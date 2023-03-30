Битлджюс или Уэнсдэй: кто ты из героев Тима Бертона по знаку зодиака

Сегодня исполняется 35 лет культовому фильму Тима Бертона «Битлджюс». Обаятельная и веселая хоррор-комедия рассказывает о безумных приключениях мрачной девочки-подростка Лидии, которая обожает мистику, и злобного духа в полосатом пиджаке. «Битлджюс» – бессмертная история с запоминающимся черным юмором, в которой чудным образом переплетаются судьбы живых и мертвых. В честь юбилея остроумного макабра мы подготовили для вас гороскоп с персонажами Тима Бертона, среди которых вы можете найти своего близнеца.

Овен – Битлджюс («Битлджюс»)

Овны – одни из самых сложных и упрямых знаков зодиака, любящих риск и авантюры, как никто другой. Об этих представителях стихии Огня можно сказать так: сначала делают, потом думают. Из персонажей Тима Бертона с Овном больше всего ассоциируется проказник Битлджюс. Этот безрассудный дух воплощает свои самые безумные идеи и славится шокирующими окружающих выходками – он редко думает о последствиях своих решений и просто отдается моменту. Когда Битлджюсу что-то действительно нужно, он обязательно добивается своей цели, особенно когда дело касается «экзорцизма» живых, которых он обязан изгнать из дома с привидениями. Этот герой, как любой другой Овен, никогда не бросает начатое на полпути – он получает удовольствие от самых трудных заданий по работе, для которых приходится применять креативность, а шанса продемонстрировать свой творческий потенциал, способный напугать до смерти, Битлджюс не упускает никогда.

Битлджюс

Телец – Икабод Крейн («Сонная лощина»)

Стихия Земли даровала Тельцам практичность, предусмотрительность и внутреннюю стойкость. Представители этого знака не такие упертые, как Овны, но они всегда знают, чего хотят, и медленно, но уверенно идут к своей цели. Икабод Крейн из готической экранизации «Сонной лощины» Вашингтона Ирвинга, в отличие от книжного персонажа, – молодой, амбициозный и скептически настроенный нью-йоркский констебль, который приезжает в захолустную деревню, чтобы расследовать серию таинственных убийств. Этот герой привык докапываться до правды, чего бы ему это ни стоило. Икабод, которого играет Джонни Депп, использует новейшие методы для раскрытия преступлений, которые сам разработал, и проявляет себя как талантливый детектив. Несмотря на пристрастие к работе и напускную серьезность, этот, казалось бы, самодостаточный герой, как и многие мужчины-Тельцы, способен по-настоящему любить и заботиться о женщине, которая покорила его сердце. Так, Икабод теряет голову от белокурой Катрины (Кристина Риччи), ради счастья которой он готов на все.

Сонная лощина

Близнецы – Женщина-кошка («Бэтмен возвращается»)

Селина Кайл в готическом супергеройском кино Тима Бертона «Бэтмен возвращается» – воплощение двойственности Близнецов. В этой женщине уживаются две личности – скромная и замкнутая секретарша и уверенная в себе, гиперактивная и дико сексуальная Женщина-кошка, в которую героиня перевоплощается по ночам. Селина Кайл (Мишель Пфайффер), как и другие представители этого знака зодиака, любят производить впечатление на окружающих и эффектно появляться на публике. Собственно, роковой злодейке в латексном костюме это прекрасно удается. Женщина-кошка, несмотря на свое влечение к Бэтмену, как и Близнецы, все же выбирает независимость, потому что слишком высоко ценит свою свободу.

Бэтмен возвращается

Рак – Эдвард Руки-ножницы («Эдвард Руки-ножницы»)

Мужчины-раки – чуткие и внимательные. Когда представители знака влюбляются, в заботе и щедрости им нет равных. Раки нередко бывают тихими флегматиками, даже закрытыми и нелюдимыми. Из-за своей впечатлительности и эмоциональности они склонны идеализировать окружающих, поэтому им проще замкнуться в себе, чтобы снова не разочароваться в понравившемся человеке. Однако когда Рак встречает того самого/ту самую, он очень красиво ухаживает и трепетно относится к избраннику(-це). Один из самых трогательных и трагических персонажей, созданных Тимом Бертоном, Эдвард Руки-ножницы – прирожденный романтик и однолюб, который буквально отдает свое сердце Ким (Вайнона Райдер) и очень старается произвести на нее впечатление. Несмотря на тяжелую судьбу, этот герой не ожесточился и сумел остаться человеком. Как и многие Раки, Эдвард в исполнении Джонни Деппа – тонко чувствующий и немного сентиментальный персонаж, который покоряет своей искренностью, несмотря на пугающую внешность.

