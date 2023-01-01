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Алиса в стране чудес Алиса в стране чудес
Киноафиша Фильмы Алиса в стране чудес Награды и номинации фильма Алиса в стране чудес
Alice in Wonderland Алиса в стране чудес 2010 / США
7.5 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Алиса в стране чудес

Вся информация о фильме
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший злодей
Номинант
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