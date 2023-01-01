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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005: актеры и роли
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe
Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
2005 / США
7.4
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44
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Адамсон
Andrew Adamson
В ролях
Джорджи Хенли
Georgie Henley
Уильям Моусли
William Moseley
Скандар Кейнс
Skandar Keynes
Анна Попплуэлл
Anna Popplewell
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Руперт Эверетт
Rupert Everett
Брайан Кокс
Brian Cox
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Джеймс Космо
James Cosmo
Сэла Бэйкер
Sala Baker
Джим Бродбент
Jim Broadbent
Стивен Ур
Stephen Ure
Рэй Уинстон
Ray Winstone
Ноа Хантли
Noah Huntley
Марк Уэллс
Mark Wells
Дон Френч
Dawn French
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