Эдвард Руки-ножницы

Лев – Анжелика Бушар («Мрачные тени»)

Бессмертная ведьма Анжелика Бушар в исполнении Евы Грин – главная антагонистка хоррор-комедии «Мрачные тени», созданной Тимом Бертоном по мотивам одноименного сериала 1960-х. Эта героиня, обладающая необыкновенным шармом и притягательностью и не терпящая конкуренции, может быть только Львом, который всегда требует к себе особого отношения и не умеет быть вторым. Анжелика умеет любить, но того, кто разобьет ей сердце, она не просто никогда не забудет, но и, возможно, сотрет с лица Земли или хотя бы сделает все возможное, чтобы он пожалел о содеянном. По милости разъяренной и жестокой ведьмы ее бывший, аристократ Барнабас Коллинз, стал вампиром, и Анжелика не останавливается на достигнутом. Она посвящает свою жизнь, а точнее – бессмертие, мести всем потомкам предавшего ее любовника. Конечно, эта героиня – гиперболизированная версия Льва, привыкшего, что весь мир вращается вокруг него, а за ее беспощадностью скрывается ранимая и несчастная женщина, которая просто хотела любви.

Мрачные тени

Дева – Виктор Ван Дорт («Труп невесты»)

Виктор Ван Дорт из анимационного фильма «Труп невесты» – застенчивый и романтичный юноша с большим сердцем, который готов пройти через самые суровые испытания, чтобы вновь встретиться со своей возлюбленной Викторией. Этот трогательный и робкий персонаж, добрый и внимательный к людям, может быть только Девой. Мужчина, рожденный под этим знаком, всегда готов прийти на помощь, обладает удивительной терпеливостью и эмпатией, позволяющей ему налаживать контакт даже с самыми сложными людьми. Так и Виктор благодаря своей добродушности находит общий язык с Эмили, невестой из мира мертвых, и с другими обитателями загробного царства, которые сначала его пугают, но затем становятся приятелями. Ван Дорт, как и другие мужчины-Девы, умеет находить что-то светлое даже в самые темные времена, а также он очень предан своей возлюбленной и сделает все, чтобы выполнить данное ей обещание.

Труп невесты

Весы – Вилли Вонка («Чарли и шоколадная фабрика»)

В экранизации повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», поставленной Тимом Бертоном, Вилли Вонка – эксцентричный герой, который, как мужчины-Весы, любит эффектно появляться на публике. Для редких встреч с другими людьми он всегда выбирает идеально сидящий малиновый бархатный пиджак, цилиндр и безумные белые очки. Как яркий представитель воздушной стихии, этот персонаж одержим своим стилем и не упускает момента, чтобы не похвалиться своим детищем – шоколадной фабрикой. Однако у Вилли Вонки, который считает себя легендарной фигурой, есть комплексы. За эффектным образом он маскирует свою нерешительность, а желание наказать непослушных детей (у Весов вообще обостренное чувство справедливости) продиктовано его недолюбленностью – отец был слишком строг с героем в детстве, и свои травмы тот переносит на окружающих. В конце концов, преодолев свою гордость, Вонка мирится с отцом и освобождается от груза прошлого.

Чарли и шоколадная фабрика

Скорпион – Уэнсдэй («Уэнсдэй»)

Самая мрачная девочка в мире Уэнсдэй Аддамс родилась 13 ноября, а значит, она саркастичный, жесткий, загадочный и яростно защищающий свои интересы и личные границы Скорпион. Главная героиня одного из самых популярных проектов Netflix, которую сыграла Дженна Ортега, находящаяся в зените славы, получает удовольствие, издеваясь над младшим братом и своими обидчиками. Настроение у Уэнсдэй всегда плохое, она постоянно оттачивает свой фирменный черный юмор и, несмотря на свою мрачность и отстраненность, привлекает к себе внимание окружающих своей мрачной харизмой. С этой девочкой с двумя тугими косичками лучше не шутить. Если кто-то перешел дорогу Уэнсдэй, вторгся в ее личное пространство без разрешения или попытался навредить Аддамсам, то ему несдобровать. Скорпионы для многих остаются сложными и недоступными, но лишь потому, что тщательно подходят к выбору своего окружения и пускают в свой темный мир только избранных, которым могут доверять. Уэнсдэй в сериале находит близкую подругу в лице Энид Синклер – девочки-оборотня, полной противоположности героини, с которой она может быть собой.

