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Алиса в стране чудес
Награды и номинации фильма Алиса в стране чудес
Alice in Wonderland
Алиса в стране чудес
2010 / США
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7.5
Оцените
116
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Награды и номинации фильма Алиса в стране чудес
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BAFTA 2011
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим/прически
Победитель
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Оскар 2011
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший фильм
Номинант
Лучший злодей
Номинант
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