча, «Что гложет Гилберта Грейпа?» с Джонни Деппом и «Мертвец» Джима Джармуша. После этого Гловер не появлялся на съемочных площадках до 2000 года, когда вышли «Ангелы Чарли». Затем он появился в нескольких лентах, среди которых экранизация романа Достоевского «Преступление и наказание». В 2005 году вышла работа Криспина Гловера под названием «Что это?», в которой он выступил постановщиком, сценаристом, продюсером и актером камео. В 2007 году он сыграл Гренделя в экранизации эпоса «Беовульф», а еще через год исполнил роль Валета Червей в киносказке Тима Бертона «Алиса в стране чудес». Гловер также появился в эпизоде черной комедии Мартина Макдона «Семь психопатов», что неудивительно при его характерной внешности. В 2017 году начал работу в основном составе сериала «Американские боги» по роману Нила Геймана.

Криспин Гловер – «Назад в будущее»

Культовый фантастический фильм Роберта Земекиса 1985 года о подростке Марти Макфлае, живущем с забитым безынициативным отцом Джорджем (Криспин Гловер) и матерью-алкаголичкой Лоррейн. Его друг-ученый по прозвищу Док демонстрирует ему автомобиль, перестроенный под машину времени, которая работает на плутонии. Док выставляет на счетчике 5 ноября 1955 года, и в этот момент появляется группа ливийских террористов, у которых безумный ученый украл плутоний, и расстреливают его в упор из автоматов. Но Марти успевает вскочить в машину времени и выжимает 88 миль в час, разгоняясь до скорости, необходимой для перемещения во времени.

Криспин Гловер – «Ангелы Чарли»

В 2000 году Гловер снялся в роли Тощего Энтони в киноверсии популярного телесериала 1970-х годов в жанре комедийного боевика, снятой МакДжи. Фильм рассказывает о трех агентессах частной конторы, занимающейся расследованиями – Натали (Камерон Диаз), Дилан (Дрю Бэрримор) и Алекс (Люси Лью). Так называемых «Ангелов» нанимает глава крупной корпорации Вивиан Вуд – она хочет найти своего пропавшего партнера Эрика Нокса и исчезнувшее вместе с ним программное обеспечение. Вскоре «Ангелы» сталкиваются с подручными Тощего Энтони, который пытается с их помощью добраться до интеллектульной собственности конкурентов. Выясняется, что у него старые счеты с боссом «Ангелов» - Чарльзом Таунсендом (Джон Форсайт).

Криспин Гловер – «Алиса в стране чудес»

Фильм-сказка Тима Бертона 2010 года по мотивам классического произведения Льюиса Кэрролла. 19-летняя Алиса Кингсли (Миа Васиковска) получает предложение выйти замуж от Хэмиша Эскота, который ей не нравится. Не дав ответа, она убегает и падает вслед за белым кроликом в темную нору. Она летит по длинному темному туннелю и приземляется в круглом зале, где можно выпить из бутылочки с надписью «выпей меня» и уменьшиться в размерах, а также откусить от пирожного с надписью «съешь меня» и вырасти. Наконец, ей удается попасть в маленькую дверь, и она оказывается в сказочной стране, где встречает множество необычных персонажей: хвастливая Соня, сумасшедший Шляпник (Джонни Депп), глумливый Чеширский Кот (озвучка: Стивен Фрай), накурившаяся кальяном гусеница по имени Абессалом, жутковатая Белая Королева (Энн Хэтэуэй) и её злобная сестра, Королева Червей (Хелена Бонем Картер), вздорная и раздражительная правительница Подземной страны, и ее слуга Валет Червей (Криспин Гловер).

Криспин Гловер – «Американские боги»

Сериал Брайана Фуллера и Майкла Грина в жанре мрачного городского фэнтези по роману Нила Геймана. Шоу рассказывает о человеке по имени Тень (Рики Уиттл), который досрочно выходит из тюрьмы и узнает, что за время его заключения его жена погибла в автокатастрофе. Он встречает таинственного незнакомца, называющего себя Мистер Среда (Иэн Макшейн) и вовлекается в борьбу между «Старыми» и «Новыми» Богами, которых возглавляет Мистер Мир (Криспин Гловер).

Криспин Гловер – Личная жизнь

С 2007 по 2008 год Гловер встречался с актрисой Эмбер Херд. После этого его партнершей стала спортсменка Эшли Массаро.