Уэнсдэй

Стрелец – Джек Скеллингтон («Кошмар перед Рождеством»)

Культового персонажа Джека Скеллингтона для мрачного анимационного шедевра Генри Селика «Кошмар перед Рождеством» придумал сказочник Тим Бертон. Несмотря на устрашающую внешность, герой, правящий городом Хеллоуин, – внутри мягкий добряк, как мужчины-Стрельцы, избегающие конфликтов и проявляющие особую заботу к тем, кто им небезразличен. Однако представителей этого знака сложно назвать неразборчивыми в людях – наоборот, тех, кто как-то обидел их близких или был нечестен по отношению к ним, они обязательно поставят на место. Джек Скеллингтон, как и любой Стрелец, движимый стихией Огня, не может усидеть на месте – он прирожденный авантюрист, активный и деятельный скелет, который от скуки решает провести Рождество вместо Санты-Клауса, думая, что легко справится с этой задачей. Конечно же, герой, как представитель одного из самых импульсивных знаков зодиака, бывает слишком самонадеянным и потом исправляет свои же ошибки.

Кошмар перед Рождеством

Козерог – Виктор Франкенштейн («Франкенвини»)

Еще один Виктор из вселенной Тима Бертона, добивающийся поставленных целей, – главный герой монохромного мультфильма «Франкенвини», основанного на одноименной короткометражке режиссера, вышедшей в 1984 году, которая была вдохновлена культовым хоррор-романом Мэри Шелли. Центральный персонаж этой кукольной картины, мальчик-подросток, самостоятельно ставит научные эксперименты и снимает небольшие фильмы. В школе его называют «юным ученым», ведь Виктор очень серьезно подходит к своим опытам и мечтает когда-нибудь создать что-нибудь великое. Этот герой – типичный Козерог, и, как представитель стихии Земли, он очень амбициозный и трудолюбивый. Благодаря этим качествам Виктор подает надежды как будущий изобретатель. Несмотря всю его серьезность, отстраненность и сосредоточенность на науке, мальчик сильно привязан к своим родителям и псу Спарки, без которых не представляет свою жизнь, просто он, как истинный Козерог, привык держать все эмоции в себе.

Франкенвини

Водолей – Алиса («Алиса в Стране чудес»)

Водолеи, как правило, настоящие мечтатели и фантазеры. Те, кто родился под этим знаком, скорее всего, творческие личности, которые постоянно находят себе приключения. Главная героиня самой яркой и немножко безумной экранизации сказки Льюиса Кэрролла авторства Тима Бертона Алиса в исполнении Мии Васиковска – отважная и смелая героиня с богатым воображением. Кем она может быть, как не Водолеем? Любознательная и бесстрашная Алиса, ни секунды не медля, следует за белым кроликом в неизвестность, а еще она очень дружелюбная и готова прийти на помощь всем жителям Страны чудес, оказавшимся в беде, и никогда не оставит своих друзей. Героиня сказки Тима Бертона, как истинный Водолей, очень боится потерять свою независимость. По этой причине Алиса отказывается выйти замуж и посвящает свою жизнь приключениям.

Алиса в Стране чудес

Рыбы – Лидия Дитц («Битлджюс»)

Рыбы – один из самых меланхоличных знаков зодиака. Они склонны драматизировать свою жизнь, часто видят в неоднозначных ситуациях только плохое, не замечая светлых сторон, очень подозрительны к людям, и им нужно время, чтобы научиться кому-то доверять. Но при близком знакомстве Рыбы легко могут вас удивить. Представители этого знака зодиака, если узнать их получше, – самые чуткие и понимающие люди. Так и главная героиня хоррор-комедии «Битлджюс» Лидия Дитц (Вайнона Райдер) – грустная и замкнутая девочка-подросток, которой нравится все черное, мистическое и мрачное. Юная готка, которая носит широкополые шляпы и кружевные чокеры, все свое время проводит в поисках паранормального в новом доме. У странной и замкнутой в себе Лидии нет друзей, поэтому, не найдя приятелей среди живых, она знакомится со свихнувшимся духом-проказником Битлджюсом, вместе с которым пускается в самые безумные приключения. Героиня комедийного хоррора, как и люди, рожденные под знаком Рыб, раскрывается только рядом с тем человеком (или призраком), с которым может быть собой.