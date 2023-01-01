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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
Киноафиша Фильмы Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005: актеры и роли
The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф 2005 / США
7.4 Оцените
44 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Адамсон Andrew Adamson
В ролях
Джорджи Хенли Джорджи Хенли Georgie Henley Уильям Моусли Уильям Моусли William Moseley Скандар Кейнс Скандар Кейнс Skandar Keynes Анна Попплуэлл Анна Попплуэлл Anna Popplewell Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Руперт Эверетт Руперт Эверетт Rupert Everett Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Джеймс Космо Джеймс Космо James Cosmo Сэла Бэйкер Sala Baker Джим Бродбент Джим Бродбент Jim Broadbent Стивен Ур Stephen Ure Рэй Уинстон Рэй Уинстон Ray Winstone Ноа Хантли Ноа Хантли Noah Huntley Марк Уэллс Mark Wells Дон Френч Dawn French
Переводчик
Переводчик
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Вызов
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